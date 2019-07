Más de 200 películas coreanas para ver gratis en YouTube

¿Sos fanático del cine clásico coreano? Entonces preparate para la maratón de películas más larga de tu vida.

El Archivo de Películas Coreanas es un recurso increíble para los cinéfilos, no solo porque conserva y cura algunas de las películas más preciadas de Corea del Sur, sino también porque las restaura y brinda acceso a cualquier persona que tenga conexión a Internet.

De hecho, el Korean Film Archive ha restaurado y subido cerca de 200 películas coreanas clásicas a su canal de YouTube, Korean Classic Film, para que puedas verlas gratis.

Aunque las fechas de estreno de estas películas van desde los años 30 a los 90, la mayoría de la colección consiste en títulos de la Edad de Oro del cine coreano en los años 60, así como de su resurgimiento en los 80, cuando el gobierno surcoreano comenzó a relajar sus leyes sobre la censura.

Los títulos incluyen el premiado drama experimental de Chang-Ho Lee “The Man With Three Coffins”, el film erótico de Lee Jang-ho “Between the Knees”, y la aclamada por la crítica “The Surrogate Woman”, de Im Kwon taek.