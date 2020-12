1. Hostage (2005) Un ex negociador de rehenes ve destrozada su nueva y tranquila existencia cuando una familia vinculada a la mafia es secuestrada por ladrones descarriados.

2. You Don’t Mess with the Zohan (2007) Un soldado israelí antiterrorista con una ambición secretamente fabulosa de convertirse en un estilista de Manhattan hará cualquier cosa para hacer realidad sus sueños.

3. Ocean’s Eleven (2001) Menos de 24 horas después de su libertad condicional, el carismático Danny Ocean ya está implementando su próximo plan: robar más de USD 150 millones de tres casinos.

4. Ocean’s Twelve (2004) Danny Ocean se reúne con su antiguo amor y el resto de su alegre banda de ladrones en una travesura que cubre tres grandes atracos en Roma, París y Amsterdam.

5. Ocean’s Thirteen (2007) El elegante estafador Danny Ocean y su pandilla se vengan de un traicionero capo de Las Vegas.

6. The Rum Diary (2011) Johnny Depp protagoniza esta adaptación de la novela de Hunter S. Thompson sobre un periodista borracho que se muda a Puerto Rico y se enamora de una mujer secuestrada.

7. Boyz n the Hood (1991) Un estudiante de secundaria del centro sur de Los Ángeles lucha por complacer a su padre y mantenerse recto en una comunidad contaminada por las drogas, la violencia y el racismo.

8. Everybody Knows (2019) Al viajar de regreso a su pequeña ciudad natal española para la boda de su hermana, Laura debe lidiar con secretos enterrados durante mucho tiempo cuando su hija es secuestrada.

9. Babel (2006) Cuando una pareja estadounidense que está de vacaciones en Marruecos es víctima de un acto de violencia aleatorio, se desarrollan una serie de eventos en cuatro países.

10. Same Kind of Different as Me (2017) Una pareja adinerada cuyo matrimonio está en dificultades se hace amiga de un vagabundo local que cambia sus perspectivas en esta inspiradora historia real.

11. VS. (2018) Un joven en cuidado de crianza encuentra su voz en la escena de las batallas de rap underground. Pero cuando su madre regresa, toda una vida de dolor la acompaña.

12. Cabin Fever (2016) Mientras un virus carnívoro se abre paso a través de una cabaña en un bosque remoto, los aterrorizados adolescentes que vacacionan en el interior se preguntan quién será la próxima víctima.

13. Zodiac (2007) Basado en hechos reales, este escalofriante drama narra las acciones de un asesino que acechaba las calles de San Francisco y dejaba pistas en el periódico.

14. Silencer (2018) Cuando un narcotraficante secuestra a la hija de su novia, un asesino retirado abandona su nueva vida pacífica para emprender un alboroto despiadado para rescatar al niño.

15. Breath (2018) A mediados de la década de 1970 en Australia, dos adolescentes de un pequeño pueblo se hacen amigos de un enigmático surfista de mediana edad, quien los insta a ver la emoción de enfrentar sus miedos.

16. Heartbreakers (2001) En esta elegante comedia, un equipo de estafadores de madre e hija gana dinero a la antigua: utilizan sus artimañas femeninas para estafar candidatos.

17. National Security (2003) Dos guardias de seguridad muy distintos, un ex policía y un lavado de la academia de policía, se encuentran trabajando juntos para destruir una red de contrabando.

18. Gridiron Gang (2006) En este conmovedor drama, un oficial de libertad condicional en un campo de detención para delincuentes juveniles espera convertir a los presos adolescentes en un equipo de fútbol exitoso.

19. The Tribes of Palos Verdes (2017) Cuando un traslado a una comunidad costera exclusiva envía a su madre y a su hermano gemelo a una espiral descendente, la adolescente Medina encuentra consuelo en el surf.

20. Walk Hard – The Dewey Cox Story (2007) John C. Reilly interpreta a un ícono del pop ficticio que se cruza con gente como Elvis y los Beatles en esta parodia de biopics musicales de la pobreza a la riqueza.

21. West Side Story (1961) Este clásico musical ambientado entre las viviendas de la ciudad de Nueva York encuentra a un par de amantes desventurados atrapados en una guerra territorial entre bandas callejeras rivales.

22. Y Tu Mama Tambien (2001) Cuando los adolescentes ricos Tenoch y Julio conocen a la seductora Luisa, intentan impresionarla con historias de un viaje por carretera y luego la convencen de que se una a ellos.

23. Stand and Deliver (1988) En esta historia mayoritariamente verdadera, el maestro de los barrios marginales de la ciudad, Jaime Escalante, inspira a un salón de clases de rebeldes estudiantes de recuperación a sobresalir en matemáticas.

24. Woo (1998) Una mujer segura de sí misma se arriesga con un hombre que es todo lo contrario, pero su primera cita pronto se convierte en una serie de calamidades cómicas.

25. Bobbi Jene (2017) Este perfil sincero sigue a la bailarina Bobbi Jene Smith cuando deja la compañía del coreógrafo israelí Ohad Naharin para forjar su propio camino artístico.

26. House of 1,000 Corpses (2003) Un grupo de parejas se detiene por gasolina cuando se encuentran con un museo de monstruos. Intrigados por él, pronto se convierten en los juguetes de una familia asesina.

27. Playing for Time (1980) Capturado por los nazis y enviado a Auschwitz, un músico judío es asignado para calmar a otros prisioneros que marchan hacia la muerte en las cámaras de gas.

28. Dream Boat (2017) En un crucero para hombres gays, cinco pasajeros de diferentes nacionalidades se toman un descanso de sus familias y culturas para divertirse y reflexionar sobre la vida.

29. The Duel (2016) En 1866, un Texas Ranger investiga algunas muertes sospechosas en una ciudad gobernada por un déspota religioso cuyo pasado contiene un vínculo perturbador con el suyo.

30. Sweet Virginia (2017) En una remota ciudad de Alaska que se tambalea por un triple asesinato repentino, un ex campeón de rodeo se hace amigo de un recién llegado solitario con una ocupación violenta.

31. Priest (2011) Paul Bettany interpreta a un hombre de la curia empeñado en rescatar a su sobrina mientras acaba con una horda de vampiros en el proceso.

32. Eh Janam Tumhare Lekhe (2015) Impulsado por las lecciones que aprendió de su madre y los valores de la religión sij, un hombre emprende una misión para servir a la humanidad.

33. Hisss (2010) En un complot para atraer a la diosa serpiente Nagin por su esencia que otorga la inmortalidad, George States viaja a la India y secuestra a su amante reptil.

34. Diana – In Her Own Words (2017) Con imágenes de archivo y grabaciones personales, este documental ofrece una visión sincera de la vida de la amada princesa.

35. Forbidden Games – The Justin Fashanu Story (2017) Este documental narra la trágica historia real de Justin Fashanu, el primer y único hombre abiertamente gay que jugó fútbol profesional.

36. Bobby Robson – More Than a Manager (2018) Explora la vida y época del legendario entrenador de fútbol Bobby Robson, cuya mente aguda para el juego solo se comparaba con su devoción por sus equipos.

37. The Legend of 420 (2017) Este documental explora la creciente tendencia a la despenalización de la marihuana en EE. UU. y el uso del cannabis en la medicina, el arte, la buena mesa y más.

38. Cheapest Weddings (2016) Serie Las parejas con un presupuesto reducido tratan de asegurarse de que el día de su boda sea la experiencia mágica que siempre soñaron que sería.

39. Merlí (2015)Serie Un profesor de filosofía de secundaria poco convencional molesta a algunos padres y al personal, se enamora de otros e inspira a todos sus alumnos.

40. Shtisel (2015) Serie Una familia haredí que vive en un barrio ultraortodoxo de Jerusalén se enfrenta al amor, la pérdida y el estancamiento de la vida diaria.

41. Sin Senos sí Hay Paraíso (2016) Serie Nacida en un pequeño pueblo controlado por la mafia, una joven furiosa busca vengarse de las fuerzas que destrozaron y encarcelaron injustamente a su familia.

42. Four Seasons in Havana (2016) Mientras La Habana gira lentamente a lo largo del año, el melancólico detective Mario Conde explora el sensual corazón de la ciudad para investigar crímenes oscuros y mortales.

43. Towies (2016) Los operadores de camiones de remolque más duros de Australia trabajan para mantener las calles de Queensland libres de semirremolques volcados y otros desastres automotrices.

44. Life in the Doghouse (2018) Una pareja opera un bullicioso rescate de perros desde su propia casa, prometiendo dar un espacio seguro a los cachorros más necesitados del planeta: 10,000 y contando.

45. Pee-wee’s Playhouse (1986) Pee-wee Herman lleva su espectáculo teatral a las masas con esta innovadora serie de acción en vivo para niños que invita a los espectadores a su peculiar mundo infantil.

46. Yes or No La chica tradicional, Pie, inicialmente se siente incómoda con su nueva compañera de cuarto poco femenina. Pero a medida que pasa el tiempo, se siente cada vez más atraída por ella.

47. Dr. Seuss’ The Grinch (2018) Un gruñón planea detener la Navidad en la alegre ciudad de Whoville. Pero una niña generosa podría cambiar su corazón.

48. Dolphin Kick (2019) Después de perder a su madre, Luke, de 10 años, abandona la natación competitiva. Se necesita un delfín amigable para llevarlo de regreso al agua y ayudarlo a sanar.

49. Yogi Bear (2010) Cuando el codicioso alcalde decide cerrar Jellystone Park y vender la tierra, Yogi Bear y su compañero Boo-Boo deben salvar su hogar.

50. The Dark Crystal (1982) En esta historia mítica, Jen, la última de la raza Gelfling, está encargada de curar el Cristal de la Verdad después de que su mutilación desencadena una era de terror.

51. The Adventures of Sharkboy and Lavagirl (2005) Los amigos imaginarios de un soñador de 10 años, el poderoso Sharkboy y la Lavagirl productora de fuego, cobran vida para buscar su ayuda para luchar contra un malvado malvado.