Dueño desesperado ofrece su hogar a quien encuentre a su perro extraviado

Después de pasar meses buscando a su perro Chihuahua, un hombre desesperado de Tucson (EE.UU.) anunció que ofrece su hogar y la parcela de tierra que viene con él a quienquiera que encuentre a su perro.

Eddie Collins perdió a su amada mascota, Jenny, hace tres meses, y ha pasado todos los días desde entonces, tratando de encontrarla. Después de buscar en todos los lugares en los que podía pensar, pegar carteles por todo Tucson, y visitar refugios para perros a diario, decidió aumentar sus posibilidades de encontrar a Jenny ofreciendo su posesión material más preciada como recompensa. Quien encuentre a Jenny y la traiga de vuelta, recibirá a cambio el apartamento de un dormitorio de Eddie, su taller y un terreno.

«He mirado en todas partes, voy a la perrera todos los días», dijo Eddie Collins, desconsolado, a los medios locales. “Estoy ofreciendo una propiedad con una casa de una habitación. Estoy dispuesto a entregar el terreno, el tráiler, el taller, todo de forma gratuita, sin preguntas. Solo quiero recuperar a Jenny».

Una foto de Eddie sosteniendo la foto de Jenny y un mensaje que dice «¿Me has visto? Me sacaron de Circle K. Mi papá me está buscando. Si me ayudas a regresar a casa, él te dará una casa de un dormitorio, un taller y un terreno. Si sabes dónde estoy, ayúdame a llegar a casa a salvo y todo será tuyo. Mi nombre es Jenny» ha estado rondando las redes sociales durante las últimas tres semanas. Collin espera que su gesto llame la atención sobre su historia y motive a las personas a ayudar a encontrar a su perro.

“La vida importa, no importa de quien sea, ya sea una ardilla o una marmota. Depende del dueño, de la persona y de sus valores morales. Para mí, no se trata de cosas materiales, se trata de ella», dijo Collins. «Ella es un ser querido, es parte de mi familia».

Desafortunadamente, hasta el momento Jenny no ha sido encontrada.