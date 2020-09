3. La estrategia de Wanda para criar 5 hijos sin ayuda de niñeras

«Tenemos empleados por seguridad y para manejar la casa pero de los hijos me ocupo y me ocupé siempre yo. Ellos nunca tuvieron niñeras y no las tienen. Lo que no puedo hacer, no lo hago. Hace muchos años que no voy al cine por ejemplo, ya ni me acuerdo cómo era»