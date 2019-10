Adorable perro salchicha se convierte en estrella de Instagram por original talento

Harlso, un perro salchicha de cinco años de Belfast, Irlanda del Norte, ha alcanzado el estrellato en Internet gracias a un talento impresionante: hacer equilibrio con cosas en su cabeza, mientras está muy, muuuuuy quieto.

Desde vasos llenos de agua hasta donas y juguetes, no hay nada que Harlso, el «Rey del equilibrio», no pueda sostener en su pequeña cabeza. Todo comenzó hace tres años, cuando su dueño, Paul Lavery, en broma le colocó un juguete de goma en la cabeza, y se sorprendió al ver al pequeño canino sentado tan quieto como una estatua, mientras intentaba sostener el objeto. Hasta ese momento, Paul y su pareja, Jen Scott, habían intentado enseñarle a Harlso los trucos habituales, como ‘sentarse’, ‘acostarse’, ‘darse la vuelta’, pero simplemente no estaba interesado. La primera vez que vio a su cachorro balanceando ese juguete chirriante en su cabeza, Paul recuerda haber llamado a su novia: “¡Jen! ¡Harlso tiene un talento oculto!”

Poco después de descubrir el talento del perro salchicha para equilibrar las cosas en su cabeza, en febrero de 2016, Paul y Jen crearon varias cuentas de redes sociales para él, y en solo unos meses, ya tenía alrededor de 14.000 seguidores, algunos de los cuales comenzaron a escribirles para conocer a Harlso.

“Realmente comenzó a crecer bastante rápido. Lo sigue gente de todo el mundo”, dijo Paul Lavery, de 30 años. “Cuando creamos la cuenta de Instagram, era principalmente solo para nosotros, familiares y amigos. Nunca esperamos que despegara de esta manera. Solo pensé ‘¿a quién podría interesarle ver estas fotos y videos?’”

«Harlso tiene su propio club VIP de fans para los seguidores más dedicados, y recibimos mensajes de personas que quieren conocerlo», agregó el dueño de la celebridad canina.

El adorable perro aparentemente puede equilibrar cualquier cosa sobre su cabeza, pero sus dueños no usan nada que sea demasiado pesado o remotamente peligroso para él. Apilan galletas, donas, flores, pequeños recipientes llenos de líquido, y él simplemente se sienta allí como una estatua, usando uno de sus más de 300 moños.

Lavery dice que la gente siempre le pide consejos de entrenamiento «como si fuera César Milán», pero afirma que no tiene nada que ver con el talento de Harlso. Puede que decida dejar de equilibrar las cosas en su cabeza algún día, pero por ahora está contento de hacerlo, y generalmente logra el truco en el primer intento.

Harlso actualmente tiene más de 111.000 seguidores solo en Instagram, ganó un Premio Webby 2019, figura como uno de los ‘Animales asombrosos’ de Guinness World Records, y recientemente ganó el título a la Personalidad del año en redes sociales de Irlanda del Norte, superando a varios humanos. Y ha logrado todo eso gracias a un talento único y adorable.