Fue a una boda con seis novias, todas supuestamente embarazadas de sus hijos

El influencer nigeriano Mike Eze-Nwalie Nwogu, también conocido como «Pretty Mike», desató la controversia luego de asistir a una boda de alto perfil acompañado de seis mujeres embarazadas, todas supuestamente cargando a sus bebés.

Describiendo a las mujeres como sus “seis futuras mamás”, Pretty Mike fue filmado acariciando y besando cada uno de los vientres en la boda del actor nigeriano Williams Uchemba con su novia Brunella Oscar. El miembro de la alta sociedad nigeriana, propietario de un club nocturno en Lagos, vestía un traje rosa, mientras sus seis novias lucían vestidos largos plateados a juego o conjuntos de dos piezas que enfatizaban sus embarazos.

«No hay truco de película… simplemente estamos viviendo nuestra mejor vida», tituló Pretty Mike una foto de él con las seis mujeres en Instagram, después de ser acusado de inventar el asunto por publicidad. De hecho, el playboy nigeriano tiene antecedentes realizando algunas locuras para llamar la atención, como en 2017, cuando fue arrestado por caminar con mujeres jóvenes atadas con una correa.

Después del incidente de 2017, Mike firmó un compromiso para «detener cualquier acto de poner a las jóvenes con una correa o cualquier otro trato degradante hacia las mujeres y los hombres», pero los críticos lo acusan de volver a cometer el mismo tipo de locura.

Definitivamente, esta no es la primera vez que Pretty Mike sorprende a sus fans, y probablemente no será la última. El año pasado, publicó una foto de sí mismo con cinco novias y escribió que su sueño era casarse con dos de sus ex y tres novias.

“Todos tenemos sueños y todos tenemos fantasías… He vivido algunas de mis fantasías en mis diversas entradas…. pero uno de mis sueños siempre ha sido casarme con 5 mujeres especiales en mi vida, 2 de mis ex y 3 de mis novias actuales. Todas son especiales para mí de alguna manera. La pregunta es, ¿qué quieren realmente los hombres? Me siento satisfecho sabiendo que tuve la oportunidad de expresarme en esta ilusión”, escribió la estrella nigeriana de las redes sociales.