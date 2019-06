Violentas gaviotas mantienen a pareja como rehén en su propia casa

Una pareja de ancianos en Reino Unido afirmó haber sido secuestrados por gaviotas que anidaban en el techo de su hogar en Lancashire. Al parecer, cada vez que intentaban salir, los pájaros se volvían agresivos y los atacaban.

La historia de Roy y Brenda Pickard suena como una versión de la vida real de «Los Pájaros» de Alfred Hitchcock. La pareja de ancianos fue secuestrada en su propia casa por un par de gaviotas hembras adultas, luego de que los polluelos de las aves se deslizaran por el techo de la casa, y aterrizaran en el dosel, directamente sobre la puerta principal. Cada vez que Roy intentaba abrir la puerta, se enfrentaba a dos gaviotas adultas enojadas. Una vez, cuando decidió arriesgarse y salir, el hombre de 71 años recibió un golpe tan fuerte en la parte posterior de la cabeza, que tuvieron que llevarlo al hospital para pedir ayuda. Las autoridades locales han instalado un gazebo afuera de la casa de la pareja, que debería ofrecer algo de protección, pero eso es lo mejor que pueden hacer por ahora.

«Todo ha sido terrible», dijo Roy Prickard. «No he podido salir por la puerta principal. Si trato de salir por la puerta, las dos aves están ahí y no tengo ninguna posibilidad. Es realmente aterrador. Mi esposa no está bien de salud en este momento, por lo que confiamos en que sea yo el que salga».

Por suerte, el garaje de Prickard está conectado a su casa, y puede salir por ahí cuando necesita hacer algunas compras, pero no se atreve a salir del auto para cerrar la puerta del garaje, por lo que siempre la deja abierta hasta que vuelve.

Roy se ha quejado de la situación tanto a las autoridades locales como a las organizaciones de animales locales, pero sus soluciones no han sido las ideales. El Consejo de Wyer dice que las gaviotas están protegidas mientras anidan, por lo que todo lo que pueden hacer es tratar de hacer que la vida de la pareja sea soportable mediante la instalación de un gazebo, y los arreglos necesarios para que Brenda, de 77 años, pueda llegar a sus citas médicas de manera segura.

«Simpatizamos con la situación del señor Pickard, las gaviotas pueden ser molestas, particularmente cuando anidan», dijo un portavoz del Consejo de Wyre. «Hemos visitado al Sr. Pickard para evaluar la situación y le hemos dado consejos sobre cómo lidiar con las gaviotas. Por ahora, existe una solución que permitirá al Sr. Pickard llevar a su esposa a sus citas médicas».

Desafortunadamente, las organizaciones de animales tampoco ayudan a los Prickards. Por ahora, todo lo que puede hacer es esperar a que los polluelos se vayan volando.

«Las asociaciones de animales no han sido de ninguna ayuda, parecen poner los derechos de estas aves por encima de los de las personas, es ridículo», dijo Roy.