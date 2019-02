Toca un increíble solo de guitarra con las manos en llamas

Un video del músico Davidlap se hizo viral recientemente, en el que se lo ve tocando un solo de guitarra con las manos en llamas.

En el video, el músico se calza un par de guantes de diseño propio, que permiten que grandes llamas de fuego se quemen libremente, sin lesionarle las manos.

Una vez que sus dígitos están encendidos, realiza un impresionante solo en una hermosa guitarra Gibson Les Paul Cherry Sunburst con las manos en llamas.

Si bien el músico tomó las medidas de seguridad adecuadas mientras filmaba este video, advierte con vehemencia que no hay que intentarlo en casa.

“No trates de imitarme. Esto es muy peligroso. He creado guantes especiales que me permiten tocar la guitarra con fuego en mis manos sin peligro de quemarme. También me apoya un equipo preparado para enfrentar cualquier eventualidad… No se ha maltratado ni quemado ninguna guitarra durante la realización de este video. Repito que no quiero que pruebes esto, porque es muy peligroso”, advierte Davidlap en el video.