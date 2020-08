Llega la versión virtual de la feria de fotografía más importante de América Latina

Por primera vez en su historia, BAphoto (la feria de arte especializada en fotografía más importante de América Latina) se realizará en forma online bajo el nombre BAphoto Live.

La feria de fotografía con base en Argentina tendrá una edición especial a partir del 1 de septiembre, a través de una plataforma digital con acceso gratuito, y pensada para individualizar la experiencia del usuario.

Desde el 1 y hasta el 15 de septiembre ofrecerá la posibilidad de acceder a una oferta de más de 90 galerías de distintos países a través de su sitio web, así como también a films, muestras, libros y charlas en vivo con una fuerte apuesta al mercado internacional.

Además de 42 galerías argentinas, participarán también de la muestra 11 galerías de Brasil, 10 de Estados Unidos, 8 de Chile, 7 de Perú y 5 de España, entre otros países.

A continuación, algunas de sus bellas e icónicas imágenes participantes:

Magüi Trujillo, From the series The Breath of the Wind – Artmedia Gallery