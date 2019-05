Cómo configurar y personalizar el modo “No Molestar” en Android

A medida que nuestras vidas se vuelven cada vez más dependientes de los teléfonos, a veces resulta crucial tomar un descanso. Quizás pases una noche con tus hijos o te encuentres con un grupo de amigos para cenar. Durante estos momentos, es aconsejable dejar en espera el flujo constante de alertas de tu teléfono.

La mejor manera de hacerlo es activando el modo No Molestar integrado en tu teléfono. A continuación te indicamos cómo configurar y aprovechar al máximo el modo No Molestar en Android.

¿Qué es el modo No Molestar?

La configuración No Molestar, te permite rechazar todas las notificaciones por un tiempo, incluidas las llamadas telefónicas. Podés emplearla cuando desees tomar una siesta ininterrumpida, tener una conversación de la vida real sin que tu teléfono te moleste constantemente, o cuando estás tratando de pasar menos tiempo en tu dispositivo.

Podés programar el modo para que se active automáticamente todos los días a una hora establecida, o activarlo manualmente cuando lo desees. Android también te ofrece la opción de configurar excepciones para notificaciones o llamadas de un conjunto específico de contactos, incluso cuando está en modo No Molestar.

En esencia, hace exactamente lo que dice su nombre. Es una forma rápida de desconectar y no ser molestado constantemente por tu smartphone.

Cómo utilizar No Molestar en Android

Para comenzar con el modo No Molestar, andá a la configuración de tu teléfono e ingresá a la pestaña de Sonido. Allí, desplazate hacia abajo y tocá No Molestar. Si tu teléfono viene con un skin personalizado y no ves la opción allí, intentá buscarlo en Configuración.

En la página de inicio de No Molestar, tendrás una gran cantidad de opciones que te permitirán configurarla exactamente como quieras. De forma predeterminada, el modo No Molestar bloquea casi todas las notificaciones, excepto las alarmas y las llamadas de tus contactos favoritos. Para activar No Molestar con la configuración predeterminada, simplemente tocá el botón Activar ahora, y listo.

Establecer horarios

Si deseás modificar cómo funciona el modo No Molestar, podés sumergirte en las herramientas de personalización. Para empezar, podés consultar los horarios de cuándo debe activarse la función No Molestar.

Hay un par de presets para seleccionar. Por supuesto, sos libre de crear uno nuevo. El preset Sleeping, por ejemplo, funciona durante toda la semana. Aplicá la configuración de No Molestar por la noche, y se apaga cuando suena la alarma o a la hora seleccionada por la mañana.

De manera similar, podés configurar uno para Manejar, o cuando asistís a un evento en tu Google Calendar. Para agregar más, tocá el botón más en la parte inferior y elegí si deseas basar tu programación en un evento o una hora. Especificá los valores que consideres adecuados y habilitalos.

Si preferís no programar No Molestar, y solo activarlo manualmente cuando sea necesario, debes verificar la configuración de Duración. Esto te permite ejecutar No Molestar por un período fijo, o mantenerlo activo hasta que lo vuelvas a apagar.

Personalizar las restricciones y excepciones

A continuación, volvé a la página de inicio del modo No Molestar para obtener más información sobre las restricciones y excepciones.

Todas tus notificaciones están pausadas de forma predeterminada, pero podés modificarlas y recibirlas en silencio. Para editar ese comportamiento, tocá la opción Restringir notificaciones (que se muestra como Notificaciones en versiones anteriores de Android). Aquí, podés elegir si tu teléfono solo silencia las notificaciones, o silencia y también elimina su elemento visual. Una tercera opción te permite tener una configuración personalizada.

Tocá el pequeño botón de la rueda dentada para tener un conjunto de reglas más completo. Podés especificar si No Molestar debe mostrar los puntos de notificación en la pantalla de inicio, ocultarlos de la lista de notificaciones, y mucho más.

Para las llamadas, podés elegir qué llamados pueden pasar la restricción. Podés permitir las llamadas entrantes de cualquier persona, contactos, o solo tus contactos favoritos. Además, hay una configuración para permitir que cualquiera que llame por segunda vez en 15 minutos pase la restricción.

Añadir No Molestar a la configuración rápida

Seguramente, navegar a través de dos páginas de configuraciones no suena como una experiencia agradable cada vez que quieras poner su teléfono en No Molestar. En su lugar, podés agregar un interruptor No Molestar a la pantalla de Configuración rápida de tu teléfono.

Para eso, bajá el tono de notificación dos veces y tocá el ícono del lápiz. Arrastrá el mosaico No Molestar a la sección superior en un lugar conveniente. Luego simplemente presiona el botón Atrás de tu teléfono y listo. La configuración de No Molestar ahora está a pocos pasos de distancia.

Vía