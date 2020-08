Publica un video de sí mismo sin hacer nada durante dos horas, y se vuelve viral

Si estás buscando una forma rápida y sencilla de obtener cientos de miles de visitas en YouTube, mirar distraídamente a la cámara podría ser la solución.

Al menos eso es lo que pensó el youtuber indonesio Muhammad Didit, publicando un video de 2 horas de duración sentado en un sofá y sin hacer nada más que mirar a la cámara. Desde entonces, el video ha recibido casi 1,5 millones de visitas y ha inspirado innumerables memes en las redes sociales indonesias.

El joven de 21 años dijo que se inspiró para grabar el video por las solicitudes de algunos de sus espectadores para publicar un clip educativo positivo para los más jóvenes. Al parecer, dos horas de nada fue todo lo que se le ocurrió.

«2 horas de no hacer nada, sí, ese es el título de mi video esta vez», escribió Didit en la descripción de su posteo. “Ok, tal vez debería compartir un poco por qué se hizo este video. Todo comenzó cuando la sociedad indonesia me instó últimamente a crear contenido que eduque a los jóvenes, finalmente con un peso en el corazón y de mala gana, lo hice. BOOM, he aquí la creación de este video, pero si tuviéramos que hablar sobre sus beneficios, todo depende de ustedes para que los espectadores los filtren, y ese es mi único consejo para todos ustedes, y espero que se entretengan y se beneficien de este video”.

Desde que su extraño video se volvió viral, Muhammad Didit ha estado ocupado dando entrevistas sobre su experiencia filmando el clip y su motivación. El youtuber dijo que lo filmó entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana, en un sofá de su habitación. Se preparó comiendo y yendo al baño de antemano para evitar interrupciones innecesarias.

Curiosamente, el joven indonesio planeó no hacer nada durante solo 5-10 minutos, pero según los informes, se metió tan bien en el personaje que decidió seguir rodando durante más de 2 horas. Su principal preocupación durante la grabación era que sus padres lo llamaran, lo que solo podría ignorar durante un tiempo, pero por suerte, eso nunca sucedió.

«Para ser honesto, no esperaba que explotara así, todo lo que quería era hacer un video divertido para mis suscriptores», dijo Didit.