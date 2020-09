Aunque Venus no es el planeta más cercano al Sol, es el más abrasador. Tiene una atmósfera densa, llena de dióxido de carbono, que provoca el efecto invernadero, y de nubes compuestas de ácido sulfúrico. Los gases atrapan el calor y mantienen a Venus bien caliente. De hecho, hace tanto calor en Venus que metales como el plomo serían charcos de metal fundido.

Venus se ve como un planeta muy activo. Tiene montañas y volcanes. Es similar a la Tierra en tamaño (la Tierra es solo un poco más grande). Es un planeta poco común, porque gira en dirección contraria a la de la Tierra y la mayoría de los otros planetas. Y su rotación es muy lenta. Tarda alrededor de 243 días terrestres en girar solo una vez. Debido a que está tan cerca del Sol, un año pasa muy rápido. Venus tarda 225 días terrestres en dar toda la vuelta alrededor del Sol. Esto significa que, en Venus, un día es un poco más largo que un año. Al igual que Mercurio, Venus no tiene ninguna luna.

Hace pocos días un grupo de científicos europeos y estadounidenses informó que encontraron posibles indicios de vida en Venus. El hallazgo es aún preliminar y necesita ser confirmado, pero sus autores aseguran que una de las explicaciones más plausibles para sus observaciones es que haya vida en este planeta. Los científicos habrían detectado un gas fétido que atribuyen a microbios suspendidos en las nubes.

En el estudio publicado en la revista Nature Astronomy, los científicos señalan que la cantidad de fosfina en Venus es 10.000 veces más alta que la que podría producirse por métodos no biológicos. Los autores del trabajo hicieron una simulación de procesos que podrían producir fosfina en Venus sin necesidad de microbios venusianos, entre ellos el impacto de relámpagos, la fricción tectónica, la caída de meteoritos. Ninguno, dicen, es ni de lejos igual de posible que la presencia de microbios en las nubes de Venus que estén produciendo este gas.

Si bien el anuncio generó mucha expectativa, la comunidad científica se pronunció algo escéptica al respecto.

“El estudio es sólido, pero la vida en Venus no es la explicación más probable”, opina Kathrin Altwegg, astrofísica de la Universidad de Berna que ha estudiado la presencia de fósforo en cometas. “Aún queda mucho por investigar sobre este tema, pero sin duda es un resultado interesantísimo”.

A continuación compartimos una selección de las más impactantes fotografías de Venus capturadas por la NASA en los últimos años:

AnteriorSiguiente 1. Cimas de las nubes de Venus vistas por el Hubble Imagen de Venus en luz ultravioleta del Telescopio Espacial Hubble, tomada el 24 de enero de 1995, cuando Venus se encontraba a una distancia de 113,6 millones de kilómetros de la Tierra. Venus está cubierto de nubes hechas de ácido sulfúrico, en lugar de las nubes de vapor de agua que se encuentran en la Tierra. Estas nubes cubren permanentemente la superficie volcánica de Venus, que ha sido cartografiada por radar por naves espaciales y por telescopios terrestres. 2. Vista hemisférica de Venus La vista hemisférica de Venus, revelada por más de una década de investigaciones de radar que culminaron en la misión Magallanes 1990-1994, está centrada en 180 grados de longitud este. La nave espacial Magellan tomó imágenes de más del 98 por ciento de Venus a una resolución de aproximadamente 100 m; la resolución efectiva de esta imagen es de unos 3 km. 3. Venus desde la órbita de Saturno Mirando por encima del hombro del gigante Saturno, a través de sus anillos y a través del espacio interplanetario, la nave espacial Cassini de la NASA espía el brillante y nublado planeta terrestre, Venus. La gran distancia de Saturno significa que Venus solo aparece como un punto blanco, justo arriba ya la derecha del centro de la imagen. 4. Cráter Dickinson Esta imagen de Magallanes está centrada en 74,6 grados de latitud norte y 177,3 de longitud este, en el noreste de la región de Atalanta de Venus. La imagen tiene aproximadamente 185 kilómetros (115 millas) de ancho en la base y muestra Dickinson, un cráter de impacto de 69 kilómetros (43 millas) de diámetro. El cráter es complejo, caracterizado por un anillo central parcial y un piso inundado por materiales oscuros y brillantes como radar. Las eyecciones hummocky de textura rugosa se extienden por todo el cráter, excepto hacia el oeste. 5. El Messenger se despide de Venus Después de adquirir cientos de imágenes de alta resolución durante una aproximación cercana a Venus, el Messenger volvió su cámara gran angular hacia el planeta y adquirió una secuencia de salida. Estas imágenes brindan un adiós espectacular al planeta cubierto de nubes al tiempo que brindan datos valiosos al equipo de calibración de la cámara.

La primera imagen fue tomada el 6 de junio a las 12:58 UTC (8:58 pm EDT el 5 de junio) y la imagen final el 7 de junio a las 02:18 UTC (10:18 pm EDT el 6 de junio). Durante este período de 25 horas y 20 minutos, la nave espacial viajó 833,234 kilómetros, más del doble de la distancia de la Tierra a la Luna) con respecto a Venus a una velocidad promedio de 9.13 kilómetros por segundo. 6. Los patrones de nubes de Venus Esta imagen de Venus fue tomada por el Sistema de Imágenes de Estado Sólido de la nave espacial Galileo el 14 de febrero de 1990, a una distancia de casi 1,7 millones de millas del planeta. Se ha aplicado un filtro espacial de paso alto para enfatizar las características de las nubes a menor escala, y la interpretación se ha coloreado en un tono azulado para enfatizar los sutiles contrastes en las marcas de las nubes e indicar que se tomó a través de un filtro violeta. Las nubes de ácido sulfúrico indican una actividad convectiva considerable en las regiones ecuatoriales del planeta a la izquierda y a favor del viento del punto subsolar. Son análogas a las «nubes de buen tiempo» en la Tierra. 7. Cráter Margaret Mead Este mosaico de imágenes de Magallanes muestra uno de los cráteres de impacto más grandes que se sabe que existen en Venus. El cráter tiene 2745 kilómetros de diámetro. Está ubicado al norte de Aphrodite Terra y al este de Eistla Regio en latitud 12.5 grados norte y longitud 57.4 grados este, y fue fotografiado durante la órbita 804 de Magallanes el 12 de noviembre de 1990. El equipo científico de Magellan llamó a este cráter Mead, en honor a Margaret Mead, la antropóloga estadounidense (1901-1978). 8. Luna brillante y Venus creciente Venus brillante visto cerca de la Luna creciente el 15 de julio de 2018. 9. Vista en perspectiva 3D de Maat Mons Maat Mons se muestra en esta perspectiva tridimensional generada por computadora de la superficie de Venus. El mirador se encuentra a 634 kilómetros (393 millas) al norte de Maat Mons a una altura de 3 kilómetros sobre el terreno. Los flujos de lava se extienden por cientos de kilómetros a través de las llanuras fracturadas que se muestran en primer plano, hasta la base de Maat Mons. La vista es hacia el sur con el volcán Maat Mons que aparece en el centro de la imagen en el horizonte y se eleva a casi 5 kilómetros sobre el terreno circundante.

Maat Mons lleva el nombre de una diosa egipcia de la verdad y la justicia. 10. Cráter Wheatley Imagen de radar de la nave Magellan del cráter Wheatley en Venus.Este cráter de 72 km de diámetro muestra un patrón de eyección brillante de radar y un piso generalmente plano con algunas áreas elevadas rugosas y fallas. 11. Mapa de Venus Mapa de Venus compilado a partir de datos registrados por la nave espacial Pioneer Venus Orbiter de la NASA a partir de 1978. 12. Noche en Venus desde la órbita de Akatsuki ¿Por qué Venus es tan diferente de la Tierra? Para ayudar a averiguarlo, Japón lanzó el robot espacial Akatsukinave que entró en órbita alrededor de Venus a fines del año pasado. A pesar de que Akatsuki ha pasado su vida útil planificada original, la nave espacial y sus instrumentos están funcionando tan bien que gran parte de su misión original se ha restablecido. En la imagen presentada por Akatsuki a fines del mes pasado, Venus fue capturado en luz infrarroja mostrando una sorprendente cantidad de estructura atmosférica en su lado nocturno. La franja vertical naranja del terminador entre la noche y el día es tan ancha debido a que la luz es tan difusa por la espesa atmósfera de Venus. También conocido como Venus Climate Orbiter, Akatsuki tiene cámaras e instrumentos que investigarán las incógnitas sobre el planeta, incluyendo si los volcanes todavía están activos, o si ocurren rayos en la atmósfera densa. 13. Luna, Venus y Júpiter, en alineación con la Tierra Tres planetas y nuestra luna ofrecieron un espectáculo al astronauta Scott Kelly, quien pasó un año a bordo de la Estación Espacial Internacional para realizar investigaciones sobre vuelos espaciales de larga duración. 14. Montaje del sistema solar Este es un montaje actualizado de imágenes planetarias tomadas por una nave espacial administrada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, CA. Se incluyen imágenes de arriba a abajo de Mercurio, Venus, Tierra y Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 15. Tránsito Venus 2012 Imagen de radar de la nave Magellan del cráter Wheatley en Venus.Este cráter de 72 km de diámetro muestra un patrón de eyección brillante de radar y un piso generalmente plano con algunas áreas elevadas rugosas y fallas. 16. Ocultación lunar de Venus Venus se ve junto a la luna creciente durante el día, antes del inicio de la ocultación, el lunes 7 de diciembre de 2015 en Washington, DC. La luna se ocultó o pasó frente a Venus por segunda vez este año. 17. Cráter Isabella El Cráter Isabella, el segundo de impacto más grande en Venus con un diámetro de 175 kilómetros, visto por el radar de la nave espacial Magellan. Lleva su nombre en honor a la reina de España del siglo XV, Isabel de Castilla. Ubicado a 30 grados de latitud sur, 204 grados de longitud este, el cráter tiene dos estructuras extensas en forma de flujo que se extienden hacia el sur y el sureste. 18. Primer retrato familiar del sistema solar (1990) El «retrato familiar» del Sistema Solar es la serie final de 60 imágenes capturadas por la Voyager 1 de la NASA que muestran seis de los planetas de nuestro sistema solar. Sigue siendo la primera y única vez, hasta ahora, que una nave espacial ha intentado fotografiar nuestro sistema solar doméstico. Solo tres naves espaciales han sido capaces de realizar tal observación desde tal distancia: Voyager 1, Voyager 2 y New Horizons. 19. Ruta de tránsito 2012 Secuencia de imágenes del Observatorio Dinámico Solar (SDO) en 171 longitudes de onda del tránsito de Venus, fusionadas para mostrar la trayectoria de Venus a través del Sol. 20. Sistema de flujos de lava y cinturón de crestas El mosaico muestra un sistema de flujos de lava oscuros y brillantes de radar con tendencia este que se encuentran y rompen un cinturón de crestas con tendencia al norte (a la izquierda del centro). Al romper el cinturón de la cresta, las lavas se acumulan en un vasto depósito brillante de radar (que cubre aproximadamente 100,000 kilómetros cuadrados [lado derecho de la imagen]). La caldera de origen de los flujos de lava, llamada Ammavaru, se encuentra aproximadamente a 300 kilómetros al oeste de la escena. 21. Venus desde el Mariner 10 Mientras se alejaba rápidamente de Venus, la nave espacial Mariner 10 de la NASA capturó esta vista aparentemente pacífica de un planeta del tamaño de la Tierra, envuelto en una densa capa de nubes globales.

Las nubes que se ven aquí están ubicadas a unos 60 kilómetros sobre la superficie del planeta, en altitudes donde existen presiones y temperaturas atmosféricas similares a las de la Tierra. Están compuestos por partículas de ácido sulfúrico, a diferencia de las gotas de agua o los cristales de hielo, como en la Tierra. Estas partículas de nubes son en su mayoría de apariencia blanca; sin embargo, también se pueden ver manchas de nubes teñidas de rojo. Esto se debe a la presencia de un material misterioso que absorbe luz en longitudes de onda azul y ultravioleta. Se han sugerido muchos productos químicos para este componente misterioso, desde compuestos de azufre hasta incluso materiales biológicos, pero aún no se ha llegado a un consenso entre los investigadores.

Las nubes de Venus azotan el planeta a casi 100 metros por segundo, dando la vuelta al globo en aproximadamente cuatro días y medio. Que estos vientos con fuerza de huracán cubran casi todo el planeta es otro misterio inexplicable, especialmente dado que el planeta sólido en sí gira a una velocidad muy lenta de 4 mph (menos de 2 metros por segundo), mucho más lento que la velocidad de rotación de la Tierra de aproximadamente 1,000 mph ( 450 metros por segundo). 22. Vista en perspectiva 3-D de Sapas Mons Sapas Mons se muestra en el centro de esta vista en perspectiva tridimensional generada por computadora de la superficie de Venus. 23. Venus, la Luna y un poco de la Tierra Venus y la luna menguante se elevan sobre las montañas Wasatch cerca de Salt Lake City el 31 de enero de 2019. 24. Vista global simulada por computadora del hemisferio norte El hemisferio norte se muestra en esta vista global de la superficie de Venus.