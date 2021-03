82. El tremendo desafío de Maru Botana: escalar el Tronador

«TRONADOR

Siento que en esta vida no quiero quedarme con ganas de nada. .

Si bien tuve una vida completita, colmada de emocion y adrenalina.

Creo que la subida al Tronador fue como un desafio importante en mi vida, y por sobre todo algo que quise hacer sola. Necesitaba. Hacerlo y fue el momento.

El sabado a las 7 de la mañana arranco esta increible aventura.

En esa inmensidad, en ese momento, donde después de tantas horas de caminata en subida y donde mis piernas no me daban más, pensé que bueno es estar con estas personas tan capas💪🏿Hicimos el primer tramo a caballo, idea genial de Toto, después caminamos, hice mi primera escalada en grietas , divertidisimo.

Al día siguiente 3.30 comenzó la subida al pico Argentino.

llegamos al Filo antes del amanecer y cada paso era una sensacion maravillosa, no sabía cuanto tardaría ni si llegaría. Me costó mucho la última parte porque mis piernas ya estaban cansadas y mi vertigo a la altura y el miedo ante la inmensidad me trabaron.

Gracias a Craig como Alan dos genios, dos personas que pasaron a estar en mi vida a partir de ese fin de semana❤️

Lo logré, lloré, de emocion al subir.

Pense mucho en mi familia , en todos y en cada uno, en lo que los amo tan fuertemente.

También me sentí cerca de mis angeles del cielo. Fue lo mas!!!!! Y se los super recomiendo💪🏿😍 »