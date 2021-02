Crea su propio país en medio del desierto

Zaq Landsberg es un artista de Nueva York que cansado de la vida urbana tuvo una original idea y decidió crear su propio país ¡en el medio de la nada! Todo comenzó en 2005, cuando Zaq adquirió dos hectáreas de tierra deshabitada en medio del desierto de Utah por la módica suma de 610 dólares. Créase o no, la transacción se realizó a través de eBay. En su primera visita al lugar instaló una bandera roja y amarilla para identificarlo. Al poco tiempo la idea le llegó de golpe: ¿Por qué no convertir el área en una nación soberana con su nombre? Y así fue como nació Zaqistan. “Compré la tierra luego del huracán Katrina. Eran tiempos difíciles en nuestro país”, contó Zaq. “Y en ese momento pensé: “Yo puedo gobernar un país mucho mejor que estos payasos”. Así que creé algo a partir de la nada en el desierto.” Y ese se convirtió en el lema de la nación: “algo de la nada”. Zaq visita Zaqistan un par de veces al año, creando monumentos artísticos en cada visita. La nació tiene hasta ahora un arco de la victoria, una cama de flores de plástico, y un domo que se deshizo con el viento. También tiene una casilla de vigilancia con barrera, y vende auténticos pasaportes por 40 dólares a través de su sitio web. Zaq no tiene pensado construir viviendas por el momento, porque no hay ninguna fuente de agua cerca. El pueblo más cercano queda a 60 millas.