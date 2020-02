Ante la falta de pago, se vengó con un graffiti en el edificio que pintó

Los transeúntes que pasaron por el antiguo edificio del North Star Club en Bolsover, Inglaterra, el mes pasado, se sorprendieron al ver un peculiar texto pintado en negro sobre el exterior color crema: “¿Quieres pintar tu casa? ¡No seas como Terry y paga la factura! ¡Ahora seguro que lo hará!”. El mensaje fue obra de Dean Reeves, un pintor y decorador local que afirma que fue contratado para pintar el edificio por una determinada tarifa, pero que el cliente se negó a pagarle USD 645 de lo que se le debía. Cansado de que le pidieran que hiciera trabajos que inicialmente no había aceptado para que le pagaran, el pintor de 50 años decidió darle una lección a su cliente.

«Le di una cotización para el trabajo y dijo que me ‘enviaría el dinero de inmediato’, pero trató de cambiarlo a mitad de camino», dijo Dean Reeves. “Él cambió el trabajo, siguió pidiéndome que hiciera tareas extra. Dijo que había varias cosas que tenía que hacer antes de que me pagaran. Trabajé duro durante siete días. No tuve descansos para el almuerzo, trabajé duro toda la semana para hacerlo, y él seguía diciendo: ‘Te pagaré mañana’, pero mañana nunca llegó”.

El pintor agregó que su cliente, Terry Taylor, acordó pagarle el dinero que se le debía si aceptaba darle a la parte posterior del edificio otra capa de pintura. Eso no se mencionó en su acuerdo original, pero el 14 de enero lo hizo de todos modos. Pero cuando le preguntó a Taylor cuándo le pagarían, le dijeron que no recibiría ni un centavo hasta que también pintara la herrería. Fue entonces cuando Reeves se dio cuenta de que nunca le pagarían la tarifa completa, y decidió vengarse de su engañoso cliente.

«Era mi primer trabajo desde Navidad, tengo que pagar facturas y necesito ganar dinero», dijo el pintor. “Simplemente me sobrepasó, y quería probar el punto. No me arrepiento y lo volvería a hacer si tuviera que hacerlo. Nunca me iban a pagar, pero quería asegurarme de que tuviera que pagar algo para limpiar el muro”.

Terry, por otro lado, niega la versión del pintor y afirma que tenía toda la intención de pagar la tarifa completa, si hubiera terminado el trabajo que habían acordado. Ahora planea presentar cargos penales contra Reeves, y afirma que el mensaje de graffiti no lo molesta en absoluto.

“He hablado con la policía ahora y buscarán arrestarlo. Será condenado por daños criminales», dijo Taylor a los periodistas. “Anoche me enteré de esto, pero no estoy molesto. Es solo pintura, el muy idiota. Soy el jefe, así que voy a pintar sobre él, hacer su trabajo por él. Se hará al final del día. No entiendo por qué perdería su tiempo pintando esas tonterías en lugar de hacer su trabajo, cuando en ese momento podría haberlo terminado”.

La policía de Derbyshire confirmó que habían recibido una llamada sobre una propiedad local con un mensaje de graffiti pintado, y dijo que planean ponerse en contacto con las partes involucradas para que se resuelva la disputa.