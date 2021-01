Cómo convertir audios de WhatsApp a texto reenviando el mensaje

Desde hace un par de años, los usuarios móviles comenzaron a dejar atrás de los mensajes de texto a favor de los mensajes de voz. Pero si bien los mensajes de voz son más prácticos en muchos aspectos, muchas veces no podemos escucharlos en el momento, y necesitaríamos la versión de texto de estos chats de voz. Por suerte existen herramientas que nos ayudan a convertirlos en texto rápidamente y en pocos pasos.

La aplicación Write this for Me es muy útil porque sólo precisa reenviar el mensaje de audio, y un bot responderá de inmediato con el texto transcrito como mensaje.

Sus creadores, Vincent y Alex, cuentan que cuando comenzó la pandemia de COVID, notaron que los abuelos (ambos son voluntarios en hogares de ancianos) con discapacidades auditivas sufrían por no poder mantenerse en contacto con sus familias (charlas grupales, charlas con la generación más joven). Entonces comenzaron a transcribirles los mensajes de voz manualmente, hasta que la demanda superó su capacidad, y así nació el bot «Write this for Me».

La herramienta detecta el idioma automáticamente, y su uso es muy sencillo, sólo hay que seguir estos 3 pasos para pasar las notas de voz a mensaje de texto en WhatsApp:

Abrir la aplicación de WhatsApp y buscar el mensaje de voz que queremos convertir a texto. Reenviar el mensaje de voz al bot «Write this for Me». En pocos segundos la herramienta convertirá el audio a texto.

La aplicación también función apara audios de Messenger y Telegram.