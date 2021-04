1. The Spy Who Fell to Earth (2019) Basado en el libro del Dr. Ahron Bregman, este documental examina la vida y la misteriosa muerte de Ashraf Marwan, un multimillonario egipcio y espía israelí.

2. The Witch – Part 1 – The Subversion (2018) La vida de una estudiante de secundaria aparentemente normal con un pasado misterioso se pone patas arriba cuando un grupo de extraños aparece y causa estragos.

3. I Am Maris (2018) A través de sus propias palabras y arte, una joven detalla el poder curativo del yoga en su lucha contra la anorexia y su viaje hacia la autoaceptación.

4. Battle – Los Angeles (2011) Dirigido por su hábil sargento, un pelotón de valientes marines lucha para proteger a toda la humanidad de extraterrestres asombrosamente poderosos.

5. The Aerial (2007) En la ciudad sin voz, solo la cantante sin rostro, Voice, todavía puede vocalizar. Todos los demás han perdido el poder del habla al dejar que las transmisiones de Mr. TV hablen por ellos. Pero cuando Mr. TV secuestra a Voice, las cosas cambian.

6. Una (2016) Una joven rastrea al hombre mayor que la acosó cuando era niña, lo que los obliga a ambos a enfrentar el daño causado por lo que sucedió 15 años antes.

7. The Search for Life in Space (2016) Para determinar si estamos solos en el universo, los astrobiólogos miran a Júpiter, Marte y, más cerca de casa, los ambientes extremos de la Tierra.

8. Operation Odessa (2018) Un mafioso ruso, un espía cubano y un operador de Miami conspiran para vender un submarino soviético a un cartel de la droga colombiano por 35 millones de dólares.

9. Born to Be Free (2016) Este documental, que arroja luz sobre el maltrato a los mamíferos marinos, sigue la difícil situación de 18 ballenas beluga mantenidas en cautiverio durante años.

10. Jeremy Scott – The People’s Designer (2015) En este documental se describe el viaje del diseñador de moda Jeremy Scott desde sus humildes raíces en una granja de Missouri hasta convertirse en director creativo de Moschino.

11. Cain and Abel (2009) Serie El talentoso doctor Cho-in lleva una vida encantadora mientras su hermano mayor Seon-woo hierve de celos en esta serie inspirada en personajes bíblicos.

12. A Man Called God (2010) Serie Criado en Estados Unidos, el agente del gobierno Choi Kang-Ta regresa a Corea con las habilidades de un asesino y una sed de venganza contra los asesinos de su padre.

13. Sinister Circle (2017) Una psicóloga y su hijo mudo se enfrentan a las fuerzas del mal en el lugar de una terrible tragedia que involucra a una tabla Ouija ancestral y una sociedad secreta demoníaca.

14. JingleKids (2017) Serie En un país de las maravillas mágico, los niños felices y sus amigos peludos exploran sus pasatiempos únicos mientras hacen descubrimientos reveladores a través de aventuras.

15. Bala Loca (2016) Serie Un periodista veterano que abre un sitio de noticias sobre corrupción en Chile se tropieza con una gran historia cuando un compañero reportero de investigación muere sospechosamente.

16. Acts of Violence (2018) Cuando su futura cuñada es secuestrada por traficantes de personas, un veterano militar une fuerzas con sus hermanos y un policía cansado del mundo para rescatarla.

17. Socha Na Tha (2005) Un matrimonio arreglado se convierte en una amistad para Viren y Aditi, quienes no están enamorados, hasta que comienzan a tener sentimientos inesperados el uno por el otro.

18. Amityville – The Awakening (2017) Las imágenes encontradas cuentan la horrible historia de lo que sucedió cuando una periodista de televisión y su equipo de expertos en fenómenos paranormales visitaron la casa en 112 Ocean Ave.

19. Benavidez’s Case (2017) Un pintor agitado pasa una noche en la mansión de su psiquiatra, donde se ve obligado a navegar por el inquietante laberinto de su propia psique.

20. The Condemned 2 (2015) Cuando un cazarrecompensas no logra atrapar al líder de una red de juego, se une a su padre para sobrevivir a un juego televisivo mortal en el que ahora es el cazado.

21. De Sicario a Youtuber (2017) El ex sicario de Pablo Escobar, John Jairo Velásquez, recurre a YouTube para compartir su historia y buscar perdón por los cientos de asesinatos que cometió.

22. The Dictator (2012) Esta comedia narra los gloriosos esfuerzos del general Aladeen, dictador de la República de Wadiya, para oprimir a su pueblo y luchar contra la democracia.

23. The Fast and the Furious (2001) Un policía encubierto se infiltra en un equipo de carreras callejeras de Los Ángeles sospechoso de secuestros de camiones y se enamora inesperadamente de la hermana del líder de la banda.

24. 2 Fast 2 Furious (2003) Es una traición importante cuando el ex policía Brian se une a su ex-compañero para transportar un cargamento de dinero ‘sucio’ para un importador-exportador turbio.

25. The Fast and the Furious – Tokyo Drift (2006) La tercera entrega de la exitosa franquicia encuentra al corredor callejero Shaun Boswell mudándose a Tokio, donde ha sido enviado por miembros de su familia preocupados.

26. Fast and Furious (2009) El fugitivo Dom Toretto se une a su némesis Brian O’Conner para enfrentarse a un enemigo común en esta entrega acelerada de la franquicia de carreras de velocidad.

27. Fast Five (2011) Brian y Mia sacan a Dom de la prisión y se dirigen a Brasil para formar un equipo de carreras y enfrentarse a un traficante de drogas que quiere matarlos.

28. Fast and Furious 6 (2013) El corredor callejero Dominic Toretto y su equipo vuelven a recurrir a sus locas habilidades de conducción para un gran atraco que los envía a toda velocidad por las calles europeas.

29. Furious 7 (2015) Un equipo de forajidos que conducen velozmente se ha adaptado a una vida normal, pero un hombre en plan de venganza los saca de su normalidad.

30. The Girl Who Leapt Through Time (2006) Este anime sigue las aventuras de una estudiante de secundaria aparentemente normal que descubre que tiene la capacidad de viajar en el tiempo.

31. Azhar (2016) Esta película biográfica narra la tumultuosa vida y carrera del gran jugador de cricket Mohammad Azharuddin, quien dirigió la selección nacional de India en la década de 1990.

32. Horror Story (2013) En un desafío, siete amigos de la universidad pasan una noche en un hotel abandonado que se rumorea que está embrujado y se encuentran atrapados en una pesadilla.

33. Live by Night (2016) Durante la Prohibición, el hijo de un policía se abre camino hacia la cima del inframundo de Florida, pero no antes de convertirse en un poderoso enemigo.

34. The Manchurian Candidate (2004) Dos soldados estadounidenses en la primera Guerra del Golfo están programados para rebelarse una vez que regresen a casa. Varios años después, uno se convierte en candidato a vicepresidente.

35. Miss Congeniality 2 – Armed and Fabulous (2005) Después de su triunfo en el certamen de Miss Estados Unidos, la agente del FBI Gracie Hart entra en acción nuevamente cuando la ganadora del certamen y el maestro de ceremonias son secuestrados.

36. Monstrum (2018) En la era Joseon, un súbdito leal se propone proteger al rey Jungjong de una criatura misteriosa, así como una facción política que busca deponerlo.

37. My Best Friend (2018) Cuando un adolescente curioso se une al hijo protegido de los amigos de su familia, un gran secreto consolida su dinámica amistad.

38. The Negotiation (2018) Cuando los ciudadanos coreanos son secuestrados en Tailandia, un negociador de crisis de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl debe hacer todo lo posible para salvarlos.

39. Operation Red Sea (2018) Un grupo de trabajo especial asume una operación arriesgada para evacuar a los civiles en medio de una guerra civil. Basado en la misión de 2015 para rescatar a ciudadanos chinos en Yemen.

40. Pet Sematary (1989) Louis encuentra un cementerio que devuelve la vida a los muertos, pero con una veta adicional de maldad. La tragedia pronto obliga a Louis a usar los poderes del sitio.

41. Pet Sematary 2 (1992) Cuando Chase y su hijo, Jeff, se mudan a una ciudad diferente, Jeff se hace amigo de un paria llamado Drew, y los dos descubren un extraño cementerio indio.

42. Random Hearts (1999) Las esposas de Dutch y Kay mueren en un accidente aéreo. Dutch busca respuestas y se entera de que su esposa y el esposo de Kay tenían más en común que solo el accidente.

43. War of the Worlds (2005) Un trabajador portuario divorciado se ve obligado a convertirse en el padre protector que nunca ha sido cuando las naves espaciales invaden la Tierra y el peligro aumenta a cada segundo.

44. Journey to the Center of the Earth (2008) Una corazonada y la desfinanciación de su laboratorio llevan a un profesor de geología a partir hacia Islandia en busca de un portal al núcleo de la Tierra.

45. Journey 2 – The Mysterious Island (2012) Cuando una señal de socorro señala la ubicación de su abuelo en una isla inexplorada, el adolescente Sean Anderson se une a un aliado poco probable: su padrastro.

46. The Intern (2015) La empresaria de la moda Jules recibe un impulso sorpresa de Ben, un viudo de 70 años que responde a un anuncio que busca un pasante senior.

47. Psiconautas (2016) Serie Un estafador español se hace pasar por terapeuta y comienza a dirigir sesiones grupales en Argentina para un grupo de inadaptados crédulos.

48. Wild Kratts (2010) Serie Los zoólogos Martin y Chris Kratt se transforman de formas vivas en sus seres animados, con Creature Power Suits, en este show de animales para niños.

49. Dark Net (2016) Serie Esta serie explora las aplicaciones más oscuras y peligrosas del mundo cibernético y las personas muy diferentes que las crean y frecuentan.

50. Jeopardy! (2011) Serie Alex Trebek presenta uno de los programas de juegos de más larga duración de la televisión, donde un trío de jugadores habla con sus conocimientos de historia, arte, cultura pop y más.

51. Rica, Famosa, Latina (2015) Serie Este reality sigue la vida de un grupo de mujeres latinas ricas y exitosas en Los Ángeles.