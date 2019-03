Esta startup hace que los lectores paguen lo que quieran por sus noticias

PressPatron es una nueva plataforma que pretende apoyar el futuro del periodismo, a través de crowdfunding, pagos de afiliación y donaciones.

En pocos y simples pasos, la plataforma permite a los colaboradores realizar contribuciones mensuales y únicas a sus sitios de noticias favoritos. Al aceptar el apoyo de sus lectores, los medios pueden ampliar su capacidad para informar sobre las historias que más importan.

“La gente dice que no valoramos el periodismo porque no estamos pagando por el modelo, pero creo que el problema fue que no se nos ofreció un modelo que resonara de la manera correcta”.

Esa es la premisa sobre la cual Alex Clark ha estado construyendo PressPatron, con base en Nueva Zelanda. Es su intento de salvar los muros de pago y las suscripciones de periodismo apoyado por la audiencia, para alentar a los lectores a pagar lo que quieran por noticias en un sitio web en particular

PressPatron opera como plataforma de back-end para diferentes medios, para apoyar el crowdfunding en sus sitios. Se solicita a los lectores que realicen una donación única o mensual a la organización de noticias a través de un pequeño cuadro de información “Powered by PressPatron” que aparece en su pantalla. El proceso se puede completar sin salir del sitio. Incluye una imagen del editor de la organización, y un mensaje para el lector. El objetivo es tener PressPatron integrado en una serie de sitios, para que las audiencias puedan reconocer su nombre y sentirse cómodos con la familiaridad.

Clark ve esto como una oportunidad para cerrar la brecha entre la disminución de los ingresos publicitarios y los paywalls con bajos índices de éxito.

“Los anuncios ya no generan los ingresos suficientes. Con los muros de pago, la tasa de conversión es super, super baja y crea antagonismo con los lectores”, dijo. “Estamos tratando de alentar a los medios a eliminar esas barreras, para poder llegar a un público más amplio y tener un mayor ingreso por usuario”.

Aunque la industria de noticias en todo el mundo se ha enfrentado a dificultades, Clark espera que Press Patron pueda entrar al mercado en un momento oportuno: cuando los lectores están más dispuestos a pagar por las noticias, y las organizaciones de medios están más dispuestas a probar cosas nuevas.

En febrero pasado Press Patron oficialmente se puso en marcha en sitios de editoriales neozelandesas como el sitio de noticias y actualidad The Spinoff. Las editoriales australianas presentaron a Press Patron a sus sitios a mediados de agosto. Los resultados iniciales parecen prometedores.

Hasta ahora Press Patron conserva el 97% de los seguidores en sus mercados de Nueva Zelanda. Clark señaló que su tasa de conversión de las audiencias únicas en todos los sitios web de los medios es de 0,5% después de sólo dos meses. Se tarda de uno a dos años para que el promedio de pago en la industria pueda llegar a ese porcentaje, dijo.

“Hubo más personas dispuestas a hacer estas donaciones mensuales, que a pagar por los sitios con suscripción (detrás de los muros de pago), lo cual fue un muy buen hallazgo”, añadió.

El propio financiamiento de PressPatron proviene de un porcentaje de las donaciones como aranceles, aunque la compañía también recaudó fondos de inversionistas en Nueva Zelanda el año pasado.

“Es agradable ver la cantidad de buena voluntad y generosidad que existe para el periodismo”, dijo Clark. “Contrariamente a la creencia popular, la gente valora el periodismo, y se preocupa mucho por eso”.