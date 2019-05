Rompió una estatua de 200 años para un video de Instagram

Es increíble lo que la gente hace en estos días por un poco de atención y para obtener más seguidores en redes sociales. Julia Słońska, una joven modelo e influencer con más de 6000 seguidores en Instagram, fue ampliamente criticada luego que un video viral la mostrara rompiendo la nariz de una estatua de 200 años con un martillo.

Słońska se ha visto obligada a emitir una humillante disculpa después de que un video de ella rompiendo la nariz de una estatua de posguerra en Varsovia, recibiera una masiva crítica online. El impactante video, publicado como historia por el usuario de Instagram @advvx, muestra a la joven modelo sosteniendo un martillo y preguntándole a la persona detrás de cámara si está filmando, antes de proceder a romper la nariz de la estatua hasta reducirla a escombros. Luego, la pareja continúa riéndose mientras se alejan, dejando que la estatua, ahora sin nariz, sea descubierta por las autoridades locales. Aunque Słońska aún tiene que revelar la motivación detrás de este acto de vandalismo, se cree que fue un truco destinado a atraer seguidores en redes sociales.

«Lo que sucedió ayer no debería haber ocurrido en absoluto y, en serio, lamento haberlo hecho», dijo Słońska. «Soy tan estúpida. No diré lo que me impulsó, por qué lo hice, porque es más un asunto privado, pero realmente quería disculparme con todos».

Su disculpa hizo poco para contener las críticas, ya que muchos continuaron expresando su indignación online, incluso pidiendo que la arrestaran. Según informes, el banco polaco mBank, quien la había contratado para una campaña publicitaria, había despedido a la joven de 18 años.

«Definitivamente no admitimos este tipo de comportamiento, y las autoridades responsables deberían lidiar con eso», dijo un portavoz de Mbank. “En cuanto a la responsabilidad de lo que hizo la actriz muchas semanas después de que se tomaran las fotos de nuestra campaña, no podemos ser responsables de las elecciones individuales de las personas. En este caso, es un papel para las autoridades. No planeamos involucrar a esta joven en las próximos campañas».

Julia Słońska no ha publicado en Instagram desde el incidente, y parece haber bloqueado los comentarios en su cuenta, probablemente para evitar que la gente critique sus impactantes acciones.

En cuanto a la estatua, desde entonces ha sido reparada temporalmente, pero la diferencia en el material es dolorosamente obvia.