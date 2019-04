Instala una cámara oculta en su dormitorio, y descubre que a su gato le encanta dormir en su cara

Un joven tailandés chequeó recientemente las imágenes de una cámara oculta que había instalado en su habitación, y descubrió que a su mascota le encanta usar su cara como almohada cuando está profundamente dormido.

Lomphonten originalmente tenía la cámara oculta configurada para poder vigilar a su gato Achi, cuando estaba en el trabajo. En enero de este año, decidió enfrentar la cámara hacia su cama por la noche, para controlar el comportamiento de Achi cuando estaba dormido.

Para su sorpresa, el felino, que no amaba nada más que acurrucarse junto a él todo el tiempo, se volvía aún más cariñoso una vez que se quedaba dormido. Después de subirse a su pecho y presionar sus patas en el rostro de Lomphonten para asegurarse de que estaba dormido, Achi se acomodaba en el rostro de su amo, sofocándolo (con amor, por supuesto).

Después de revisar las imágenes que su cámara oculta había grabado durante varias noches, descubrió que dormir sobre su cara era casi una rutina para Achi.

«Me senté y observé el video una noche», le dijo Lomphonten. «Fue muy gracioso.»

A pesar de que normalmente no toleraría este tipo de afecto «en su cara» por parte de Achi, Lomphonten dijo que no tomará ninguna medida para evitar que su mascota use su cara como almohada. En todo caso, esta revelación hizo que el joven amara aún más a su gato.

«Me siento muy enamorado de él porque me ama así», dijo el joven tailandés.