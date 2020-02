La primera liga de fútbol para obesos del mundo

El fútbol es el deporte más popular del mundo, pero en ningún lugar es más querido que en su lugar de nacimiento: Inglaterra. A los ingleses les encanta jugar, y les encanta ver a otros jugarlo, ya sea en estadios o desde la comodidad de sus propios hogares. Les encanta hablar de ello en los pubs, y forma una gran parte de la vida cotidiana. Por lo que tiene mucho sentido que el fútbol sea tan efectivo para ayudar a frenar el grave problema de obesidad del país.

Man vs Fat Football comenzó en enero de 2016, como un esquema con el Consejo Solihull para ayudar a los hombres locales a perder algunos de sus kilos de más. La idea era crear una liga de fútbol local donde los hombres pudieran inscribirse para competir en partidos de fútbol reales o, si no se consideraban lo suficientemente en forma, simplemente ayudar a su equipo desde la tribuna, perdiendo peso. Porque Man vs Fat no se trata sólo de marcar goles y ganar juegos, el peso perdido por los miembros del equipo durante una temporada también cuenta en el ranking, por lo que incluso los miembros del equipo que no juegan pueden hacer contribuciones importantes.

El concepto introducido por Man vs Fat hace cuatro años demostró ser muy efectivo para ayudar a los miembros a perder peso, con el 95 por ciento de las personas involucradas en la liga original informando que perdieron algo de peso al final de la temporada, y el 62 por ciento alcanzando su objetivo de pérdida del 5 por ciento de su peso. El peso máximo perdido fue de 30 kilos, y el porcentaje máximo de peso corporal perdido fue del 26 por ciento. El éxito inicial hizo que otras comunidades se interesaran por el concepto, y ahora hay varias ligas Man vs Fat activas en todo el Reino Unido.

La camaradería entre los miembros del equipo es una gran parte del fenómeno Man vs Fat, ya que sus miembros solo juegan un partido de 30 minutos por semana, pero se apoyan mutuamente en sus esfuerzos para perder peso las 24 horas, los 7 días de la semana. Incluso aquellos que no están lo suficientemente en forma para salir al campo para sus equipos se ven obligados a perder algo extra de su peso para algún día poder estar en buena forma para jugar.

«Lo estás haciendo por ti mismo, principalmente, pero terminas motivado por hacerlo por tu equipo y por los muchachos que te rodean», dijo Richard Hunter, miembro de Man vs Fat. “Terminamos apoyándonos mutuamente mediante un sistema de grupo de chat, un foro y leyendo las ideas de recetas de otras personas y lo que han hecho esa semana para perder peso. Realmente funciona y te motiva a querer perder peso, a estar más saludable, y a romper esos malos hábitos».

Cada partido comienza con un pesaje donde los equipos son recompensados ​​con goles adicionales dependiendo de cuánto peso hayan perdido sus miembros la semana anterior. Por ejemplo, si dos miembros del equipo pierden cierto peso, marcan un gol, si un miembro pierde peso durante tres semanas consecutivas, marcan un gol, y si alguien pierde 5 o 10 por ciento de su peso inicial, marcan un objetivo.