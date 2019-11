Los medios de noticias vuelven a las aplicaciones: ¿estará el público finalmente preparado para pagar?

Las últimas semanas se lanzaron varias aplicaciones pagas importantes, como The Atlantic, inews y The Guardian, entre otras. Esther Kezia Thorpe, redactora de What’s New in Publishing (WNIP) analiza qué hay detrás de este apuro de los medios por volver a las aplicaciones, y por qué el público estaría dispuesto a pagar por ellas.

El lanzamiento del iPad fue visto por muchos como el comienzo de un nuevo tipo de revista digital. Las “páginas” de revistas y periódicos se volvieron a crear minuciosamente hasta que fueron perfectas en píxeles, las portadas literalmente cantaban y bailaban, y los temas estaban llenos de todo tipo de características interactivas; por lo general, con grandes tamaños de descarga. Estas ediciones digitales eran obras de arte y estaban bellamente diseñadas, no hay duda al respecto. Pero en general, las descargas tuvieron problemas para cumplir con las expectativas, y los costos superaron con creces los retornos.

A medida que la adopción de tablets se estabilizó, algunos medios cambiaron su enfoque a aplicaciones receptivas, con descargas más ligeras que fluyeron a dispositivos móviles de cualquier tamaño. En cierto modo, esto eliminó la diversión y la innovación, y las aplicaciones se convirtieron en poco más que una extensión de los sitios web.

Algunas editoriales se apegaron a sus aplicaciones. The Times y The Economist son solo dos ejemplos de medios que triunfaron al poner esfuerzo en un producto que aborda directamente las necesidades de sus audiencias, pero que también tienen la ventaja de una escala nacional y global. Para aquellos que no obtuvieron los números que necesitaban, las aplicaciones quedaron atrás. La mayoría recibe poca atención o inversión, ya sea con las réplicas de PDF que se cargan directamente, o con la ingesta de fuentes RSS básicas.

Pero en las últimas semanas, varios medios han lanzado o renovado sus ofertas de aplicaciones. ¿Por qué aplicaciones y por qué ahora?

El primero en esta serie de aplicaciones fue The Guardian, que el 17 de octubre pasado lanzó una aplicación diaria sin publicidad, exclusiva para suscriptores. El “producto de noticias simplificado” permite a los usuarios desplazarse horizontalmente por las secciones del periódico. Irónicamente para un producto pago, la aplicación no tendrá contenido solo para miembros, y en realidad llevará menos noticias que el sitio web. Pero The Guardian está apostando a que esta sea una parte clave de su atractivo.

La directora de ingresos de lectores digitales, Juliette Laborie, dijo que la investigación de los usuarios ha demostrado que los lectores se sienten abrumados por el flujo constante de noticias, y luchan por saber en qué concentrarse. The Guardian ha desarrollado la aplicación en consecuencia, con secciones que llevan entre 8 y 35 historias por día.

Inmediatamente después del lanzamiento de la aplicación The Guardian, vino un anuncio del sitio de noticias de tecnología de negocios The Information: presentarán una aplicación de USD 29 por año llamada Ticker, dirigida a los consumidores interesados ​​en mantenerse al día con las últimas novedades tecnológicas.

Pocos días después, el 22 de octubre, JPIMedia lanzó una nueva versión del periódico digital. Creada con el objetivo específico de «cortar el ruido», la aplicación permite tres artículos gratuitos al día, antes de pedir £ 5.99 al mes. La aplicación inews publicará tres “ediciones” cada día, así como una fuente de noticias de última hora. Contará con contenido “cuidadosamente seleccionado por editores especializados”, incluidas exclusivas de redacción y contenido premium.

El último lanzamiento fue el de la aplicación de The Atlantic a mediados de noviembre. El contenido de la aplicación solo está disponible para los suscriptores del periódico, aunque hay una pestaña “Hoy” con resúmenes de artículos que se pueden ver de forma gratuita.

Un punto crucial a tener en cuenta con todos estos lanzamientos es que todos requieren que los lectores paguen para acceder a ellos. Atrás quedaron los días de ofrecer el contenido de la aplicación de forma gratuita para convencer a la gente de descargarlo y leerlo. Estos productos tienen su propio propósito especial en el nuevo mundo de ingresos del lector.

Hay varias razones detrás de este nuevo enfoque en las aplicaciones, y por qué el momento es tan interesante:

En primer lugar, se ha aceptado que las aplicaciones nunca alcanzarán la misma escala que los sitios web de medios. Entonces, en cambio, se están utilizando para identificar y agregar valor para los suscriptores más leales.

Debido a que se produce un mayor consumo en dispositivos móviles, las aplicaciones son una gran oportunidad para aumentar la lealtad. La creación de un hábito, y posteriormente la participación, es vital para los medios que están desarrollando flujos de ingresos de lectores. De hecho, se podría argumentar que el giro de la industria hacia los ingresos de los lectores ha dado a las aplicaciones una nueva oportunidad de vida.

Algunos han sugerido que el movimiento de Apple para intentar que las personas paguen por las noticias con Apple News + es en parte responsable de esta afluencia de aplicaciones pagas. Ya sea que se trate de un gigante de la tecnología que piensa en acumular aún más ingresos, o si se trata de una esperanza de que la gente ahora pague por el contenido de la aplicación lo que estimula a los medios, estos sin duda no serán los últimos lanzamientos de este tipo que vemos.

Pero hay otro factor que merece mención, y es que estos medios finalmente se han familiarizado con lo digital: cómo las personas consumen contenido en dispositivos móviles y en su vida cotidiana, en lugar de encadenarse a una mentalidad de conversión de impresión a digital.

La comprensión del comportamiento digital ha impulsado otro tema común entre estas aplicaciones que puede parecer contradictorio a primera vista: la edición.

The Times fue pionera en la idea de lanzar contenido digital en ediciones cuando lanzaron noticias continuas durante cuatro ediciones por día en sus propiedades digitales en 2016. Dijeron en ese momento que un modelo de publicación basado en la edición reflejaba las rutinas diarias de sus lectores y permitía que sus periodistas produjeran un “trabajo más considerado” del que podían en un plazo de tiempo variable.

Muchos en la industria alzaron las cejas ante la perspectiva de volver a las ediciones cuando The Times anunció sus planes. Después de todo, una edición es algo que juntas cuando estás limitado por la impresión. Sin estar restringido por tiradas de impresión y cronogramas de entrega, los paquetes de contenido no tienen sentido. Pero, frente a una cantidad abrumadora de contenido que se transmite continuamente desde las salas de redacción, parece que los lectores anhelan la estructura nuevamente.

“La experiencia de leer noticias en Internet (especialmente si la estás obteniendo a través de las redes sociales) es, sinceramente, mala. La cinta transportadora de contenido constante entrega artículo tras artículo, y cada uno afirma ser más importante que el anterior. Es pura sobrecarga de información, y si no tienes tiempo libre, es difícil saber qué es importante, qué no y en qué puedes confiar».

El periódico digital ha dicho que su nueva aplicación inews lanzará contenido tres veces al día, a mediodía, a las 5 p.m. y medianoche, con las últimas historias listas para la mañana. Y mientras The Guardian no está cronometrando específicamente el lanzamiento de su contenido, su aplicación tendrá una cantidad curada y legible de contenido entregado a diario.

Un hilo común que atraviesa todos estos lanzamientos de aplicaciones es que el público está abrumado, y quiere un lugar al que recurrir para obtener noticias confiables y finitas.

Lo que queda por ver es si están dispuestos a pagarlo y, posteriormente, si los medios pueden aceptar números más bajos como un intercambio por una participación mucho mayor.

