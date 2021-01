1. Las películas más esperadas de 2021 Debido a la pandemia de coronavirus, muchos estrenos de 2020 fueron postergados para este año. Esto significa que durante 2021 habrá nuevas películas de Steven Spielberg, Martin Scorsese, Wes Anderson, superhéroes de Marvel, la despedida de Daniel Craig como James Bond y mucho más. Estas son las películas más esperadas de 2021.

2. Tom y Jerry La película sobre la histórica rivalidad se estrenará el 26 de febrero.

3. Raya y el último dragón La película cuenta la historia de una princesa guerrera y un dragón que puede transformarse en humano, y es nada menos que el último dragón vivo. Se estrenará en Disney+ y en cines el 5 de marzo.

4. The Many Saints of Newark Más conocida como «La película de Los Soprano», en esta precuela conoceremos los orígenes de Tony Soprano en Nueva Jersey. Con Vera Farmiga, Jon Bernthal, Ray Liotta y Michael Gandolfini, el hijo de James Gandolfini. Se estrenará en el mes de marzo.

5. Zack Snyder’s Justice League El estreno de ‘Justice League’ en 2017 fue caótico y la película no convenció a nadie. En marzo se estrenará la versión del director, que incluirá 150 minutos de escenas inéditas. Se estrenará en 4 episodios en HBO Max.

6. The King’s Man Precuela de ‘Kingsman’ ambientada a principios del siglo XX. Un grupo de mentes maestras del crimen tienen un plan para matar a millones de personas y un agente secreto debe evitarlo. Se estrenará a mediados de marzo.

7. Morbius Película ambientada en el universo de Spider-Man, que cuenta la historia de origen de uno de sus villanos: el doctor Michael Morbius, un bioquímico que intenta encontrar la cura para una rara enfermedad pero que accidentalmente termina transformándose en un vampiro. Con Jared Leto en el rol estelar, se estrenará a mediados de marzo.

8. No Time To Die Será la última película de Daniel Craig en el papel de James Bond. En la película, Bond se retira como agente secreto. Pero volverá al ruedo cuando reciba un pedido de ayuda de un amigo de la CIA. Con Craig, Ralph Fiennes, Rami Malek, Ana de Armas, Christoph Waltz y Jeffrey Wright. Se estrenará en abril.

9. Peter Rabbit 2 Secuela de la muy exitosa película de 2018. Con Domhnall Gleeson, Rose Byrne y las voces de James Corden, Margot Robbie, Daisy Ridley y Elizabeth Debicki. Llegará a los cines a principios de abril.

10. BIOS En un planeta post-apocalíptico, Tom Hanks es un inventor que crea un robot para que cuide a su perro una vez que él muera. El robo aprenderá sobre la vida, el amor, la amistad y qué significa ser humano. Se estrenará a mediados de abril.

11. Mortal Kombat Nueva película sobre uno de los videojuegos más famosos de todos los tiempos. Se estrenará el 16 de abril en HBO Max.

12. Last Night in Soho Tras la exitosa ‘Baby Driver’, el director Edgard Wright vuelve a un género que no le es ajeno: el terror. Una mujer viaja misteriosamente en el tiempo hasta la década del ’60. Pero Londres no es lo que parece y el viaje en el tiempo tiene sus consecuencias oscuras. Con Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Thomasin McKenzie. Se estrenará en abril.

13. A Quiet Place Part II Secuela de la excelente película de terror de 2018 que fue una sorpresa en la taquilla mundial. Dirigida por el creador de la primera, John Krasinski, y protagonizada por su esposa, Emily Blunt. Se estrenará en el mes de abril.

14. Black Widow Natasha Romanoff estuvo presente en 2 entregas de Capitán América y en todas las de Avengers y ya era hora de que tuviera película propia. La historia cuenta las aventuras de la Viuda Negra en el tiempo ocurrido entre ‘Capitán América: Civil War’ y ‘Avengers: Infinity War’. Se estrenará en Estados Unidos el 7 de mayo.

15. Godzilla vs Kong El mundo es testigo de un enfrentamiento de gigantes: Kong vs Godzilla. La película cuenta con la actuación de Millie Bobby Brown, Eiza González y Alexander Skarsgård. Se estrenará en mayo.

16. Rápidos y Furiosos 9 Novena entrega de la saga de acción más exitosa del siglo XXI. Vuelven Dominic Toretto y sus amigos. The Rock no forma parte de esta entrega aunque podría hacer un pequeño cameo. Sí están Diesel, Michelle Rodríguez, Helen Mirren, Charlize Theron, Jordana Brewster, Ludacris, Cardi B y la lista sigue. Se estrenará en mayo.

17. Free Guy ‘Free Guy’ es una comedia de aventuras protagonizada por Ryan Reynolds y dirigida por Shawn Levy. Narra la historia de un cajero de banco solitario que descubre que en realidad es un personaje de fondo en Free City, un videojuego de mundos virtuales. Se estrenará el 21 de mayo.

18. Ghostbusters 2020 Secuela directa de ‘Los cazafantasmas 2’ de 1989. Será protagonizada por Paul Rudd, Finn Wolfhard (‘Stranger Things’), Mckenna Grace y Carrie Coon, y la participación de tres integrantes de la película original: Bill Murray, Dan Akroyd y Ernie Hudson. Se estrenará en el mes de junio.

19. In the Heights Lin-Manuel Miranda alcanzó la fama mundial con uno de los mejores musicales de todos los tiempos: ‘Hamilton’. Antes de eso hizo otro que tuvo mucho éxito en Broadway. Se trata de ‘In The Heights’, que ahora llegará al cine con muchísimos actores latinos, como el propio Miranda, Anthony Ramos, Melissa Barrera, Stephanie Beatriz y Jimmy Smits. Hasta Marc Anthony tiene una participación. Se estrenará el 18 de junio.

20. Venom: Let There Be Carnage Secuela de la película de 2018, con Tom Hardy en el papel protagónico. Se estrenará a fines de junio.

21. Minions: The Rise of Gru La primera entrega de ‘Minions’ fue muy mala y no estamos ansiosos de ver la segunda. Pero recaudó más de mil millones de dólares, con lo cual merece su puesto entre las películas más esperadas. Se estrenará a principios de julio.

22. Top Gun: Maverick Vivimos en una época de secuelas. Lo que no es normal es que en 2020 se haga una secuela de una película de 1986, pero ese es el caso de ‘Top Gun: Maverick’. Volveremos a ver a Tom Cruise a toda velocidad arriba de un avión. Lo acompañan Jennifer Connelly y Val Kilmer, que interpretó a ‘Iceman’ en la primera película. Se estrenará a principios de julio.

23. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos Película basada en el comic de Marvel. Se estrenará en el mes de julio.

24. Uncharted ‘Uncharted’ es una excelente y exitosa saga de videojuegos que llegará a la pantalla grande por primera vez de la mano de Tom Holland. La historia es anterior a todos los juegos y cuenta cómo el arqueólogo y buscador de tesoros Nathan Drake (una mezcla de Indiana Jones con Lara Croft) conoció a su amigo inseparable Victor ‘Sully’ Sullivan (interpretado por Mark Wahlberg). Se estrenará a mediados de julio.

25. Jungle Cruise Película basada en una atracción de un parque de diversiones de Disney: una pequeña embarcación lleva a un grupo de viajeros por el medio de una jungla repleta de peligrosos animales y reptiles, y con elementos supernaturales. Con ‘The Rock’, Emily Blunt y Paul Giamatti. Se estrena a fines de julio.

26. The Suicide Squad Secuela de la película de supervillanos de 2016, aunque con un elenco muy diferente, por lo que la película presentará a muchos nuevos personajes. Margot Robbie vuelve en la piel de Harley Quinn, por supuesto. Se estrena a principios de agosto.

27. Candyman Jordan Peele produce esta secuela espiritual del clásico de 1992, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, que viene de brillar en la serie ‘Watchmen’. Se estrenará a fines de agosto.

28. Death on the Nile Tras el éxito de ‘Asesinato en el Expreso de Oriente’ (2017), Kennet Branagh vuelve a interpretar al detective Hercule Poirot. Y lo hace con un elenco brillante: Gal Gadot, Armie Hammer y Annete Bening. Se estrena a mediados de septiembre.

29. Dune El director francés Denis Villeneuve adptará la compleja novela de ciencia ficción de Frank Herbert. Habrá dos películas y con un elenco impresionante: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa, y la lista sigue. Se estrenará el 1 de octubre tanto en cines como en HBO Max.

30. Halloween Kills Nueva entrega de una de las sagas de terror más famosas de todos los tiempos. Se estrenará en octubre, por supuesto, el mes de Halloween.

31. Eternals Gran apuesta de Marvel en la que ya no hablamos de superhéroes sino de dioses: seres inmortales que vivieron en La Tierra y fueron claves en la historia de la humanidad. Cuenta con un elenco impresionante: Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington y Richard Madden (dos ex ‘Game of Thrones’) y Kumail Nanjiani, entre otros. Se estrenará a principios de noviembre.

32. Misión Imposible 7 Volveremos a ver a Tom Cruise en el papel que más nos gusta, en el del agente secreto Ethan Hunt. Se estrenará en noviembre.

33. West Side Story Adaptación del clásico musical de Broadway dirigida nada menos que por Steven Spielberg. Con Ansel Elgort, Corey Stoll y Rita Moreno. Se estrenará en diciembre.

34. Spider-Man 3 Tercera entrega con Tom Holland en el papel de Spider-Man. Volvermos a ver a dos villanos de filmes anteriores: Alfred Molina como el Dr. Octopus y Jamie Foxx como Electro. También veremos a Benedecit Cumberbatch (Dr. Strange), que será el nuevo mentor de Peter Parker. Se estrenará en diciembre.

35. Killers of the Flower Moon El FBI investiga una serie de misteriosos crímenes que ocurrieron en Estados Unidos en 1920. Dirigida por Martin Scorsese. Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Sin fecha de estreno por el momento.

36. The French Dispatch Dirigida por Wes Anderson, tiene un elenco impresionante: Timothée Chalamet, Bill Murray, William Dafoe, Jason Schwartzman, Benicio Del Toro, Kate Winslet, Christoph Waltz, Adrien Brody, Owen Wilson y más. No tiene fecha de estreno por el momento pero se rumorea de que podría debutar en el Festival de Cannes y estrenarse en el resto del mundo en la segunda mitad del año.

37. The Woman in the Window La Dra. Anna Fox (Amy Adams) pasa sus días encerrada en su casa de Nueva York, bebiendo vino mientras ve viejas películas y espía a sus vecinos. Un día, mientras mira por la ventana, ve algo que sucede enfrente de su casa, en el hogar de los Russell, una familia a la que todo el barrio toma por ejemplar.