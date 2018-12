Deja su trabajo para esperar a “la chica de sus sueños”, a quien conoció durante 10 segundos

Un hombre llegó a los titulares nacionales luego que se revelara que había estado esperando en una librería en Beijing durante más de 50 días, con la esperanza de conocer a una chica de la que se había “enamorado” después de hacer contacto visual durante 10 segundos.

Decir que este hombre de 26 años es un firme creyente en el amor a primera vista sería una subestimación. Está tan convencido de que la mujer que vio en una popular librería de Beijing en septiembre pasado es la chica de sus sueños, que renunció a su trabajo y ha estado en la librería todos los días de 11 am a 7 pm, con la esperanza de encontrarla nuevamente, para poder decirle cómo se siente. Para mejorar sus posibilidades de toparse con la misteriosa mujer, el hombre, de apellido Sun, ha estado entregando bocetos de ella a otros visitantes de la librería, y recientemente trató de demandarla por angustia emocional, aunque ni siquiera saber su nombre.

Sun dijo recientemente que la primera vez que vio a esta chica soñada en la popular librería Wangfujing, en Beijing, estaba acompañado por otra mujer, por lo que no quería herir sus sentimientos al acercarse a otra chica. Sin embargo, él y esta chica “perfecta” hicieron contacto visual durante unos 10 segundos, y sintió que esta era una “conexión especial”.

A pesar de que la chica finalmente se fue de la librería, y nunca pudo hablar con ella, Sun dice que no pudo dejar de pensar en ella, por lo que decidió que simplemente tenía que hacer todo lo posible para volver a verla. Comenzó a pasar todo el tiempo posible en la librería y, finalmente, renunció a su trabajo, porque no podía hacer ambas cosas. Desde que quedó sin empleo, el hombre de 26 años ha estado pidiendo prestado dinero a amigos y familiares para sobrevivir, pero afirma que no se arrepiente de su decisión.

“Uno gana dinero para mantener a su familia, pero si no tiene una familia, ¿cuál es el objetivo de ganar dinero ahora?”, dijo Sun en un video que recientemente se volvió viral en China.

El enamorado dijo que no importa si su misteriosa mujer no está interesada en él, ya que lo único que quiere es encontrar un cierre. Si ella acepta explorar la posibilidad de construir un futuro juntos, y resulta que no son compatibles, al menos podrá seguir adelante.

Después de pasar más de 50 días en la librería, desde la hora de apertura hasta la hora de cierre, sin haber logrado resultados, Sun recientemente se desesperó, y fue a la sala del tribunal local con la esperanza de demandar a la chica de sus sueños por causarle estrés emocional. El tribunal rechazó su solicitud, ya que ni siquiera podía nombrar a la persona que quería demandar, pero Sun dijo que seguirá intentando ideas para ver nuevamente a esta mujer.