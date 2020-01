Cómo The Dodo se convirtió en el rincón más amable y tierno de internet

The Dodo es una plataforma centrada en animales que los premios Webby coronaron como Nº 1 en todas las redes sociales este año. Decir que sus videos de Youtube y Facebook a menudo se vuelven virales es una subestimación absoluta.

The Dodo acumula alrededor de 2.3 mil millones de visitas cada mes con videos conmovedores sobre mascotas extraordinarias, amistades entre especies poco probables, y animales que necesitan ser adoptados. Tienen un canal separado de YouTube para niños, un programa de Facebook Watch sobre animales que superan la adversidad, un programa de Animal Planet llamado Dodo Heroes, una serie de IGTV para adolescentes sobre influencers y sus mascotas, una próxima serie para Netflix Kids sobre un activista koala de 11 años, y un contrato de libro para niños recién firmado con Scholastic. Para una compañía que lleva el nombre de un ave extinguida hace siglos, Dodo está en todas partes.

Pero no salió exactamente de la nada. La fundadora de Dodo, Izzie Lerer, es hija de Ken Lerer, un conocido ejecutivo de medios y cofundador de The Huffington Post. Su hermano, Ben, cofundó Thrillist y ahora dirige Group Nine Media, que en 2016 se convirtió en la empresa matriz del Dodo. Cuando Lerer estaba tramando la idea de Dodo, era estudiante de doctorado en la Universidad de Columbia, y estudiaba filosofía con énfasis en la ética animal y las relaciones entre humanos y animales.

Lerer lanzó el sitio en enero de 2014 con la esperanza de combinar el entretenimiento y la defensa de los animales. Al principio, Dodo encontró el éxito como blog, y luego, en 2015, Dodo hizo su movimiento más astuto hasta la fecha. Al darse ver que la tendencia se alejaba de los blogs y se dirigía hacia el entretenimiento móvil y visual, giró hacia el video.

En los cinco años transcurridos desde entonces, Dodo ha construido un imperio de video de redes sociales. En un nivel, eso parece fácil. No es ningún secreto que Internet ama a los animales, pero en verdad, el ansia loca por el contenido de animales resultó en el mayor desafío inicial del Dodo. «Nos dimos cuenta de que gran parte de lo que había allí fuera eran puras banalidades, o contenido realmente pesado e inductor de culpa», dice el presidente de Dodo, YuJung Kim. «Vimos un gran espacio en blanco para algo que entretenido y sustantivo».

El tono de Dodo, escandalosamente dulce pero educativo, serio en su activismo pero alentador, es lo que lo ha separado de las hordas esclavistas de la videografía de cachorros y gatitos. «Lo más gratificante ha sido escuchar cómo estas historias cambiaron las vidas de nuestros seguidores», dice Joanna Zelman, la productora ejecutiva del Dodo. “La gente dice que pasa su sesión de quimioterapia viendo Dodo todos los días. Es bonito.»

Encontrar estas conmovedoras historias lleva trabajo. Muchos son enviados por los cuidadores de animales, o provienen de organizaciones y refugios con los que el Dodo ha trabajado antes. Por lo demás, el staff de 75 personas del Dodo recorre las redes sociales.

Dodo resultó rentable, y algo más: la compañía no comparte las sumas exactas, pero según el cálculo de algunas consultoras, solo su canal de YouTube vale USD 18 millones. Kim es franca acerca de querer optimizar la compartibilidad y la viralidad. Su palabra favorita para las historias que cuenta Dodo es, inevitablemente, «contenido», y describe el espacio lindo pero informativo que Dodo ha creado en el mundo de los videos de animales como «una atractiva oportunidad de negocios». Su mayor sorpresa sobre El éxito de Dodo fue aprender que los animales no eran un nicho de interés, sino una “tendencia”. De hecho, ese es uno de los requisitos principales de Kim para los miembros de su personal: “un amor dominante por los animales” y la comprensión de las redes sociales.

Y la capacidad de relacionarse, descubrieron, a menudo tiene que ver con la lucha. Una de las criaturas más memorables del Dodo es el pony enano llamado Pumpkin, que nació con las piernas tan deformadas que apenas podía caminar, sus tobillos cedían debajo de el con cada paso. Cuando Pumpkin fue rescatado por un santuario, querían lograr que caminara sobre cuatro cascos, por lo que comenzaron a trabajar con la compañía de prótesis Bionic Pets para hacer aparatos personalizados. «Se necesitaron muchas consultas para corregir las prótesis del pony», dice Zelman. Tantos que Dodo, en su video, consideró eliminar algunos de los intentos fallidos. La decepción en la cara del salvador de Pumpkin es terrible. «Pero con lo que la gente terminó relacionándose fue con los contratiempos», dice Zelman. Cuando las prótesis finalmente sostienen las piernas tambaleantes de Pumpkin en su lugar, es pura catarsis. Todos los videos lo son. Es difícil evitar hacer exactamente lo que se supone que debes hacer: hacer clic, llorar lágrimas saladas y compartir.

