Cómo recibir las noticias de tus páginas favoritas vía email

Muchos blogs o sitios de noticias no ofrecen la opción de suscribirse por correo electrónico o vía RSS. Y si queremos recibir las noticias o actualizaciones, debemos buscar un método alternativo.

Una buena opción para gestionar suscripciones vía email es Blogtrottr, una sencilla herramienta que permite suscribirnos a cualquier feed RSS a través de nuestro correo electrónico, recibiendo un email cada vez que se produzca una nueva entrada.

El proceso es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es entrar en la web de Blogtrottr. Una vez ahí, en la sección ‘Getting Started’ ingresamos la página a la que queremos subscribirnos, nuestra dirección de correo electrónico, y por último, en el cuadro de la derecha (Realtime), seleccionamos la periodicidad de los mails: en tiempo real, cada ‘x’ horas o un email por día.

Al rato nos llegará un correo para confirmar la suscripción a la página que solicitamos. Posteriormente, y según hayamos configurado la periodicidad de los mails, iremos recibiendo las últimas noticias de nuestras páginas favoritas en nuestra dirección de correo.

Para eliminar una subscripción, sólo hay que hacer clic en el enlace al final de los correos (“Unsubscribe from this feed”), confirmar la anulación, y listo. No llegarán más noticias de esa página.

Blogtrottr es gratuita, y no tiene límite de suscripciones.