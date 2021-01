1. Music and Lyrics (2007) Cuando una estrella del pop lucha por escribir una canción que pueda lanzar su regreso, se necesita una mujer peculiar con un don para las letras para encaminarlo.

2. Now You See Me (2013) Un grupo de ilusionistas inteligentes se especializan en robar bancos y dar el dinero en efectivo a sus audiencias, todo mientras burlan a un equipo de agentes del FBI.

3. The Sweetest Thing (2002) Después de un breve encuentro en un club nocturno con un apuesto agente inmobiliario, una fiestera y sus mejores amigos se embarcan en un viaje salvaje para localizarlo.

4. Man of Steel (2013) El reportero Clark Kent debe mantener sus poderes ocultos al mundo, pero cuando un malvado general planea destruir la Tierra, el Hombre de Acero entra en acción.

5. Mississippi Grind (2015) Un jugador endeudado piensa que otro jugador de cartas puede ser su amuleto de la buena suerte mientras los dos se dirigen a Nueva Orleans para jugar una partida de póquer de alto riesgo.

6. The Girl with the Dragon Tattoo (2011) Cuando un joven pirata informático tiene la tarea de investigar a un periodista entrometido, sus misiones separadas se enredan en medio de una conspiración de décadas.

7. Magic Mike XXL (2015) Tres años después de retirarse, el stripper Mike y los macizos de los Kings of Tampa están convencidos de hacer una última oportunidad por el título en Myrtle Beach.

8. Love Story (1970) El privilegiado deportista de Harvard, Oliver, provoca la ira de su exigente padre,, al enamorarse y casarse con una estudiante plebeya de Radcliffe.

9. Joe (2013) Cuando el ex convicto Joe contrata a Gary, de 15 años, para ayudar a talar árboles para una empresa maderera, no espera convertirse en una figura paterna para el joven.

10. The Mask (1994) Un manso cajero de banco descubre una antigua máscara mágica que desata sus deseos más profundos y le da la capacidad sobrehumana de actuar en consecuencia.

11. Grease (1978) John Travolta y Olivia Newton-John protagonizan esta exitosa comedia musical sobre un mecánico y la chica buena de la que se enamora, para disgusto de sus amigos.

12. The Green Mile (1999) Cuando un guardia de la prisión descubre que un preso del corredor de la muerte posee poderes misteriosos, intenta desesperadamente evitar la ejecución del condenado.

13. Gifted Hands – The Ben Carson Story (2009) Cuba Gooding Jr. interpreta a un neurocirujano pediátrico que supera enormes obstáculos para estudiar medicina y salvar vidas en el Hospital Johns Hopkins.

14. Escape from Alcatraz (1979) Lifer Frank Morris planea su salida no autorizada de Alcatraz en este thriller basado en la única fuga exitosa de la penitenciaría.

15. The Core (2003) El núcleo interno de la Tierra ha dejado de girar y el científico Josh Keyes debe descubrir por qué, antes de que el mundo se desmorone literalmente.

16. The Saint (1997) Contratado por un político ruso para robar la fórmula de la fusión fría, el maestro ladrón Simon Templar se enamora de la científica que ha descubierto el secreto.

17. Footloose (2011) El chico de la gran ciudad, Ren MacCormack, está atrapado en una ciudad donde bailar es ilegal. Mientras se rebela contra la ciudad, Ren se enamora de la adorable hija de un pastor.

18. The Cave (2005) Cuando la caverna que están examinando se derrumba, un grupo de exploradores experimentados queda varado dentro de una red de cuevas en el fondo del océano.

19. 5 Flights Up (2014) Una pareja encuentra un drama inesperado cuando, después de 40 años de vivir en el mismo barrio de Brooklyn, intentan vender su apartamento y comprar uno nuevo.

20. Valentine’s Day (2010) Las trampas del amor moderno se exponen en un carrusel que involucra las relaciones y la vida de soltero en el día más romántico del año: el 14 de febrero.

21. 99 Homes (2014) Un obrero de la construcción en paro va a trabajar para la promotora inmobiliaria que lo desalojó, pero su nuevo cargo implica desalojar a otros propietarios.

22. Superman Returns (2006) Cuando Superman regresa a Metrópolis, descubre que Lois Lane se ha mudado a otro hombre y Lex Luthor está desarrollando un nuevo plan para gobernar el mundo.

23. The Heartbreak Kid (2007) Ben Stiller interpreta a un recién casado que se casa con una mujer soñadora, solo para descubrir en su luna de miel que ella es una pesadilla total.

24. The Bye Bye Man (2017) Tres estudiantes universitarios se mudan a una casa fuera del campus y descubren que, sin saberlo, han desatado a un asesino sobrenatural conocido como Bye Bye Man.

25. You’re Everything To Me (2016)» Cuando una vieja aventura aparece con su bebé, un niño-hombre entretenido debe asumir el papel de padre y crear un mundo de cuento de hadas para su hija.

26. Among Family (2017) En medio de una crisis matrimonial, Fikret se hace amigo de la cantante Solmaz después de un encuentro loco y debe reemplazarlo como el padre de su hija que pronto se casará.

27. My Travel Buddy (2017)» Días antes del Eid, un vendedor despedido de su trabajo conduce a Ayvalık para conocer a la familia de su novia, pero el viaje se extravía debido a su alocado compañero de viaje.

28. Heal (2017) Las historias de líderes espirituales, médicos y personas con enfermedades crónicas revelan la poderosa conexión entre la psique humana y la salud física.

29. La Última Fiesta (2016) Tres mejores amigos se lanzan a una persecución salvaje por un cuadro de valor incalculable que fue robado de una casa en la que solían organizar una gran fiesta.

30. Annabelle Hooper And The Ghosts Of Nantucket (2016) Mientras está de vacaciones en la pintoresca Nantucket, una astuta escritora adolescente de misterio se enfrenta a dos ladrones mientras intenta resolver un enigma fantasmal.

31. Maroon (2016) Cuando su esposa desaparece, el profesor universitario Saurabh permanece en casa mientras la policía investiga, pero su control de la realidad se afloja a medida que pasan los días.

32. Emo the Musical (2016) Expulsado de la escuela privada por intento de suicidio, el emo Ethan entra en el mundo de Seymour High y conoce a una linda cristiana que está lista para convertirlo.

33. Mortified Nation (2013)» Este documental cómico sigue el movimiento Mortificado, una serie de eventos en el escenario donde los adultos comparten momentos incómodos de la infancia frente a extraños.

34. All Hallow’s Eve (2016) En lugar de invocar el espíritu de su difunta madre, una encantadora adolescente despierta accidentalmente a una bruja vengativa que quiere destruir su ciudad.

35. National Parks Adventure (2016) Narrado por Robert Redford, este documental recorre los impresionantes paisajes, los sitios históricos y la naturaleza salvaje de los grandes parques de Estados Unidos.

Total Drama (2008) Serie» Momentos conmovedores se entremezclan con puñaladas por la espalda, intrigas, sabotajes y alianzas rotas en esta parodia animada de competencias de reality shows.

36. OCTB (2017) Serie Un detective encubierto se cruza con rostros familiares en el inframundo de la mafia durante los últimos años del gobierno británico de Hong Kong.

37. Pablo Escobar, el patrón del mal (2012) Serie Desde sus días como pequeño ladrón hasta convertirse en jefe de un imperio del narcotráfico, esta fascinante miniserie narra la vida del infame Pablo Escobar.

38. Tientsin Mystic (2017) Serie En una ciudad fluvial de otro mundo, un policía sigue el rastro de una fuerza siniestra para salvar a su comunidad de hechizos mortales.

39. Brave Miss World (2013) Serie Semanas antes de ser nombrada Miss Mundo, Linor Abargil fue violada. Ella le cuenta al mundo su inspiradora historia real en este documental nominado al Emmy.

40. The Mortified Guide (2018) Las personas valientes suben al escenario para leer historias divertidas y humillantes de amor adolescente desgarbado, disfunción familiar y otras historias de su juventud.

41. The Kindness Diaries (2015) Serie El presentador Leon Logothetis viaja por el mundo con solo una motocicleta de época y la amabilidad de los extraños, que paga de maneras inesperadas e inspiradoras.

42. Falsa identidad (2018) Serie Los extraños Diego e Isabel huyen de su hogar en México y fingen ser una pareja casada para escapar de sus enemigos traficantes de drogas y su marido abusivo.

43. Diabolik Lovers (2013) Serie La estudiante de secundaria Yui se muda a una enorme mansión compartida por seis hermanos vampiros, donde investiga su pasado mientras llega a conocer mejor a todos los hermanos.

44. Big Bad Beetleborgs (1996) Serie Cuando tres adolescentes liberan un espíritu que se ofrece a concederles un deseo a cada uno, eligen convertirse en sus superhéroes favoritos, dando inicio a una serie de aventuras.

45. Leo and Tig (2017) Serie El valiente cachorro de leopardo Leo y su leal amigo tigre Tig se unen para divertirse y vivir aventuras mientras exploran el bosque y aprenden sobre leyendas antiguas.

46. Ninja Turtles – The Next Mutation (1997) Serie Los mutantes adolescentes favoritos de todos están de vuelta en acción en vivo para luchar contra el crimen con la ayuda de una nueva tortuga ninja: una mujer llamada Venus De Milo.

47. V.R. Troopers (1994) Tres amigos que estudian artes marciales se encuentran defendiendo a la humanidad de un cerebro criminal y su ejército invasor de otra dimensión.

48. Power Rangers Lightspeed Rescue (2000) Serie Mientras los demonios salen retumbando de sus tumbas debajo de Mariner Bay, una organización gubernamental llamada Lightspeed recluta a cinco civiles para defender la ciudad.

49. Power Rangers S.P.D. (2005) Serie Cuando el Imperio Troobian ataca la Tierra, el Delta de la Patrulla Espacial de los Power Rangers del Escuadrón B se transforma en acción para aplastar la amenaza alienígena y salvar el mundo.

50. Power Rangers Dino Thunder (2004) Serie El Dr. Tommy Oliver regresa cuando sus estudiantes descubren las Dino Gems que los transforman en Dino Power Rangers, lo que les permite detener al malvado Mesogog.

51. Power Rangers Super Samurai (2012) Serie Los Samurai Power Rangers continúan su batalla contra el malvado Maestro Xandred, quien ahora ha unido fuerzas con el malévolo Serrator.

52. Power Rangers Samurai (2011) Serie Una nueva generación de Power Rangers debe dominar los símbolos del poder samurái, que les dan control sobre los elementos de la Tierra para luchar contra las fuerzas oscuras.

53. Power Rangers – Megaforce (2013) Serie Cuando la Tierra se ve amenazada por una invasión alienígena masiva, el guardián sobrenatural del planeta llama a cinco adolescentes para que formen el equipo de defensa definitivo.