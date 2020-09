Una herramienta ideal para los amantes del cine

El guion conforma la base del relato cinematográfico, y es un elemento esencial para estudiar cómo se estructura la columna vertebral de tus películas favoritas. Si bien los lanzamientos VOD y las plataformas de streaming ofrecen subtítulos para cada film, también pueden ser una herramienta para aprender los diálogos, aunque es comprensible que no encapsulen la amplitud total de un guion. Por suerte hay herramientas que pueden ayudarnos a visualizar los guiones en forma sincronizada al reproducir películas.

ScreenplaySubs es una extensión de navegador para Netflix que sincroniza películas con guiones, mostrándolos uno al lado del otro. La herramienta ajusta automáticamente la posición del guión según la marca de tiempo de la película.

La extensión muestra información sobre diferentes escenas, que incluyen:

Cuándo un diálogo se improvisa o reformula.

Cuándo una escena se omite o se incluye en la producción o publicación.

En qué acción está tratando de enfatizar el actor.

Cuándo se cambia el orden entre dos escenas.

Cómo se traduce a la pantalla una acción, un diálogo o un título de escena.

La lista de guiones de películas está en constante crecimiento, y por ahora están disponibles La red social, Lady Bird, Inception, Inglourious Basterds, The Irishman, Steve Jobs, The Dark Knight, Spider-Man: Into the Spiderverse, Marriage Story, The Irishman, Hot Fuzz, Zodiac y Silver Linings.

ScreenplaySubs puede descargarse en forma gratuita tanto para Chrome como para Firefox.