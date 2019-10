Una aplicación para reconocer símbolos políticos

El pasado 12 de agosto de 2018, Nina Berman, una fotoperiodista que cubre movimientos políticos estadounidenses y profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, estaba fotografiando la marcha «Unite the Right 2» en Washington DC. La manifestación fue organizada por uno de los líderes de la violenta manifestación Unite the Right en Charlottesville el año anterior. Berman esperaba ver qué problemas motivaban a los participantes, y cómo la prensa cubría el evento.

En un área cerrada, donde algunos manifestantes estaban dando entrevistas, Berman vio a una pareja con tatuajes en los brazos y la cara parcialmente oculta por bufandas, y tomó una foto. Más tarde vio a la mujer decirle a un periodista que protestaba por lo que consideraba amenazas a su derecho a la libre expresión. Cuando Berman revisó sus fotos después de la marcha, miró más de cerca los tatuajes, y una serie de números en el antebrazo de la mujer le llamaron la atención: «1488», un símbolo supremacista. El 14 representa el lema de 14 palabras del asesino convicto David Lane, y el 88 representa «Heil Hitler», siendo «H» la octava letra del alfabeto. El símbolo, era nuevo para Berman, quien reflexionó que si hubiera podido identificarlo en el momento, le habría preguntado el significado directamente a la mujer. Berman quería resolver ese problema, para ella y para otros periodistas que sin duda lo encontrarían más adelante.

Dichos símbolos evolucionan constantemente y los fotógrafos, periodistas y el público deben tener un recurso confiable para consultar a fin de comprenderlos. Hoy, un equipo compuesto por varios periodistas e investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, y la propia Berman en Columbia, están trabajando para lograrlo.

Los profesores e investigadores no son los únicos que piensan sobre el problema de la escasa alfabetización visual en los símbolos políticos. En las semanas previas a una manifestación de la derecha en Portland, Oregón, el 17 de agosto, los activistas publicaron avisos en las calles y en redes sociales para educar al público sobre los símbolos que podrían exhibirse en banderas, ropa o tatuajes en su ciudad.

Los principales medios de comunicación también han publicado guías de símbolos utilizados por grupos políticos. El Washington Post identificó los símbolos, banderas y lemas de los grupos nacionalistas y contraprotestantes blancos (los grupos antifascistas tienen su propia iconografía) en la marcha Unite the Right en Charlottesville en agosto. 2017

Estas soluciones son bienvenidas, pero las señales en papel y los sitios web tienen un alcance limitado. Pero, ¿qué pasaría si las personas pudieran consultar un recurso en tiempo real, para aprender qué significa un símbolo dado? Para los periodistas, dicho recurso podría servir como una ayuda invaluable para sus historias.

La aplicación

El grupo de trabajo del Laboratorio DVMM está diseñando una app que identificará símbolos políticos en una fotografía que el usuario carga, y proporcionará contexto sobre esos símbolos: orígenes históricos, qué grupos han usado el símbolo recientemente, la ideología de estos grupos, noticias recientes sobre esos grupos, etc. La aplicación está basada parcialmente en Leafsnap y Merlin Bird ID, que identifican especies de árboles y aves, respectivamente.

La aplicación funcionará en tiempo real, y su utilidad principal es ayudar al usuario a definir símbolos desconocidos, pero también puede descubrir y definir símbolos que el usuario aún no ha visto en la imagen. La herramienta también puede ser un soporte útil para los editores de fotos, de modo que eviten publicar un símbolo político sin tener la intención.

Con la aplicación, los periodistas estarán armados en el momento con el contexto, el significado y la historia de los símbolos políticos, y podrán rechazar respuestas falsas, incompletas o deliberadamente vagas. También será útil para los reporteros que no pueden contactar o no quieren involucrar a la persona que lleva el símbolo.

La herramienta de detección de símbolos se encuentra en pleno desarrollo, y los investigadores esperan presentarla antes de fin de año, en el NYC Media Lab.

