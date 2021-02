50. About time – Cuestión de tiempo Cuando Tim se entera de que los hombres de su familia pueden viajar en el tiempo decide ir al pasado a conquistar a la mujer de sus sueños. Una de las mejores películas románticas de este siglo sin ningún lugar a dudas. Con Domhnall Gleeson y Rachel McAdams.

49. Baby Driver – Baby: el aprendiz del crimen Edgar Wright es uno de los mejores directores de la actualidad. Y Baby Driver, por ahora, es su película más exitosa. Un joven con un talento inigualable para conducir autos es obligado a trabajar para un grupo de criminales que realizan atracos. Una película repleta de acción y muy buena música, nominada a 3 premios Oscar.

48. Django Unchained – Django sin cadenas Sólida película de Quentin Tarantino. Un ex esclavo y un cazador de recompensas alemán buscan a los criminales más peligrosos de Estados Unidos.

47. Wall-E En un futuro en el que la raza humana abandonó La Tierra debido a la contaminación, un robot cuya misión era limpiar el planeta emprenderá un viaje espacial que cambiará la historia. Ganadora del Oscar a Mejor Película Animada.

46. Blade Runner 2049 Excelente película que ganó 2 premios Oscar pero que sin embargo fue un fracaso en la taquilla y terminó perdiendo dinero. Ryan Gosling interpreta al oficial K, un nuevo replicante de la policía de Los Ángeles, que emprende la búsqueda del replicante Rick Deckard (Harrison Ford), desaparecido 30 años antes. Deckard es la clave para salvar a la sociedad del caos en el que está inmersa.

45. Spotlight – En primera plana Basada en la historia real del equipo de periodista del periódico «The Boston Globe» que descubrieron un escándalo de abusos sexuales por parte de la Iglesia de Boston. Ganadora de 2 premios Oscar: Mejor guión original y Mejor película.

44. Roma Aclamada por la crítica, Roma cuenta la historia de dos empleadas domésticas en una familia en México a principios de los 70s. La película ganó 215 premios, incluyendo 3 Premios Oscar (Mejor Película en Idioma Extranjero, Mejor Cinematografía y Mejor Dirección para Alfonso Cuarón).

43. V for Vendetta – V de venganza En un futuro ficticio en Inglaterra, un misterio enmascarado busca la destrucción del gobierno cruel y corrupto. Basada en el comic de Alan Moore.

42. The Lives of Others – La vida de los otros En 1984 un agente de la policía secreta de la antigua República Alemana espía a una pareja y acaba fascinado con su vida, por lo que se enfrenta a un conflicto de lealtades. Ganadora del Oscar a Mejor película extranjera.

41. 3 idiots – 3 idiotas Una película india de casi 3 horas de duración no es la recomendación más sencilla de hacer. Pero se trata de una película perfecta que cuenta la lucha, amistad y problemas que enfrentan 3 amigos en la universidad. De esas películas emotivas que también hacen reír y pensar. Y es una excelente opción para descubrir el cine indio.

40. Memento – Amnesia La película con la que el director Christopher Nolan saltó a la fama. Un hombre sufre de pérdida de memoria de corto plazo e intenta encontrar al asesino de su esposa. Su salud le representa un problema: al no poder recordar, vive en un estado de confusión constante. Para superar esto se realiza tatuajes en el cuerpo, toma anotaciones y fotografías con los avances de su investigación. Nominada a 2 premios Oscar.

39. Avengers: Infinity War Tras muchos años de espera, ‘Infinity War’ fue la película en la que vimos al malvado Thanos en su máximo esplendor. Y también fue la primera vez que vimos a decenas y decenas de superhéroes unidos para combatirlo.

38. Avengers: Endgame Un éxito de taquilla impresionante que ya superó los $2.700 millones de dólares en todo el mundo. La culminación de una saga que llevó 10 años. El fin de una era. La última gran misión de los vengadores que deben unir fuerzas para que la humanidad se recupere del ataque de Thanos. La película no defraudó y además de ser la más exitosa del año también es una de las mejores. No es fácil elegir entre Endgame e Infinity War, por eso las pusimos una al lado de la otra.

37. Inception – El origen Un grupo de ladrones utiliza la tecnología para robar secretos corporativos en los sueños de los empresarios. Deberán afrontar su golpe más peligroso: no se trata de un robo, deben implantar una idea en los sueños de un poderoso magnate.

Ganadora de 4 premios Oscar.

36. A separation – Una separación Un empleado de un banco iraní contrata a una mujer para que cuide a su padre enfermo y anciano, después de que su esposa lo abandona. Ganadora del Oscar a Mejor película extranjera.

35. Argo Ben Affleck protagonizó y dirigió esta película ganadora de 3 Oscar (incluyendo Mejor Película). Está basada en la historia real de un grupo de agentes de la CIA que simularon ser productores de cine para rescatar a 6 rehénes en Irán en 1979.

34. Memories of Murder – Memorias de un asesino Película basada en hechos reales, sobre la investigación para encontrar al primer asesino en serie en la historia de Corea del Sur. En el año 1986, en una pequeña localidad de Corea del Sur, una joven aparece asesinada. Dos detectives locales investigan los hechos pero no son precisamente Sherlock Holmes. A ellos se les suma un detective de la gran ciudad (Seúl) que tiene métodos muy distintos, y esto genera conflictos entre los investigadores.

33. Joker La película más nueva de todo este listado. Y una de las más polémicas: fue recibida muy bien por la audiencia, es un éxito de taquilla internacional y cuenta con un puntaje altísimo de 8,9 en IMDB. Además, ganó el León de Oro en el Festival de Venecia. No obstante, los críticos de cine la calificaron de maneras muy diversas, y eso se refleja en un puntaje «bajo» en Metacritic de 59 puntos sobre 100. La película cuenta la historia de Arthur Fleck, un comediante con problemas mentales de Ciudad Gótica que es tratado muy mal por la sociedad y debido a esto se convierte en el criminal más peligroso: Joker, el archienemigo de Batman.

32. Up Carl Fredricksen tiene 78 años y quiere cumplir su sueño: atar miles de globos a su casa y volar rumbo a Sudamérica. Las cosas cambiarán cuando descubre que, sin quererlo, también ha llevado al viaje al joven Russell, un intrépido explorador. Los dos amigos emprenden un viaje inolvidable.

31. No Country for Old Men – Sin lugar para los débiles» Excelente película de los hermanos Coen que ganó 4 premios Oscar: 3 para los Coen (Mejor película, Mejor dirección y Mejor guión adaptado) y uno para Javier Bardem por su brillante trabajo como el villano Anton Chigurh. Un hombre encuentra dos millones de dólares en efectivo y decide quedarse con el dinero. Pero ese dinero pertenece a alguien que hará lo que sea necesario para recuperarlo.

30. Inglourious Basterds – Bastardos sin gloria Un grupo de soldados estadounidenses planea un ataque contra los nazis en París que podría cambiar el destino de la Segunda Guerra Mundial. De Quentin Tarantino. Con Brad Pitt.

29. Birdman Un actor olvidado que se hizo famoso por encarnar a un superhéroe intenta volver al estrellato en el escenario de Broadway mientras su vida personal y su mente implotan. Ganadora de 4 premios Oscar, incluyendo Mejor película y Mejor director (Alejandro G. Iñárritu).

28. Inside Out – Intesa Mente La pequeña Riley se muda de ciudad y sus emociones compiten por tomar el control: alegría, miedo, desagrado, ira y tristeza. Ganadora del Oscar a Mejor Película Animada.

27. The Raid 2 La primera entrega de ‘The Raid’ es una muy buena película de acción de Indonesia. La segunda es una maravilla visual, técnica y con una historia mucho más interesante. Un policía se infiltra en una organización criminal con la idea de ponerle fin a sus delitos y desenmascarar la corrupción policial.

26. The Prestige – El gran truco Dos magos rivales se esfuerzan por revelar los secretos de su oponente y comienzan a realizar trucos cada vez más arriesgados que pronto se volverán letales.

25. Eternal Sunshine of the Spotless Mind – Eterno resplandor de una mente sin recuerdos Tras una ruptura amorosa, Joel quiere someterse a un procedimiento para borrar de su memoria a su ex pareja. Una obra maravillosa en la que los recuerdos se mezclan con la realidad y el cerebro batalla con el corazón al redescubrir el amor.

24. Coco Miguel es un niño que sueña con ser músico. Su familia se lo prohibe, ya que su abuelo -también músico- los abandonó. Por accidente, Miguel ingresa a la Tierra de los Muertos, donde deberá reencontrarse con tus antepasados y luchar por sus sueños. Ganadora de dos Oscar: mejor película animada y mejor canción.

23. Contratiempo Excelente película española. Un joven empresario despierta en una habitación de hotel junto al cadáver de su novia. Contrata a una experta abogada para que lo defienda y deberán repasar todos los puntos oscuros de su historia. La película tuvo tanto éxito que cuenta con una remake italiana y dos adaptaciones indias.

22. The Dark Knight – El caballero de la noche Batman, Gordon y el fiscal del distrito Harvey Dent prosiguen la desarticulación de los bajos fondos de Gotham, pero la aparición de un nuevo villano hará peligrar toda su tarea. Una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Ganó dos premios Oscar: Mejor edición de sonido y Mejor actor de reparto (por el inolvidable Joker de Heath Ledger).

21. The Grand Budapest Hotel Una de las mejores películas de Wes Anderson. Las aventuras del conserje de un elegante hotel europeo inicia una amistad con un joven compañero de trabajo. Comedia, robos y una batalla familiar, todo ambientado con el estilo de Anderson y un elenco sensacional. La película recibió 9 nominaciones a los premios Oscar y ganó 4.

20. Children of Men – Niños del hombre Excelente película de Alfonso Cuarón. Hace décadas que no nacen bebés en la Tierra y el mundo es un caos, con guerras civiles y estados totalitarios. Un hombre se encuentra con un milagro: una mujer está embarazada, y debe protegerla del conflicto entre el Gobierno y los rebeldes.

19. Spider-Man: Into the Spider-Verse – Spider-Man: un nuevo universo ¿Es posible que la mejor película de Spider-Man sea una en la que no aparece ni Tobey Maguire, ni Andrew Garfield ni Tom Holland? Es totalmente posible. Esta película es una obra de arte animada. Y no tiene un Spider-Man, tiene muchos (incluyendo a Miles Morales), que viajan por diferentes multiversos. Ganadora del Oscar a Mejor película animada.

18. The Social Network – Red Social ¿Hacer una película sobre la historia de Facebook y que encima sea buena? ¿Y que gane 3 premios Oscar? Aaron Sorkin es capaz de escribir maravillas y esto es una prueba de eso. El nacimiento de la red social más popular del mundo, con juicios, escándalos y amistades rotas en el medio.

17. Parasite – Parásitos La música coreana alcanzó el éxito mundial con el K-Pop. Y el cine coreano logró el prestigió internacional de la mano de directores como Joon-ho Bong que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes con esta maravilla. Una familia se encuentra desempleada pero, mediante un sofisticado sistema de engaños, consiguen trabajo en la casa de una familia muy acaudalada. ¿Hasta dónde podrán llegar con sus mentiras?[/caption]

16. Kill Bill – Kill Bill: La venganza, volumen 1 Una mujer despierta tras 4 años de un coma y emprende su venganza contra el grupo de asesinos a sueldo que la traicionó.

15. Mad Max; Fury Road – Mad Max: Furia en el camino Una película que tomó al mundo por sorpresa. ¿Qué en el cine moderno se usan demasiados efectos con computadora? Vamos a hacer efectos especiales de verdad, de los de antes, dijo George Miller. Y el resultado fue esta obra maestra: puro vértigo y adrenalina. Y encima ganó 6 premios Oscar (una cifra altísima para una película de acción).

14. Gone Girl – Perdida Posiblemente la mejor película en la carrera de Ben Affleck (y de las mejores de David Fincher pero ahí ya es más difícil elegir una sola). Un hombre en plena crisis matrimonial descubre un día que su mujer ha desparecido. A medida que la policía investiga, salen a la luz verdades impactantes.

13. There Will Be Blood – Petróleo sangriento Daniel Day-Lewis brinda una performance perfecta (y ganó el Oscar a Mejor actor, obviamente) en esta historia sobre familia, religión, odio, petróleo y locura.

12. Spirited Away – El viaje de Chihiro Obra maestra de Hayao Miyazaki. Una niña de 10 años viaja a un universo fantástico donde conoce animales, fantasmas y criaturas extrañas. Chihiro busca el camino de regreso pero las cosas no son para nada sencillas.

11. Before Sunset – Antes del atardecer Una de las mejores películas románticas de toda la historia. Se trata de la segunda entrega de la trilogía de Richard Linklater (la primera es muy buena, pero es del siglo pasado). Jesse y Celine se reencuentran en París, hablan de sus vidas, el paso del tiempo, el amor y mucho más. Fue nominada al Oscar a Mejor Guión.

10. El laberinto del fauno Obra maestra de Guillermo del Toro. En la España de 1944, la joven Ofelia y su madre enferma llegan al lugar en el que se encuentra el nuevo esposo de su madre, un sádico oficial del Ejército. Una noche Ofelia descubre las ruinas de un laberinto donde se encuentra con un fauno, una extraña criatura que le hace una increíble revelación. Ganadora de 3 Premios Oscar.

9. La La Land – La La Land: una historia de amor Un pianista de jazz y una actriz se enamoran en Los Ángeles pero tienen problemas para conciliar sus aspiraciones profesionales con su relación. La mejor película musical del siglo. Ganadora de 6 premios Oscar, incluyendo Mejor actriz (Emma Stone) y Mejor director (Damien Chazelle). Fue famoso el error en el cual anunciaron que ‘La la land’ había ganado también Mejor película pero eso no fue así: la ganadora ese año fue ‘Moonlight’.

8. Whiplash – Whiplash: Música y obsesión El baterista Andrew Neiman está decidido en triunfar en el mundo del jazz. El problema es que su profesor de música y el director de orquesta Terence Fetcher tiene una personalidad obsesiva y perfeccionista y maltrata a sus estudiantes de manera terrible. Ganadora de 3 premios Oscar, incluyendo Mejor actor de reparto para J.K. Simmons.

7. Wolf of Wall Street – El lobo de Wall Street Uno de los mejores filmes de Martin Scorsese y eso es decir bastante. Leonardo DiCaprio se luce en esta historia basada en la vida real de Jordan Belfort, un corredor de bolsa que se hizo millonario manipulando al mercado de valores y otros delitos del mundo financiero.

6. Your Name Animación japonesa del máximo nivel. Dos extraños comparten un vínculo especial. Una chica del campo se despierta en el cuerpo de un joven de la ciudad y viceversa. Su conexión es intermitente y al tiempo cada uno vuelve a su cuerpo. Deberán entender qué es lo que ocurre, aprender a convivir con ello y descubrirán cosas fascinantes.

5. City of God – Ciudad de Dios Una de las mejores películas brasileñas de todos los tiempos. La película cuenta, a lo largo de diversas décadas, la historia del narcotráfico y la violencia en una de las zonas más peligrosas de Río de Janeiro. La cinta fue nominada a 4 premios Oscar.

4. The Departed – Los infiltrados Excelente película ganadora de 4 premios Oscar, incluyendo el más que esperado reconocimiento a Mejor director para Martin Scorsese. Un policía se infitra en una organización criminal del sur de Boston. Pero los delincuentes también tienen un infiltrado en el departamento de policía. Con Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Jack Nicholson en su mejor versión.

3. The Lord of the Rings: The Return of the King – El Señor de los anillos: el retorno del Rey El cierre de la saga y posiblemente la mejor de la trilogía. Ganadora de 11 premios Oscar. Frodo emprende su camino final para destruir el anillo mientras que Aragorn debe luchar para salvar a la humanidad.

2. Oldboy Un hombre es secuestrado y encerrado en una habitación durante 15 años. No sabe por qué razón ni quién lo ha hecho. Pasa buena parte del tiempo viendo televisión y haciendo ejercicio para no volverse loco (algo que, obviamente, resulta difícil dadas las circunstancias). Un día es liberado, sin ninguna explicación. Lo único que sabe es que tiene que encontrar sí o sí a su captor en los próximos 5 días.