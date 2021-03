Cisne aterroriza vecindario

Los residentes de una ciudad británica han estado lidiando con una ruidosa molestia, que involucra a un cisne al que aparentemente le gusta tocar puertas. El fenómeno ha estado ocurriendo durante cinco años en Northampton, East Midlands, y al parecer, nadie está seguro de por qué el pájaro se comporta de esta manera.

«El cisne ha estado allí durante siete u ocho años con su pareja», dijo Stephen Legg, vecino de la zona. «Alrededor de esta época del año, hace cinco años, el cisne macho comenzó a jugar alrededor de la puerta de mi casa. Golpea el buzón con su pico y se para frente al vidrio».

«Empieza por hacer sonar el buzón y luego golpea el metal con su pico con bastante fuerza. El ruido reverbera por toda la casa», alegó Legg. «No hace ningún daño, pero es extremadamente irritante. A veces lo hace durante tres horas seguidas, otras veces solo una o dos veces».

El hombre dijo que no alimenta al pájaro y sigue desconcertado sobre el motivo por el que el ave se siente atraída por su puerta. Ha intentado instalar dispositivos para ahuyentar al cisne, sin suerte. Si bien pudo detener temporalmente al cisne simplemente cubriendo toda su puerta, eso también impidió que el cartero local entregara el correo.

Otra lugareña, Wendy Howard, que vive cerca de la cuadra, dijo: «El cisne ha estado haciéndolo casi todos los días recientemente y todavía creo que es muy divertido verlo pasar. Pero me alegro de que no sea mi casa porque es muy ruidoso, dependería de qué tan temprano comenzara».

Según la mujer, «sucedió aproximadamente en la misma época el año pasado, y creo que podrían tener hambre en la temporada de anidación. Al principio, no podía creer lo que estaba pasando, pero ahora me he acostumbrado».