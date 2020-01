Las tres formas de exterminar las excusas de tu vida de una vez y para siempre

(por Daniel Colombo) Las excusas son un hábito: la mayoría de las personas viven poniéndolas para no tomar acción y obtener los resultados que quieren. Van desde justificar por qué no cuidan su salud, hasta dejar de asumir las tareas en el trabajo; desde dejar de estudiar cuando tienes un examen inminente, hasta plantar a tus amigos porque siempre llegas tarde.

Lo cierto es que las excusas son los argumentos más frecuentes de las personas mediocres. Lejos de ayudarte a conquistar lo que quieres, te aleja.

DINÁMICA DE UNA EXCUSA CUALQUIERA



Cuando vas por la autopista de la realización personal, las excusas te arrastran por caminos alternativos que te distraen de tu objetivo. Además, te quitan energía y entusiasmo, porque lo que logran es que pierdas el foco.

La mente es una función maravillosa del ser humano que puede jugar a tu favor, o en contra, como en el caso de quienes viven justificando su inacción. Incluso conocerás personas que son verdaderamente sofisticadas en sus argumentos, porque necesitan hacer esa “puesta en escena” para auto convencer a su subconsciente de que lo que dicen es “aparentemente” real.

El problema es que el subconsciente al igual que el nivel inconsciente no distingue lo real de lo falso; por lo que, si le das una excusa, la toma como real. Por eso la próxima vez no te prestará atención y producirá probablemente el resultado en automático que tú mismo le programaste la vez anterior: otra excusa. Es un hábito, y así funciona.

EL EFECTO ZIEGARNIK

Cada vez que dices que vas a hacer algo, y no lo haces, te mientes a ti mismo y esto daña tu estructura interna de auto estima: es una pequeña herida en la auto confianza, por lo que ya nada volverá a ser igual.

En aquel momento puede parecer inocente, aunque no lo es, ya que la justificación repetida y prolongada en los años lleva a un resultado catastrófico: una vida postergada, gris, opaca, sin logros y con tus sueños aniquilados por tu falta de integridad. Además, las excusas son como las mentiras: se necesita de otra y otra, y otra más, para tapar la anterior.

Precisamente este fenómeno fue estudiado a principios del siglo XX por la investigadora soviética Bluma Zeigarnik junto al psicólogo Kurt Lewin. Luego de algunas pruebas sociales, concluyeron en que la forma natural en la que está diseñado nuestro cerebro es la de completar las acciones, promesas o lo que nos proponemos; sin embargo, si no está finalizado, la persona experimenta cierta disonancia o un leve grado de dolor interno o malestar, por haberlo dejado inconcluso. Esto genera una carga emocional dominada por la culpa y la decepción. La memoria del cerebro, y también de las células (memoria celular) almacena estas sensaciones desagradables, y las repetirá frecuentemente, como un llamado de atención sobre aquello que dijiste que harías y luego lo cambiaste por una excusa.

¿Entiendes ahora por qué te sientes mal cuando justificas todo y no avanzas? ¿Y por qué quizás eches la culpa a los demás ante los resultados pobres de tus acciones en concreto?

Lo interesante del experimento Ziegarnik es que también funciona a la inversa: cuando completas algo que has hecho un compromiso, el cerebro almacena experiencias gratificantes y te premia dándote más energía y entusiasmo para dar un siguiente paso. Este es el motivo por el que las personas auto motivadas y emprendedoras siguen adelante aún atravesando desafíos y problemas.

LAS TRES FORMAS DE ERRADICAR LAS EXCUSAS DE TU VIDA

Todo cambio produce rechazo en la inmensa mayoría de las personas, porque implica hacer algo que se resume en las 3 D: desconocido, diferente o desafiante. Es así como las excusas aparecen para evitar pasar por la incomodidad de lo que sale de tu experiencia previa.

Como indica tu intuición, si quieres un resultado distinto en las realizaciones concretas de tu vida, necesitas encarar algo completamente diferente. Para eso aquí revelo las 3 formas de erradicar para siempre las excusas de tu vida.

Lo lograrás trabajando en ti, en tus creencias limitantes y paradigmas que frenan tu crecimiento; y en tomar mayor consciencia de este proceso que será gradual, aunque, te aseguro, con resultado garantizado si lo haces paso a paso:

1 – Hazte responsable de tus actos y tus dichos

Cuando asumes tu responsabilidad por lo que dices, haces, piensas, sientes y actúas tu vida entra en concordancia; de tal forma que ya no tendrás tantas disonancias o distorsiones internas, que -en lo concreto- se manifiestan en una gran contradicción interna. El ejemplo más claro es el célebre “quiero, pero no puedo”.

2 – Actúa en consecuencia

Asume tu parte, incluyendo las consecuencias, y verás como empiezas a despegar en la autopista de tu realización personal y profesional. Traza planes por escrito; reúnete con personas exitosas que te alienten a ir adelante dejando atrás las excusas; observa tu lenguaje que estaba plagado de justificaciones sin sentido sólo por comodidad. Muy pronto verás cómo estás avanzando en un sentido proactivo y directo hacia tu propósito.

3 – Mantente en movimiento hacia tus objetivos, pase lo que pase

El movimiento es todo impulso hacia adelante y hacia arriba, en línea con tus objetivos. Sólo esto es lo que requieres para alcanzar tus metas.

Por más extraño que parezca, el dejar de ponerte excusas -solamente eso para empezar- te traerá una energía multiplicada para encarar nuevos proyectos y anhelos. Tu mente estará despejada, creativa e innovadora, y tendrás la lucidez para que cada movimiento conlleve una acción directa hacia tu meta en la autopista de realización que estás recorriendo.

Para lograrlo la clave es estar en movimiento: es justamente lo contrario a lo que hacías en tu época de excusas y justificaciones, ya que te sumían en una permanente “falsa comodidad”.

Ahora que lo sabes empieza la etapa fundamental: ponerlo en marcha, practicar, ajustar este proceso a tu ritmo interno y verificar en ti el resultado transformador que este cambio de paradigma va a generar mucho antes de lo que imaginas.

