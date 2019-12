Permiten a sus empleados trabajar desde casa para recuperarse de la resaca

Seamos sinceros, todos quisiéramos poder llamar al trabajo después de tomar una (o cinco) copas la noche anterior, pero para la mayoría esto no es una opción. No así para los empleados que trabajan en The Audit Lab, una agencia de marketing digital en el Reino Unido, donde una política específica les permite tomarse un tiempo libre para lidiar con las náuseas, el dolor de cabeza y el mal humor general que provocan las resacas. En pocas palabras, este original beneficio permite a los empleados trabajar desde casa si sufren resaca, y siempre y cuando no abusen de la política al tomarse un tiempo libre con frecuencia, incluso pueden programar los días libres por adelantado cuando saben que terminarán alcoholizados.

“Queríamos ofrecer algo a los millennials más jóvenes que generalmente salen a mitad de semana y recorren varios pubs. Mi equipo reserva un día de resaca por adelantado, si saben que van a salir», dijo la cofundadora de Audit Lab, Claire Crompton. «Simplemente trabajan en pijama, desde el sofá de su casa».

«Básicamente es un día de trabajo desde casa, pero lo hemos maquillado un poco para atraer a la generación más joven», agregó Crompton. “Si la gente lo usara dos o tres veces por semana y se perdiera reuniones importantes con clientes, entonces tendríamos que pensarlo. Pero hasta ahora todos han sido muy respetuosos”.

El cofundador de Audit Lab dice que la política de resaca no solo hace que los empleados jóvenes se sientan tan apreciados como los mayores que tienen hijos y disfrutan de otras ventajas, sino que también promueve la honestidad en el lugar de trabajo. En lugar de tener que inventar una excusa, los empleados simplemente le dicen a su jefe que tomaron demasiado la noche anterior y que no pueden ir a trabajar. Y eso es algo que la mayoría agradece.