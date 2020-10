1. Training Day (2001) Un policía novato intenta demostrar su valía ante un agente de narcóticos durante un viaje, pero pronto sospecha que el detective veterano puede ser un asesino.

2. Gandhi (1982) Ben Kingsley interpreta al diminuto abogado que se enfrentó al gobierno británico en la India y se convirtió en un símbolo mundial de la no violencia y la comprensión.

3. How Do You Know (2010) Sintiéndose rechazada después de ser separada del equipo nacional, la recién soltera jugadora de softbol Lisa se encuentra en un acalorado triángulo amoroso.

4. The Tourist (2010) Un turista estadounidense que busca consuelo para su corazón destrozado lo encuentra nuevamente en peligro después de encontrarse con una hermosa agente de Interpol.

5. Eat Pray Love (2010) Después de decidir remodelar su vida después del divorcio, Liz viaja por el mundo en busca de buena comida, espiritualidad y amor verdadero.

6. All Is Bright (2013) Miente, engaña, roba: todo es parte del espíritu navideño de un ex convicto y un estafador cuando intentan ganar dinero rápidamente vendiendo árboles de Navidad.

7. Undercover Grandpa (2016) La cita de Jake con la chica de sus sueños da un giro cuando ella desaparece, y el abuelo de Jake, un ex oficial de inteligencia, se propone encontrarla.

8. Incarnate (2016) Un cazador de demonios poco convencional enfrenta su mayor desafío cuando se adentra en la mente de un niño poseído por una entidad poderosa.

9. Executive Decision (1996) Cuando los terroristas secuestran un 747 y lo convierten en una bomba de gas nervioso dirigida a Washington, DC, los comandos usan un avión experimental para intentar detenerlos.

10. Robin Hood – The Rebellion (2018) Cuando el sheriff de Nottingham toma cautiva a su amada, Robin Hood se embarca en una atrevida misión de rescate en el castillo del tirano.

11. Takers (2010) Un grupo heterogéneo de ladrones de bancos planea su próximo atraco después de que un ex colega los convence de apuntar a un vehículo blindado que transporta 20 millones de dólares.

12. Me Before You (2015) Lou, vivaz y sin pretensiones, se enfrenta a preguntas puntuales del corazón cuando acepta un trabajo cuidando a un soltero cínico y rico paralizado en un accidente.

13. My Life (1993) Michael Keaton interpreta a un ejecutivo de publicidad que lo tiene todo: una hermosa esposa, un gran trabajo, una casa señorial y tres meses de vida.

14. Escape from L.A. (1996) El antihéroe Snake Plissken recibe la orden de recuperar un arma del fin del mundo de Los Ángeles, ahora reducida a una colonia penal en una isla por un terremoto cataclísmico.

15. Wild Wild West (1999) Armados con un arsenal ingenioso, dos agentes gubernamentales de primer nivel tienen la tarea de rastrear a un científico diabólico en este occidental futurista.

16. Lakeview Terrace (2008) Este tenso thriller sigue a los Mattson mientras se instalan en la casa de sus sueños en Los Ángeles, solo para ser molestados por su desquiciado vecino.

17. Cujo (1983) Adaptada de la novela más vendida de Stephen King, esta película de terror de 1983 narra la escalofriante historia del mejor amigo del hombre convertido en asesino satánico.

18. Kacche Dhaagey (2016) Mientras visita la India para la boda de su primo, una niña canadiense desarrolla fuertes sentimientos por un niño de una casta inferior.

19. Kis Kisko Pyaar Karoon (2015) La decisión de un hombre de casarse con tres mujeres, para evitar que se suiciden, complica la relación con su novia.

20. Fallen (2016) Culpada por un crimen que no cometió, Lucinda Price, de 17 años, es enviada a un reformatorio, donde dos jóvenes con secretos profundos comienzan a perseguirla.

21. Romeo Ranjha (2014) Dos chicos comunes viajan de India a Tailandia para encontrar el éxito y el dinero, disfrutar de su amistad y encontrar formas de engañar a los tramposos.

22. Rivaaz (2011) En un pueblo donde las chicas se subastan en lugar de casarse, un hombre se enamora de una chica que está a punto de enfrentarse a los postores.

23. 6-5=2 (2014) Seis amigos deciden emprender una agotadora caminata por la montaña, solo para descubrir que las dificultades que les aguardan no son meramente físicas.

24. Autumn Dreams (2015) Años después de una fuga adolescente, una pareja largamente separada a punto de casarse con otras personas se conoce después de enterarse de que su anulación nunca se concretó.

25. Beiimaan Love (2016) Después de que un hombre que la sedujo en una fiesta le partiera el corazón, una mujer joven y ambiciosa inventa un plan para vengarse.

26. Sniper – Reloaded (2010) Siguiendo los pasos de su padre, un infante de marina asume una misión mortal para rescatar al propietario de una plantación belga de las hostilidades en el Congo.

27. Waarrior Savitri (2016) En una adaptación moderna de un cuento mitológico, una esposa devota está dispuesta a hacer lo que sea necesario para rescatar a su marido de las garras de la muerte.

28. The Big Red One (1980) Un sargento veterano lleva a una compañía de reclutas en bruto al combate durante la Segunda Guerra Mundial, una lucha que deja a cada hombre profundamente cambiado.

29. Chop Shop (2014) A la deriva en el mundo descarnado del robo de automóviles, dos amigos se abren camino en la carrera posterior a la prisión atracando autos de gran potencia en las calles de Los Ángeles.

30. Que Pena tu Serie (2015) Serie Javier está felizmente enamorado de Sofía, así que cuando ella rompe su vida perfecta, él tiene que recuperarla, o tal vez intentar encontrar un nuevo amor perfecto.

31. Nowhere Boys (2013) Serie Cuatro chicos adolescentes dispares que de otro modo nunca serían amigos regresan de un viaje escolar para encontrarse en un mundo paralelo donde no existen.

32. Nobel (2016) Una serie de incidentes en Afganistán puso en marcha complicados acontecimientos políticos y personales para un oficial de las Fuerzas Especiales noruegas que regresaba.

33. Trotsky (2017) Serie La compleja figura histórica de León Trotsky cobra vida en esta biografía épica que describe la tumultuosa vida del revolucionario ruso.

34. Brown Nation (2016) Serie Un hombre indio americano que vive con su esposa artística y su suegro polémico se esfuerza por manejar su hogar y una empresa de IT que se está hundiendo.

35. For Keeps (1988) Cuando la ambiciosa adolescente Darcy queda embarazada, una serie de presiones, incluida la escuela, la paternidad y un montón de facturas, ponen en peligro a la joven familia.

36. Warehoused (2015) Lino, que pronto se jubilará, le enseña a Nin de veintitantos años las estrictas reglas de su nuevo trabajo en el almacén en este drama sobre los absurdos de la vida laboral.

37. Golden Time (2013) En la década de 1980, un televisor de la década de 1960 descartado recientemente se niega a aceptar su destino e intenta escapar del depósito de chatarra.

38. Rumble in Hong Kong (1973) Un joven maestro de artes marciales debe defenderse a sí mismo y a su anciano maestro de los bandidos errantes que creen erróneamente que es un asesino.

39. Killer Women with Piers Morgan (2016) Serie El periodista Piers Morgan va detrás de los muros de la prisión para hablar con mujeres condenadas por crímenes espantosos, arrojando luz sobre lo que las llevó al asesinato.

40. Le train d’Hitler – La bête d’acier (2017) La historia del tren privado blindado de Hitler, un cuartel general móvil de 15 vagones que cuenta con comunicaciones de última generación y cañones antiaéreos.

41. A Russell Peters Christmas (2011) Inspirado en los programas de variedades de la década de 1970, ‘A Russell Peters Christmas’ es un especial navideño dulce, sentimental y, sobre todo, divertido.

Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) Harry ignora las advertencias de Dobby de no regresar a Hogwarts y se une a Ron y Hermione para investigar una misteriosa serie de ataques.

42. Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) Al enterarse de que su advertencia sobre el regreso de Voldemort ha sido ignorada, Harry entrena a un grupo de estudiantes para que se defiendan de las artes oscuras.

43. Harry Potter and the Deathly Hallows – Part I (2010) La primera entrega de la conclusión de dos partes de la serie de Harry Potter encuentra a Harry dejando Hogwarts para destruir los Horrocruxes restantes.

44. Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 (2011) Justo cuando las cosas comienzan a parecer desesperadas, Harry descubre un trío de objetos mágicos que lo dotan de poderes para rivalizar con las formidables habilidades de Voldemort.

45. The Muppets Take Manhattan (1984) Cuando los Muppets se gradúan de la universidad, llevan su revista senior llena de canciones a la ciudad de Nueva York, iniciando una búsqueda de su boleto a Broadway.

46. Stuart Little (1999) El Sr. y la Sra. Little quieren adoptar un hermano para su único hijo, pero obtienen más de lo que esperaban cuando adoptan un ratón con mucha personalidad.

47. The Day My Butt Went Psycho! (2014) Serie Un niño y su mejor amigo, su trasero recién desprendido, se embarcan en locas aventuras en un mundo donde los humanos y sus traseros conviven uno al lado del otro.