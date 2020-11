78. Las disculpas públicas de Pablito Ruiz por ir a una fiesta clandestina

Tras ser apartado del «Cantando» por la producción, el cantante reveló los motivos: «gente, quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí, fui a una reunión, no hay que hacerlo. Fui castigado, fui bajado del Cantando, con justa razón, admito las consecuencias.

Mañana a las 9 de la mañana me voy a hacer el primer hisopado, voy a seguir los protocolos. Creo que a las 72 horas hay que hacerse otro para que esté todo chequeado.

No es excusa, no hay que hacerlo. Le pido disculpas a toda la producción, a toda la gente que confió en mí para entrar al Cantando. Me equivoqué, errar es humano también y pido disculpas públicamente.

¿Quieren saber el motivo? La verdad es que no es excusa pero venía el Día de la Madre, y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco, y necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no voy a volver a hacerlo. Pero, bueno, ese es el motivo. Voy a seguir los protocolos y ojalá pueda enmendar esto”