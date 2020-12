1. The Break-Up (2006) Las pequeñas disputas de Gary y Brooke se convierten en una batalla sin cuartel por su casa.

2. Billy Elliot (2000) Cuando un niño cambia la escuela de boxeo por lecciones de ballet, puede llevar su nuevo talento hasta la cima y ganarse a su padre que lo desaprueba.

3. Enough (2002) Una esposa abusada se da cuenta de que su esposo no es el hombre maravilloso que una vez pensó que era. Cuando ella escapa con su hija, él los persigue sin descanso.

4. Doing Hard Time (2004) Cuando los asesinos de su hijo reciben una sentencia leve, un hombre se hace arrestar deliberadamente para poder tomar el asunto en sus propias manos.

5. Bad Boys II (2003) En esta secuela hipercinética, un par de policías de narcóticos de Miami investigan la conexión de un narcotraficante cubano con la afluencia de éxtasis de Florida.

6. Burlesque (2010) Después de salir de Iowa, Ali llega a un salón burlesque de Los Ángeles con el sueño de subir al escenario.

7. The Crime of Padre Amaro (2002) Este drama sigue a un sacerdote recién ordenado que encuentra sus nobles ideales puestos a prueba cuando comienza una relación sexual con una feligresa adolescente.

8. Billy Madison (1995) Billy Madison puede heredar una fortuna cuando su padre se jubile. Pero antes de que eso suceda, Billy tiene que volver a la escuela.

9. American Pie 2 (2001) Jim, Oz, Kevin y Stifler están de vuelta, ¡y más cachondos que nunca! Después de su primer año de universidad, se reúnen y alquilan una casa en la playa para el verano.

10. American Pie Presents – Beta House (2007) Dwight Stifler y su primo Erik están de vuelta por otro pedazo del pastel mientras la casa Beta lucha contra los GEK rivales en un concurso por la supremacía social.

11. American Pie Presents – The Naked Mile (2006) Erik Stifler, el primo virginal y el polo opuesto de Matt y Steve Stifler, decide abstenerse de tener relaciones sexuales con su novia hasta que estén listos.

12. Anacondas – The Hunt for the Blood Orchid (2004) Un equipo de científicos se propone encontrar una orquídea rara, sin saber que la flor está protegida por anacondas mortales que la misteriosa planta fortalece aún más.

13. Gossip Girl (2007) Serie Kristen Bell ofrece la voz de una bloguera anónima que narra la acción en esta exitosa serie ambientada en un exclusivo internado de la ciudad de Nueva York.

14. Grand Hotel (2011) Serie Para conocer la verdad sobre la misteriosa desaparición de su hermana, un joven se infiltra en un hotel disfrazado de criado, y comienza una investigación.

15. The Inbetweeners (2008) Serie Esta brillante serie sigue a cuatro muchachos ingleses que intentan, y fracasan espectacularmente, navegar por la miserable tierra de nadie de la adolescencia.

16. Friends (1994) Serie Esta exitosa comedia sigue las divertidas desventuras de seis amigos de veintitantos mientras navegan por los escollos del trabajo, la vida y el amor en el Manhattan de los noventa.

17. The Great Gatsby (2013) Fascinado por el misterioso y rico Jay Gatsby, su vecino Nick Carraway se convierte en testigo inesperado del amor obsesivo del hombre y su camino hacia la tragedia.

18. Shameless (2004) Serie El desempleado Frank Gallagher, padre soltero de ocho hijos, intenta mantenerse cuerdo, a menudo con un poco de ayuda de una botella.

19. Viceroy’s House (2017) Cuando el virrey Lord Mountbatten llega a Delhi para supervisar una transferencia de poder de Gran Bretaña a India en 1947, se avecina una guerra entre facciones religiosas.

20. The West (2016) Serie Una serie documental que examina el Lejano Oeste, y sus muchas figuras legendarias, desde todos los ángulos.

21. Strange Empire (2014) Serie Un oscuro escenario occidental en la Alberta del siglo XIX sigue a un grupo de mujeres que luchan por sobrevivir después de que la mayoría de los hombres en su ciudad son masacrados.

22. The Principal (2015) Serie El nuevo director de una escuela para niños notoriamente violenta adopta un enfoque radical que invita al conflicto, especialmente cuando un estudiante es encontrado muerto.

23. Peep Show (2003) Serie Expulsado por su novia, el holgazán Jeremy se muda con su amigo Mark, que tiene una visión del mundo muy diferente, pero también disfuncional.

24. The Life of David Gale (2003) Cuando un profesor de Texas y defensor de la eliminación de la pena de muerte es acusado falsamente de un delito, él mismo termina en el corredor de la muerte.

25. Master and Commander – The Far Side of the World (2003) Durante las Guerras Napoleónicas, el capitán de un buque de guerra británico y su muy unida tripulación se enfrentan a un corsario francés equipado con mejores armas.

26. Paddington 2 (2018)» Paddington pone su corazón en comprar un hermoso libro antiguo para el cumpleaños de la querida tía Lucy, pero las cosas se ponen feas cuando lo culpan por el robo.

27. Paranormal Activity – The Marked Ones (2014) Este derivado de la serie ‘Paranormal Activity’ relata la terrible experiencia de una familia latina asaltada por una horda de demonios.

28. Pitch Perfect (2012) Esta comedia llena de música se inspira en el mundo de los grupos a capella para contar la historia de una intensa competencia entre tres grupos.

29. Rush Hour 2 (2001) Los opuestos se atraen una vez más cuando la estrella de artes marciales Jackie Chan demuestra ser un fino contraste del plato desdeñoso del comediante Chris Tucker.

30. Schindler’s List (1993) Oskar Schindler se convierte en un sorpresivo humanitario y gasta toda su fortuna para ayudar a salvar a 1.100 judíos de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial.

31. Transformers – Dark of the Moon (2011) Cuando Optimus Prime se entera de un barco Transformers derribado en la luna, lidera una misión para rescatar al piloto que quedó atrás: su mentor, Sentinel Prime.

32. Transformers – Revenge of the Fallen (2009) Sam Witwicky y su hermosa novia, Mikaela, regresan con el duro capitán Lennox para ayudar a los Autobots a luchar contra los malvados Decepticons.

33. Two Brothers (2004) Los cachorros de tigre gemelos se separan, uno se vende a un circo y el otro se convierte en la mascota muy querida de un niño solitario.

34. You, Me and Dupree (2006) Después de ser el padrino de su amigo de toda la vida, Randy pierde su trabajo, se convierte en un barfly y se une a la pareja de recién casados.

35. Happy Gilmore (1996) Un jugador de hockey fallido convertido en un genio del golf poco convencional está decidido a ganar un torneo de la PGA para salvar la casa de su abuela con el dinero del premio.

36. Fireproof (2008) El matrimonio de un bombero dedicado está a punto de terminar en divorcio, pero justo cuando la esperanza parece agotarse, su padre interviene.

37. The Rehearsal (2016) Un estudiante de teatro se debate entre la posibilidad creativa y los límites éticos cuando la familia de su novia se ve envuelta en un escándalo sexual.

38. Reincarnated (2012) Andy Capper de la revista Vice sigue al rapero Snoop Dogg en una peregrinación a Jamaica, donde se rebautiza a sí mismo como Snoop Lion, un artista de reggae.

39. I’m in Love with a Church Girl (2013) Cuando un ex-narcotraficante se enamora de una mujer hermosa pero muy devota, su atracción mutua los lleva a ambos por un camino tortuoso.

40. Super Dark Times (2017) Un trágico accidente abre una brecha entre dos adolescentes, amenazando una amistad que parecía firme e inquebrantable.

41. Maddman – The Steve Madden Story (2017) Este documental narra el ascenso del diseñador de calzado detrás de un imperio de mil millones de dólares y su posterior regreso después de un escándalo financiero.

42. Mac and Devin Go to High School (2012) Devin Overstreet puede ser el mejor alumno de la clase, pero no ha tenido mucha experiencia en la vida, hasta que conoce a Mac Johnson, dealer y senior de décimo año.

43. How to Change the World (2015) En la década de 1970, un grupo de activistas que se reunieron para protestar contra las pruebas nucleares formaron la icónica organización ambiental Greenpeace.

44. A Ghost Story (2017) Después de un accidente automovilístico fatal, el espíritu de un hombre permanece atascado en la casa que compartía con su esposa mientras las puertas hacia el pasado y el futuro comienzan a abrirse.

45. Das Boot – Theatrical Cut (1981) El drama épico de Wolfgang Petersen profundiza en la vida de la tripulación de un submarino alemán que patrulla aguas traicioneras durante la Segunda Guerra Mundial.

46. Session 9 (2001) Un removedor de asbesto afirma que puede limpiar un hospital psiquiátrico abandonado en una semana, hasta que descubre la verdad sobre su espantoso pasado.