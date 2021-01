¿Tu teléfono comparte tus secretos con Google o Facebook?

¿Alguna vez te preguntaste si tu teléfono está escuchando tus conversaciones? ¿Detectaste anuncios personalizados de programas de TV, películas u objetos que sabes que no has buscado? ¿Qué está pasando? Consideremos la evidencia y tratemos de averiguar si tu teléfono te está escuchando por publicidad dirigida a través del micrófono, o si es simplemente una coincidencia.

¿Tu teléfono te escucha en busca de anuncios?

Varios usuarios de la web han afirmado que algo sospechoso está sucediendo con tus teléfonos. Creen que los micrófonos de los teléfonos inteligentes se utilizan para grabar lo que dicen, con la información utilizada para orientar mejor los anuncios personalizados de Google en sitios web y Facebook.

Suena poco probable, pero la evidencia anecdótica es bastante convincente. Un informe de la periodista tecnológica de la BBC Zoe Kleinman relata una ocasión en la que se enteró de la muerte de una amiga en circunstancias trágicas, solo para descubrir que el nombre de su amiga, el accidente, la ubicación y el año, estaban en el cuadro de búsqueda de Google en su teléfono.

Los usuarios de Reddit creen que sus teléfonos los están escuchando

Los términos de búsqueda habituales para este tema en Google incluyen cosas como: «¿El iPhone te escucha en busca de anuncios?», «¿Puede mi teléfono oírme?» y «¿Google escucha mis conversaciones?». Varios hilos de Reddit sobre el tema brindan experiencias individuales, como esta del usuario BasedBrexitBroker:

«El otro día fui a un bar mexicano. Dentro todos hablaban español y tocaba una banda de mariachis. Durante 48 horas después de esto, todos mis anuncios de Instagram, SoundCloud y Twitter estaban en español».

Aquí hay otro, de Redditor karlrocks23:

«Mi pareja y yo estábamos charlando y le estaba contando sobre una nueva tienda Nespresso que abrió en la ciudad, y lo bien que estaba diseñada. No me gusta mucho el café y nunca he probado Nespresso. Esa es la única vez que recuerdo haber tenido una conversación sobre Nespresso con alguien, y ciertamente nunca lo he buscado en Google ni nada. Al día siguiente, todos mis anuncios en Chrome eran sobre Nespresso. No tengo problemas con la aparición de anuncios relacionados con cosas que he buscado por voz o tipografía. Pero me pareció un poco invasivo que me escucharan constantemente, y que las conversaciones privadas se usaran como un medio para orientar los anuncios hacia mí».

¿Mi smartphone realmente me escucha en busca de anuncios?

Desde que esos hechos sucedieron, Google Now ha evolucionado, y ya no ofrece este tipo de recomendaciones. Sin embargo, la posibilidad de que la tecnología se utilice para dirigirse a los clientes en función de tus conversaciones es preocupante. A menudo, los datos registrados se pueden utilizar para identificarlo.

En 2019, se filtraron 1000 grabaciones de voz recolectadas por Google Assistant al medio de comunicación de Bélgica VRT News. Las grabaciones (muchas de las cuales se habrán recopilado de teléfonos Android), incluían información suficiente para identificar a los propietarios del dispositivo. «En estas grabaciones, podíamos escuchar claramente las direcciones y otra información confidencial. Esto nos facilitó encontrar a las personas involucradas y confrontarlas con las grabaciones de audio”.

Google reaccionó ante esto tomando medidas, afirmando que «Los fragmentos de audio no están asociados con las cuentas de usuario». Pero como señaló VRT, no es necesario que lo sean.

Por lo tanto, es buena idea asegurarte de que tu Android no les dé permiso a las aplicaciones para acceder al micrófono de tu teléfono.

No parece como que esto sea algo más que una coincidencia. Después de todo, demostrar que los micrófonos de los teléfonos inteligentes recopilan datos para orientar el contenido a los usuarios es complicado. Pero como sabemos que los teléfonos y los asistentes digitales están escuchando, ¿es realmente una sorpresa que empresas como Google, Amazon y Facebook estén interesadas en lo que está diciendo?

¿Puedes comprobar si una aplicación te está escuchando?

¿Pueden las aplicaciones capturar datos de audio con el micrófono de tu teléfono? Para averiguarlo, los expertos en ciberseguridad Ken Munro y David Lodge de Pen Test Partners desarrollaron una aplicación. Su objetivo era registrar lo que se decía en las cercanías de un teléfono, y mostrarlo en un monitor.

Como Munro explica, «Todo lo que hicimos fue usar la funcionalidad existente de Google Android; lo elegimos porque era un poco más fácil para desarrollarlo nosotros. Nos dimos permiso para usar el micrófono en el teléfono, configurar un servidor de escucha en Internet, y todo lo que ese micrófono escuchó en ese teléfono, en cualquier lugar del mundo, llegó a nosotros y luego podríamos haber enviado anuncios personalizados.»

David Lodge explicó que el código estaba disponible en gran medida dentro del sistema operativo host o en el dominio público. El experimento se logró con un consumo mínimo de batería en el dispositivo.

Las empresas niegan que los teléfonos te estén escuchando para generar anuncios

Tanto Google como Facebook han negado que tus aplicaciones puedan usar micrófonos de teléfonos para recopilar información de esta manera.

Facebook dijo que bloquea la publicidad de las marcas en función de los datos del micrófono. Mientras tanto, Google afirma «categóricamente» que no utiliza ninguna «expresión» de cuando se utiliza la función OK Google, ni las comparte con terceros.

Además, los desarrolladores de aplicaciones deben cumplir con la política para desarrolladores de Google. Esto especifica que las aplicaciones no violan la privacidad al usar grabaciones del Asistente de Google.

Entonces, ¿por qué obtienes anuncios de cosas de las que hablas?

Bueno, sabemos que Google te registra, al igual que sabemos que lo hace Amazon, a través de Amazon Echo. Pero, ¿la información se utiliza con fines comerciales?

Probablemente no. Las mejoras en la privacidad de los dispositivos móviles parecen haber puesto fin a este tipo de violación de la privacidad. Si estás utilizando un sistema operativo móvil reciente, es poco probable que se vea afectado por esto.

Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, probablemente sea simplemente un caso de perfiles vinculados en varios dispositivos que se sincronizan para mostrarle anuncios sobre cosas que te interesan, que has visto anteriormente, o sobre las que has recibido correos electrónicos. Esto es algo desconcertante, pero tiene más sentido que la vigilancia por audio y su relación con anuncios específicos.

Más allá de lo que creas, debes inspeccionar los permisos de tu dispositivo para asegurarte de que las aplicaciones no tengan acceso a tu micrófono sin una buena razón.

