1. Lola Latorre habló de las consecuencias físicas que le dejó el estrés

«Me están preguntando por el tratamiento de marcas que me estoy haciendo, y es porque al principio de la cuarentena, no sé si les pasó, me broté demasiado la cara. No sé si era estrés o nervios por todo lo que estaba pasando, pero me broté demasiado.

Hicimos tratamiento con mi dermatóloga y se me fue el acné, pero ahora me quedaron marcas y las estoy tratando. Por eso no puedo estar al sol y todos los días me pongo cremas.

Estoy mejorando un montón, pero es un proceso y faltan algunas cosas, pero estoy muy contenta. Y cuando termine este tratamiento les cuento cómo va quedando»