Luego de una semana de intentos, logra la foto familiar perfecta de sus 17 gatos y perros

Lograr que un perro o un gato se queden quietos y miren a cámara para tomar una fotografía es bastante difícil, ¡pero imaginen hacerlo con 17! Eso es exactamente lo que Kathy Smith, de 30 años, logró hacer con todas sus mascotas, que se quedaron perfectamente quietas para un retrato familiar.

Se necesitaron siete días para que los ocho perros y los nueve gatos se alinearan en el sofá y alrededor de él, mirando a cámara. Kathy dijo que tomó una serie de fotos de prueba de sus mascotas antes de embarcarse en el imposible desafío de alinear a los perros Ruby, Ben, Max, Sheba, Teddy, Rio, Storm y Mishka, con los no tan disciplinados gatos.

La mujer contó que tuvo que ir y venir con su cámara en espera, y que tuvo que volver a montarlos tres veces para la toma final. Una fracción de segundo después de presionar el botón, se dispersaron para seguir haciendo sus actividades habituales de perros y gatos.

“Estaba tan emocionada cuando me di cuenta de que había capturado esta foto, es como una pequeña foto familiar. Amo tanto a todas mis mascotas que me sentí muy feliz cuando logré hacer que posaran todas juntas, a pesar de que no fue fácil lograrlo. Intenté obtener fotos de los gatos y los perros todos juntos, pero algunos de ellos siempre estaban fuera de cuadro. Todos los perros se sentaron para recibir golosinas, así que fue bastante fácil, pero los gatos eran otra cuestión. Tuve que seguir recogiéndolos y volviéndolos a acomodar hasta que se quedaron”, contó Kathy.

“Tomó alrededor de tres intentos, pero al final logré mantenerlos allí durante un par de segundos y obtener la foto antes de que salieran nuevamente. Vivimos en una casa bastante caótica, pero te acostumbras”, siguió contando la mujer de Corwen, Gales.

Kathy, que rescata y cuida a las mascotas y otros animales salvajes necesitados, a menudo ha sorprendido a los visitantes que se sorprenden de la cantidad de animales que tiene en su casa de tres dormitorios. La mujer tiene tres pastores alemanes (Mishka, Storm y Max), tres collies fronterizos (Sheba, Ben y Rio), un mestizo llamado Ruby y Yorkshire Terrier, cruz de Malta Teddy.

Además de fotogénicos sus perros y gatos, también tiene cuatro periquitos, varios peces y un bebé erizo a su cuidado.