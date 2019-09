La revista Humor Registrado revive en formato digital

La revista Hum® (abreviatura de Humor Registrado) se editó en Argentina desde junio de 1978 hasta octubre de 1999 en Ediciones de la Urraca, con un total de 566 números. La publicación presentaba notas de actualidad y cultura escritas por periodistas e intelectuales respetados, ilustradas con caricaturas y dibujos de numerosos humoristas. El uso del humor y la sátira para denunciar a la dictadura la convirtió rápidamente en un éxito editorial.

Ahora la revista puede disfrutarse en formato digital, gracias a un grupo de fanáticos que digitalizaron las tapas de los 566 números, y las subieron con un pequeño sumario de cada uno.

La revista estaba dirigida por Andrés Cascioli, quien además solía ser el responsable de la caricatura de la tapa.​ Contó con la colaboración de prestigiosos escritores y periodistas como Roberto Fontanarrosa, Carlos Ulanovsky, Alejandro Dolina, Hugo Paredero, Carlos Abrevaya, Crist, Grondona White, Carlos Trillo, Tabaré, José Pablo Feinmann, Sandra Russo, Moira Soto y María Fiorentino, por ejemplo. Entre sus periodistas de investigación más destacados estuvieron Enrique Vázquez y Héctor Ruiz Nuñez.

La publicación quebró en 1999, tras una debacle financiera originada por la falta de anunciantes, y perder varios juicios iniciados por el gobierno de Carlos Menem.

Un grupo de entusiastas de la ciudad de Rafaela, liderado por Jorge Alberto Nieva y José Luis Banchio, decidieron homenajear la revista a casi 40 años de su nacimiento, digitalizando el primer número, y subiendo una síntesis de cada ejemplar, con su tapa correspondiente, junto a una serie de artículos.

El ejemplar número 1° de la revista Hum® tiene en la tapa a Cesar Luis Menotti, director técnico de la selección que iba a jugar el Mundial en Argentina, con las orejas del entonces ministro de economía, Martinez de Hoz. El título principal rezaba “Menotti de Hoz dijo: ‘El mundial se hace, cueste lo que cueste’”, marcando el tono satírico que caracterizaría a la revista desde su primer número.

La colección incluye ahora el famoso número 97 de la revista, secuestrado por la dictadura militar el 11 de enero de 1983. El número está disponible completo, para descargar en formato PDF. Fue el primer ejemplar aparecido en 1983 y trajo algunas novedades:

Se acabaron la «Cartaza Piola» y la «Cartita Tontuela de la Quincena». Todas las que tenían la suerte de aparecer tenían el mismo trato.

En el staff aparece la leyenda «Patria Financiera» para los que se ocupaban de la parte financiera y administrativa.

Tras casi siete meses (su última nota fue durante el conflicto de Malvinas) vuelve Alejandro Dolina con «La conspiración de las mujeres hermosas».

El suplemento «Wiquien. Guía especial de turismo» (parodiando a la revista «Weekend») no tiene desperdicio.

Mona Moncalvillo reportea al Dr. René Favaloro, en siete páginas inolvidables y al autor y director Carlos Gorostiza.

Hugo Paredero hace la crítica de «E.T. el Extraterrestre» finalizando con estas hermosas palabras: «El día que podamos, como Elliot, decirle a alguien querido: «Debes estar muerto porque ya no sé cómo sentir», ese día habremos alcanzado media gloria. La mitad restante la conseguiremos el día en que logremos pasar por encima de los monstruos verdaderos…»

Gloria Guerrero comenta el concierto de Charly García en Ferro el 26 de diciembre de 1982, con Sueter y Los Abuelos de la Nada como soportes. «Se termina el mejor recital del año, dicen. Para Charly, musicalmente, uno de los peores de su carrera», dice Gloria en la crónica perfecta de un día agitado.

Sobre los motivos por los cuales la dictadura mandó a secuestrar directamente desde la imprenta esta edición Número 97 de Humor Registrado. Andrés Cascioli, creador y director de la revista, aventuró en un reportaje:

“Esta me parece que fue la tapa más jugada de todas. Nos secuestraron la publicación y metimos un recurso de amparo. Tuvimos cuatro juicios: a Enrique Vázquez, a Luis Gregorich, a Tomás Sanz y a mí. Es divertido: en la demanda que me hace Nicolaides decía que un comandante en jefe del Ejército no podía dejar de dominar una patineta. Parece que se sentía tan hábil como para no tropezar. No entendió que estaban acabando con la Justicia, no entendió nada Nicolaides. Lo bueno fue que al poco tiempo sacamos la tapa siguiente con los tres comandantes como los monos de la censura. Fue arriesgado. Pero nos acompañaron más de 330 mil compradores, un millón y medio de lectores. Fue una cifra record para Humor y el número se agotó. Era el año final de la dictadura y estábamos 100 mil ejemplares arriba de Gente: Humor era la revista que más vendía.”

La colección puede consultarse en forma gratuita aquí.