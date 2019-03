Una ciudad obsesionada con el número 11

Solothurn es una pintoresca ciudad en el noroeste de Suiza, conocida principalmente por su afinidad especial por el número 11. Parece que todo en este lugar fue diseñado alrededor de este número mágico, desde el hecho de que hay exactamente 11 iglesias y capillas, como así como once fuentes históricas, once museos y once torres en Solothurn, hasta el extraño reloj en la plaza de la ciudad, que cuenta con un marcado de 11 horas, y al que le falta el número 12.

Aunque prácticamente todos en Solothurn saben sobre la obsesión de la ciudad con el número 11, su origen está envuelto en el misterio. Algunos dicen que se inspiró en una leyenda popular sobre los elfos mágicos que bajaban de la cercana montaña Weissenstein para animar a la gente de Solothurn, que trabajaba duro pero nunca prosperaba. Los habitantes agradecidos comenzaron a incorporar el número 11 (o ‘elf’ en alemán), como un tributo por la ayuda de las criaturas. Pero también hay quienes afirman que el número 11 tiene connotaciones bíblicas, considerándolas santas y proféticas. Sin embargo, una cosa es segura, la obsesión de Solothurn con este número se remonta a varios siglos atrás.

La primera mención del 11 en la historia de Solothurn se remonta a 1252, cuando los gremios que primero votaron por el consejo de la ciudad eligieron a 11 miembros. Luego, en 1481, Solothurn se convirtió en el 11º cantón de la Confederación Suiza, y un siglo más tarde se dividió en 11 protectorados. El hecho de que haya 11 sociedades medievales diferentes, o gremios, mencionadas en la historia de este lugar, definitivamente tampoco es una coincidencia.

Otro gran ejemplo de la obsesión de Solothurn con el número 11 es la magnífica Catedral de San Ursus. Diseñada por el arquitecto italiano Gaetano Matteo Pisoni, fue construida en 11 años, cuenta con tres conjuntos de escalones, cada uno con 11 filas, 11 puertas, 11 campanas y 11 altares, uno de los cuales está hecho de 11 tipos diferentes de mármol. Curiosamente, los altares se pueden ver simultáneamente desde un solo lugar en la catedral, la 11ª piedra negra en la nave.

Los reclinatorios en la catedral están dispuestos en filas de once, los bancos también, e incluso el número de tubos en el gran órgano es divisible por 11. La fachada románica es de 3 x 11 metros de altura y la torre mide 6 x 11 metros de altura a la veleta. El 11 está en todas partes en este lugar.

“Pisoni se desató con la idea”, dijo recientemente Therese Stählin, nativa de Solothurn. “El gobierno le ordenó en el momento incluir el número 11. Y lo hizo. En todos lados. Incluso uno de los altares está hecho de 11 tipos de mármol”.

La gente de Solothurn también ha incorporado esta fascinación por el número 11 en sus vidas diarias. Por ejemplo, hay festividades especiales que celebran el 11º cumpleaños y sus múltiplos, y hay productos y negocios locales que incluyen el número especial. Hay “Öufi-Bier” (Cerveza 11), “11-i Schokolade” (11-Chocolate), e incluso “öufiyoga” (11 en punto de yoga). Un whisky de 11 años de edad madurado en barriles de cerveza también está en proceso.

La misteriosa relación entre Solothurn y el número 11 se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, e incluso hay un recorrido temático sobre el número 11.