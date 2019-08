Por qué los periodistas en Ucrania usan Telegram como su fuente preferida de noticias

La aplicación de mensajería Telegram fue creada en torno a la idea de que la comunicación debe ser personal y cifrada. Pero en algunos países, también se ha convertido en una herramienta popular entre los periodistas, para crear canales públicos de noticias. A continuación, algunas conclusiones de cómo ha evolucionado en Ucrania:

Llegar a un público joven

Cuando Fedir Popadyuk creó el primer canal de Telegram para el periódico Ukrains’ka Pravda en 2017, la aplicación de mensajería comenzó a ganar impulso en Ucrania. «Pensé: ‘Hay una plataforma y hay personas interesadas en ella'», dijo Popadyuk, que supervisa los canales de Telegram del medio. «Necesitamos cubrir esta audiencia». Casi la mitad de la audiencia ucraniana de Telegram tiene menos de 25 años, según una encuesta de la consultora de investigación de mercado Kantar.TNS, y muchos de ellos no ven televisión ni escuchan noticias en radio.

«Los propósitos de usar la aplicación de mensajería han cambiado», dijo Marina Kostromina, directora de cuentas de Kantar Ucrania. «Si bien el año pasado se usó principalmente para comunicarse con amigos, ahora también se usa para compartir archivos y leer noticias». Esta tendencia es global en los últimos años, pero las características regionales son clave para hacer que la aplicación sea una aplicación multimedia efectiva centro de distribución de información, afirma un informe del Tow Center for Digital Journalism.

Experimentar con formatos

Otra razón por la que tantos periodistas en Ucrania han adoptado la plataforma, es que la encuentran conveniente para experimentar con formatos y tonos de voz. Y a diferencia de WhatsApp, que limita el número de miembros en un canal en particular, Telegram permite un número ilimitado de suscriptores en un canal, y también proporciona un contador de vistas para publicaciones, que incluye copias reenviadas.

Oksana Denisova y Tetyana Nikolayenko dirigen un popular canal llamado The Newsroom. Comenzaron el canal cuando ambos trabajaban en The Insider, pero después de abandonar ese medio, Denisova y Nikolayenko desarrollaron el canal como un producto independiente. «Entendimos que Telegram es bastante efectivo como medio», dijo Nikolayenko. “Si publicas algo en Facebook, no necesariamente significa que todos verán tu mensaje. Con Telegram, realmente puedes llegar a toda la audiencia del canal».

Compromiso efectivo y alta conversión

«Creo que hay varias razones por las cuales Telegram se ha vuelto tan popular», dijo Ivan Oberemko, quien creó el canal de Telegram para un popular programa con el inusual nombre de #@))?$0, uno de los canales de más rápido crecimiento en el país. “Para el lector, es una plataforma conveniente, no sobrecargada de contenido, y con acceso sin conexión. Para los medios, no hace falta decirlo. Todos están hartos en Facebook y Twitter. Y Telegram ofrece tasas de conversión muy altas para las respuestas de la audiencia, conversión de vistas y visitas a páginas, vistas en la vida real».

El cifrado de Telegram juega un papel importante en otro canal de noticias del periódico Ukrains’ka Pravda llamado УП. Off the Record. Aquí la sala de redacción publica información privilegiada que proviene de fuentes oficiales en política o negocios. «Sé que a veces los periodistas usan chats secretos en Telegram para mantener correspondencia con los políticos», dijo Popadyuk. «Es muy conveniente porque todos los mensajes desaparecen y no quedan rastros».

Si bien Telegram ha sido criticado por lagunas en la protección de datos de los usuarios, y ha estado bajo observación en Rusia y Hong Kong, ninguno de los entrevistados en este artículo mencionó problemas de seguridad o presión del gobierno. Después de todo, en Ucrania, políticos como el actual presidente Volodymyr Zelensky utilizan Telegram en sus campañas electorales.

