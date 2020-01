Los libros, canciones, y películas que entraron en dominio público el 1 de enero de 2020

Llegó el 2020, y muchas creaciones artísticas de 1924 ingresarán al dominio público de EE. UU. donde estarán disponibles para que todos puedan utilizarlas sin permiso ni costo.

Los trabajos incluyen Rhapsody in Blue de George Gershwin, películas mudas de Buster Keaton y Harold Lloyd, y libros como The Magic Mountain de Thomas Mann, A Passage to India de EM Forster, y When We Were Very Young de AA Milne.

Estas obras deberían haber pasado al dominio público en 2000, después de haber sido protegidas por derechos de autor durante 75 años. Pero antes de que esto pudiera suceder, el Congreso gestinó una pausa de 20 años, y extendió su plazo de copyright a 95 años.

Las creaciones libres de derechos de autor estarán disponibles en Internet Archive, Hathi Trust y Google Books, que ofrecerá el texto completo de los libros, en lugar de mostrar solo vistas de fragmentos o vistas previas parciales.

Esto significa que educadores e historiadores pueden compartir los textos; los teatros comunitarios pueden proyectar las películas; las orquestas juveniles pueden interpretar públicamente clásicos; y los creadores pueden reinventar legalmente los libros, películas y canciones de 1924.

Otro beneficio importante del dominio público es que da una segunda vida a los materiales culturales que de otro modo podrían perderse en la historia. «La gran mayoría de las obras de 1924 están fuera de circulación», escribe Balfour Smith, coordinador del programa del Centro de Duke para el Estudio del Dominio Público. «Cuando ingresan al dominio público en 2020, cualquiera puede ponerlos a disposición online, donde podemos descubrirlos, disfrutarlos y darles una nueva vida».

A continuación un listado de las principales obras que podrán disfrutarse sin derechos de autor en 2020:

Películas

La primera adaptación cinematográfica de Peter Pan

The Navigator y Sherlock, Jr., de Buster Keaton

Girl Shy y Hot Water, de Harold Lloyd

The Sea Hawk, de Frank Lloyd

He Who Gets Slapped, de Lon Chaney

La adaptación cinematográfica de 1924 de Dante’s Inferno

Libros

Veinte poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda

Jelly Roll Morton, de King Porter Stomp

The Magic Mountain, de Thomas Mann

Pasaje a la India, de EM Forster

Some Do Not… (el primer volumen de su tetralogía «Parade’s End»), de Ford Madox Ford

Desire Under the Elms, de Eugene O’Neill

Old New York (cuatro novelas), de Edith Wharton

We (traducción al inglés de Gregory Zilboorg), de Yevgeny Zamyatin

When We Were Very Young, de AA Milne

Doctor Dolittle’s Circus, de Hugh Lofting

Tarzan and the Ant Men, de Edgar Rice Burroughs

The Man in the Brown Suit, de Agatha Christie

The King of Elfland’s Daughter, de Lord Dunsany (Edward Plunkett)

Música