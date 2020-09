Las novedades de MUBI para octubre

Este mes la programación de MUBI trae obras de dos directores argentinos actuales, además de sumar nuevos títulos a la serie “Nuevo Cine Brasileño”. Entre los destacados de la cartelera de octubre también se destaca el homenaje al productor y actor franco-argelino, Rabah Ameur-Zaïmeche; cortometrajes del director británico Ben Rivers y Swallow, debut del director Carlo Mirabella-Davis.

El servicio global de streaming presenta este mes películas de dos directores argentinos como Blue Boy, cortometraje documental de Manuel Abramovich, ganador del Oso de Plata en el festival de Berlín 2019 y Two/One, primer largometraje de Juan Cabral, que estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en 2019.

También se suman nuevos títulos a la serie “Nuevo Cine Brasileño”, que presenta las obras más recientes de directores como Eliza Capai, Tavinho Teixeira, Letícia Simões y Bárbara Paz – quien con Tell Me When I Die, su emotivo homenaje a Héctor Babenco (cineasta brasileño de origen argentino fallecido en 2016), obtuvo el premio de Mejor Documental en el Festival de Cine de Venecia en 2019.

El cine francés se hace presente en la cartelera de octubre de MUBI a través de la recopilación de distintas obras del productor y actor franco-argelino, Rabah Ameur-Zaïmeche. También de Francia viene Malina (1991), cuya restauración en 2k estrena de forma exclusiva en la plataforma. Dirigida por Werner Schroeter, es la primera de tres colaboraciones del director con Isabelle Huppert. Para los amantes de los cortometrajes, los curadores de MUBI reunieron con exclusividad Ghost Strata y Now, at Last!, recientes trabajos del prestigioso director británico Ben Rivers.

Swallow cierra el mes con gran estilo. El debutante director Carlo Mirabella-Davis teje una interesante trama sobre transgresiones y soledad a través de la insólita historia de Hunter (interpretada por Haley Bennet, quien ganó el premio de Mejor Actriz en el Festival de Tribeca), una ama de casa que tras descubrir que está embarazada, desarrolla la costumbre de tragar objetos peligrosos.

A continuación los destacados de la programación de MUBI de octubre:

Blue Boy – 15 de octubre

Ganador del Oso de Plata al mejor cortometraje en el Festival de Berlín, este documental íntimo del argentino Manuel Abramovich, Blue Boy, retrata la vida de siete trabajadores sexuales rumanos en Berlín. Abramovich captura a estos jóvenes en una serie de retratos donde el intercambio sexual se convierte en un espectáculo que resalta los vínculos de poder.

Malina – 22 de octubre [Estreno Exclusivo]

MUBI se enorgullece de presentar en exclusiva la premiere internacional de la nueva restauración en 2k de la aclamada película de Werner Schroeter, Malina, la primera de tres colaboraciones que el director realizó con Isabelle Huppert. Basada en la novela de 1971 de Ingeborg Bachmann, esta película cuenta con la magnífica actuación de Huppert y está compuesta por imágenes impresionantes y una espectacular banda sonora operística.

Two/One – 10 de octubre

Dos hombres que nunca se han conocido comparten una existencia solitaria. Mientras uno duerme, el otro está despierto. Pero cuando se encuentran, surge la pregunta: ¿Quién es el sueño y quién es el soñador? Luego de una premiada carrera como director de publicidad, el debut del argentino Juan Cabral como director y escritor en un largometraje entrelaza la impresionante nieve de Whistler con una imponente Shanghai nocturna. Two/One se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca (2019). El elenco incluye a Boyd Holbrook, Yang Song y Beau Bridges.

Nainsukh – 16 de octubre

Octubre también marca el comienzo de una retrospectiva dedicada a Amit Dutta, uno de los cineastas experimentales contemporáneos más importantes de la India. Esta retrospectiva, ofrece a los espectadores la oportunidad de volver a visitar su obra audaz, conmovedora y hermosa. Nainsukh es un tributo onírico al pintor indio del siglo XVIII Nainsukh de Guler.

Ghost Strata – 21 de octubre y Now, at Last! – 27 de octubre

Después de presentar gran parte de su trabajo en la plataforma y de coproducir su película Trees Down Here en 2018, MUBI regresa de nuevo al visionario trabajo del artista y realizador británico, Ben Rivers. Esta doble exclusiva presenta sus dos cortometrajes recientes, la trotamundos Ghost Strata (2019) y su singular retrato de un perezoso en Now, at Last! (2018).

Nuevo Cine Brasileño

Espero Tu (Re)Vuelta – 2 de octubre

Babenco: Tell Me When I Die – 7 de octubre

Sol alegria – 13 de octubre

Casa – 23 de octubre

Dando continuidad a la serie, MUBI se enorgullece de presentar obras de distintas épocas del cine de Brasil, con obras representativas del Cinema Novo pasando por los cines clandestinos de finales de la década de 1960, hasta las producciones más recientes. Tell Me When I Die es un documental brasileño de 2019 dirigido por Bárbara Paz. La película se centra en los últimos años de vida del cineasta Héctor Babenco, cineasta brasileño de origen argentino, fallecido en 2016. La película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia 2019, en donde obtuvo el premio a Mejor Documental.

South Terminal – 5 de octubre

Wesh wesh, qu’est-ce qui se passe? – 14 de octubre

Dernier Maquis – 19 de octubre

Story Of Judas – 26 de octubre

Este mes MUBI reúne distintas obras de Rabah Ameur-Zaïmeche. La serie retrata las distintas facetas del realizador, productor de cine y televisión y actor franco-argelino en producciones en las que participó como actor, guionista y director.

Swallow – 31 de octubre

Dirigida por Carlo Mirabella-Davis, esta desconcertante película cuenta la historia de Hunter, una ama de casa que acaba de descubrir que está embarazada. Sin embargo, la existencia aparentemente armoniosa de la futura madre, da un giro alarmante cuando comienza a comer compulsiva e incontrolablemente objetos peligrosos. La interpretación de Haley Bennett le valió el premio de Mejor Actriz en el Festival de Cine de Tribeca (2019).