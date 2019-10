Increíbles fotos de perros desafiando la gravedad

El fotógrafo italiano Claudio Piccoli logra lo imposible: que unos ordinarios cachorritos luzcan como superhéroes. En su fascinante serie llamada Dogs in Action, los pichichos vuelan por los aires como Superman. Los perros realizan saltos casi imposibles con facilidad; en especial, porque no planean dejar escapar al colorido frisbee que tienen enfrente. Los momentos retratados por Piccoli nos recuerdan que los perros, además de ser compañeros leales, ¡también son atletas increíbles!

Sin embargo, capturar la foto perfecta de un perro en el aire no es tan fácil como parece. El proceso del fotógrafo para retratar a los cachorros saltando varía según el tipo de acción que busca representar. “Normalmente requiere de mucha preparación”, dice Piccoli. Cada perro y su forma de moverse requieren diferentes ajustes de cámara. La comunicación entre el dueño y su cachorro también es esencial. “Es muy importante explicar al dueño qué es lo que queremos hacer en la sesión y qué resultados buscamos, o cómo deben moverse en la toma para ser fotografiados correctamente”.

Sin duda, las fotos de Dogs in Action requieren de mucha paciencia. “Los perros no son máquinas ni modelos, y no puedes pagarles para que hagan algo, ¡y todos los perros y razas son diferentes!”, dice Piccoli. Estas diferencias son el corazón del proyecto, y el resultado ha enamorado a los amantes de los perros.

A continuación las mejores fotos de esta divertida serie: