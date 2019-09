La Biblioteca Pública Digital de Chile apuesta por los audiolibros

La Biblioteca Pública Digital de Chile (BPD) liberó 10 mil audiolibros como parte del programa “Los libros se escuchan”. El catálogo incluye bestsellers y novedades de la biblioteca.

La entidad continúa firme en su misión de transformar radicalmente las posibilidades de acceder a la lectura en el país. Su gran salto fue en 2016, cuando pasó de 13.300 préstamos anuales a 113.575, gracias al lanzamiento de una aplicación, y a la incorporación de una gran cantidad de títulos en español. El año pasado, alcanzó la cifra récord de los 300 mil préstamos.

“Estamos trabajando en el programa “Los libros se escuchan”, aprovechando las nuevas tecnologías y su portabilidad, de modo que uno pueda ir por la calle con audífonos, escuchando un libro”, anunció Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés.

La iniciativa aún no ha sido lanzada, pero la herramienta ya está operativa. “El 62,5% de los 16 mil títulos de la BPDigital pueden leerse como audiolibros”, detalla Gonzalo Oyarzún, coordinador del SNBP. “Eso equivale a 10 mil títulos y a más de 40 mil ejemplares”, dice, y explica que surgió como alternativa para la comunidad visualmente discapacitada, ya que “en el mercado chileno no había más de 50 audiolibros disponibles, y no estaba lo más reciente ni lo que más busca la gente”.

En la colección pueden encontrarse joyas como «Largo pétalo de mar», de Isabel Allende; «La Bailarina de Auschwitz», de Edith Eger; y «La Dictadura», de Jorge Baradit; además de clásicos como «Don Quijote», de Cervantes; y «Violeta Parra. La guitarra indócil», de Patricio Manns, y también poesía de Mauricio Redolés, Verónica Zondek y Elvira Hernández.

El servicio es gratuito y basta con inscribirse en la BPD e instalar la aplicación en la computadora o teléfono.