Fallece el magnate mundial del juego

Trump y Netanyahu se beneficiaron de las gestiones para concertar tratos que con excelentes resultados gestionaba Sheldon Adelson, un multimillonario judío estadounidense, muy conocido en España por ser el magnate internacional del juego que impulso Eurovegas hace varios años.

El personaje mediático murió debido a un linfoma de Hodgkin a los 87 años, luego de invertir millones de dólares en Israel y Estados Unidos para apoyar la causa conservadora. Amasó una gran fortuna en los negocios de casinos en Macao enfrentado en algunas ocasiones con Stanley Ho, el otro rey del juego en Asia.

Exigencias exageradas en España

Eurovegas fue el polémico proyecto que intento en España con un voluminoso expediente que trato de ejecutar Mariano Rajoy y que resultó fallido ante las exigencias desmesuradas del magnate judío. Su imperio no se limitó a la ruleta, el bacarrá o las tragaperras, pues inclusive altero con su gran fortuna el panorama de los medios en Israel, impulso candidaturas políticas en Estados Unidos y fue un puntal decisivo para figuras de la talla de Trump o Netanyahu.

La empresa que lideraba Adelson presento en Madrid un megaproyecto para implementar juegos, donde exigía garantías fiscales a Bruselas y Madrid, pero la Comisión Europea encargada de este ámbito se negó a aceptarlas, luego de cambiar y ajustar diversas leyes relacionadas con la fiscalidad del juego, a fin de conseguir la inversión multimillonaria que estaba dispuesto a invertir, que significaban crear puestos de trabajos a miles de españoles. Esta fue la razón que esgrimió el PP – según un reconocido medio – para lograr cambiar esos aspectos legales relacionados con este entretenimiento lúdico que implica el azar.

Adelson habla de Las Vegas y España

Adelson en una entrevista que concedió en España se refirió acerca de invertir en periódicos o medios en el país ibérico, contesto alarmado que su inversión iba directamente al área de los juegos. Y se refirió a las inversiones de juego en Las Vegas y a España en estos términos:

“Ya tengo una carrera. No quiero otra. (…) Cierre los ojos e imagine. Aquí no hay más que matorrales y desierto, arena y rocas. Nada excepto escorpiones y quizá serpientes cascabel, y monos salvajes. No había nada aquí. Y mire lo que se ha creado. Una ciudad de dos millones de habitantes: Las Vegas. Construida alrededor del Strip. Yo voy a construir (en España) doce complejos. En el Strip hay 25 grandes complejos. Así que yo construyo el equivalente a medio Strip”.

El ocio Post Pandemia

El ocio que ha provocado el confinamiento ha volcado la atención hacia alternativas para disfrutar el tiempo en casa. Los juegos digitales, las obras de teatro y conciertos a través de Internet, entre otras alternativas. Gimnasia con entrenadores a distancia o cocina para divertirse en casa se han visto potenciados y acaparan el interés y el tiempo en el encierro al que ha obligado esta situación.

El panorama del juego se ha visto afectado por la pandemia del Covid-19 que ha clausurado los casinos presenciales y ha dado impulso y potenciado los casinos virtuales que se pueden disfrutar online, desde la comodidad del hogar al que nos ha limitado el confinamiento exigido por la letal pandemia.