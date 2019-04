Usaba un papel escrito a mano en lugar de la licencia de conducir

La policía de tránsito en la ciudad china de Liuzhou se sorprendió luego de detener a un conductor de motocicleta, solo para descubrir que en lugar de una licencia de conducir tenía una hoja de papel manuscrita con su foto pegada.

Falsificar documentos oficiales es una práctica común en todo el mundo, pero en la gran mayoría de los casos, la gente realmente hace todo lo posible para asegurarse de que sus falsificaciones se vean lo más genuinas posible. Sin embargo, no fue el caso del protagonista de esta noticia, que se aseguró de incluir todos los detalles necesarios en su licencia de conducir falsa, aunque todo lo que hizo fue garabatearlos en un trozo de papel con la esperanza de que fuera suficiente para engañar a la policía. Alerta spoiler: no lo fue.

Cuando la policía de Liuzhou detuvo una motocicleta plateada para un chequeo de rutina, el 31 de marzo, no esperaban ver la licencia de conducir más divertida de toda su historia. El hombre, de apellido Tang, ciertamente no parecía nervioso cuando los oficiales le pidieron sus documentos, y la licencia de conducir tenía una cubierta regular, por lo que no había nada que preparara a la policía para lo que estaban a punto de ver.

“Se comportó con mucha calma cuando sacó la licencia. La portada de la licencia era real, pero me sorprendió cuando vi lo que había dentro”, dijo uno de los policías.

Dentro de la portada de la licencia de conducir de aspecto normal, había un simple pedazo de papel que parecía arrancado de un cuaderno escolar, con toda la información relevante garabateada, y una foto de identificación del conductor pegada.

Cuando los oficiales le preguntaron a Tang si les estaba tomando el pelo, explicó con calma que era demasiado perezoso para estudiar para obtener una licencia de conducir, y que no quería gastar dinero en clases de manejo, por lo que decidió que una licencia manuscrita era mejor que no tener nada. El hombre agregó que obtuvo una cubierta de aspecto real para su licencia de bricolaje, pensando que si alguna vez se topaba con la policía, podría simplemente mostrarla de lejos, y lo enviarían de regreso.

“No esperaba que la policía de tránsito fuera tan seria”, dijo Tang.

“He sido oficial de policía durante muchos años, pero nunca he visto una licencia de conducir así. ¡Es tan gracioso!”, dijo uno de los policías de tránsito.

Como también hacía mucho tiempo que no le realizaba la inspección obligatoria, la policía incautó la motocicleta de Tang, y le pidieron que se presentara en el departamento de tráfico al día siguiente.