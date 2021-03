Convierte el espejo de su baño en dispositivo futurista

Si sos ingeniero en Google realmente no es necesario esperar a que alguien más invente los productos que querés utilizar. Max Braun, por ejemplo, se adelantó y creo un espejo inteligente para su cuarto de baño, usando elementos simples y sencillos, fácilmente disponibles. El accesorio normalmente rudimentario ahora se ha convertido en un centro multimedia, que muestra la hora, la fecha, el tiempo, y los últimos titulares de las noticias. ¿Recuerdan el espejo inteligente que tenía Arnold Schwarzenegger en la película de ciencia ficción “El 6º día”, que le mostraba su agenda diaria? Pues bien, al igual que otros inventos futuristas mostrados en las películas, se ha convertido en algo real. Y resulta que el secreto es el uso inteligente de un espejo de dos vías, una pantalla display y una tarjeta de conexión entre algunos otros componentes secundarios y suministros de arte y manualidades. Braun ha proporcionado enlaces a todos los suministros que se utilizan, así como una breve descripción del proceso de construcción, pero en resumen, la pantalla detrás del espejo de dos vías está conectado a un Amazon Fire TV Stick, utilizando una mini tarjeta de controlador. El Amazon Fire TV Stick ejecuta el software, mientras que la tarjeta también está conectada a un botón de encendido, y a un LED verde. A pesar de que no tiene pantalla táctil o comando de voz (se actualiza solo regularmente) el Smart-espejo tiene una belleza que sin duda dejará a sus invitados boquiabiertos. Braun dice que las características añadidas no hacen el espejo menos práctico, y que el texto no afectará su función más importante, poder mirarse a sí mismo. «A menos que el tiempo está nublado, habrá poco color en la interfaz de usuario, pero la mayor parte del texto y los iconos son en blanco y negro para evitar que sean demasiado molestos,» dijo. Braun afirma que todavía está tratando de mejorar la interfaz de usuario y el diseño, y la experimentación con widgets como actualizaciones de tráfico, recordatorios diarios, y la búsqueda de voz. «Este prototipo es todavía un trabajo en progreso y no he pasado mucho tiempo en el software todavía», contó en Medium, una comunidad en línea donde los usuarios comparten ideas. «La UI es de sólo unos pocos cientos de líneas de código y estoy experimentando con diferentes dispositivos para ejecutarlo, Chromecast inicialmente, a continuación, Nexus Player, y más recientemente el Fire TV Stick». «Tal vez publique un making-of más detallado con las fotos que hice durante la construcción», agregó. Estoy seguro de que a muchos de los aficionados al DIY y entusiastas de la tecnología les encantaría. Y quién sabe, tal vez tengan algunas mejoras para sugerir.