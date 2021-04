10 programas y aplicaciones innecesarios que deberías desinstalar

De todo el software en su computadora, ¿cuántos programas usas con regularidad? La mayoría de los usuarios mantienen una gran cantidad de software innecesario instalado en sus sistemas. Y si bien algunas de estas aplicaciones solo están desactualizadas, otras son bloatware de Windows, software malicioso u otra basura que debes eliminar de su computadora.

Cómo verificar tus programas instalados en Windows 10

Es fácil revisar los programas instalados en tu sistema en Windows 10. Abre Configuración y dirígete a la sección Aplicaciones> Aplicaciones y características. Allí verás una lista de todo lo instalado en tu PC.

Para eliminar un software, simplemente haz clic para resaltarlo y selecciona Desinstalar. Dependiendo del software, es posible que se desinstale inmediatamente, o requiera el avance a través de algunos cuadros de diálogo.

Ahora, veamos qué aplicaciones deberías desinstalar de Windows:

QuickTime

QuickTime es el reproductor de video de Apple. Si bien todavía es un programa actual en macOS, la compañía no admite la versión de Windows desde 2016. Poco después de que Apple anunciara la desaprobación de QuickTime para Windows, Trend Micro anunció que el software tenía algunas vulnerabilidades críticas. Dado que Apple nunca los parcheará, ya no es seguro tener instalado QuickTime. Eliminarlo no debería causar ninguna interrupción, ya que iTunes no depende de él.

Si necesitas un reemplazo para QuickTime, usa VLC, que reproducirá prácticamente cualquier archivo multimedia.

CCleaner

CCleaner fue una vez una aplicación confiable de Windows para limpiar basura, pero su reputación se fue a pique después de que fue adquirida por Avast. Los problemas incluyeron actualizaciones forzadas sin permiso, recopilación de datos habilitada después de reiniciar, y el software mismo distribuyó malware sin saberlo. Y si bien el CCleaner 2020 corrigió sus errores, es en gran medida innecesario. Encontrarás herramientas de limpieza adecuadas en otros lugares, incluidas las integradas en Windows.

Limpiadores malos de PC

Muchas personas han instalado (o instalado accidentalmente) una aplicación de limpieza de PC en algún momento. La mayoría de estos productos van desde inútiles hasta dañinos, ya que los limpiadores del registro no mejoran en absoluto el rendimiento de Windows. Si encuentras basura como MyCleanPC o PC Optimizer Pro en tu lista de aplicaciones instaladas, no dudes en eliminarlas.

uTorrent

uTorrent alguna vez fue considerado el estándar de oro del software de torrents. Sin embargo, ha tenido una serie de problemas a lo largo de los años que lo hacen poco confiable ahora. Además de tener anuncios abarrotados en la interfaz, uTorrent también incluye ofertas para otras herramientas de software, lo cual es molesto. Su peor ofensa se produjo en 2015, cuando se descubrió que la aplicación incluía un software de minería de criptomonedas sin avisar a los usuarios. Esto desperdició los recursos de su sistema en segundo plano para generar dinero para la empresa, que supuestamente donaba a obras de caridad.

Hoy en día no hay razón para molestarse con uTorrent: qBittorrent es el mejor cliente de torrents , y está libre de todas estas tonterías.

Adobe Flash Player y Shockwave Player

Adobe Flash Player ya no es compatible a partir de enero de 2021. Aunque actualmente está bloqueado en todos los navegadores modernos, aún debes desinstalar las copias locales de Flash. Esto te mantendrá a salvo de problemas de seguridad futuros, ya que Adobe ya no lo actualiza.

Un complemento de tiempo de ejecución similar, Adobe Shockwave Player, se suspendió en 2019. La compañía ya no lo ofrece para su descarga, y es muy poco probable que encuentres un sitio web que lo necesite.

Por lo tanto, debes eliminar tanto Shockwave Player como Flash Player. Ambos son reliquias de una época pasada, y hoy son innecesarios.

Java

Java incluye dos componentes: Java en el escritorio y el complemento Java para navegadores (que es conocido por tener problemas de seguridad). Aunque alguna vez fue bastante común, muy pocos sitios web lo usan hoy en día. Al día de hoy, W3Techs muestra que menos del 0.02 por ciento de los sitios web usan Java.

Las versiones modernas de Chrome y Firefox no lo admiten, lo que significa que Java es un problema de seguridad menor que antes. Así que a menos que seas un desarrollador de Android, o uses algún software especializado que se base en Java, debes desinstalarlo. Probablemente nunca notarás la diferencia.

Microsoft Silverlight

Silverlight es un framework web, similar a Adobe Flash, que una vez habilitó el contenido de medios enriquecidos en su navegador. Hace años, estos complementos eran necesarios en muchos sitios web. Pero ahora están obsoletos y ya no son útiles. Mirando W3Techs nuevamente, vemos que menos del 0.03 por ciento de los sitios web usan Silverlight a principios de 2021.

Los navegadores modernos ni siquiera funcionan con Silverlight; Chrome y Firefox no lo han admitido durante años, y nunca fue compatible con Edge. Silverlight solo es oficialmente compatible con Internet Explorer, que de todos modos es solo una parte de Windows 10 por razones de compatibilidad. No perderá nada al desinstalarlo.

Todas las barras de herramientas y extensiones de navegador basura

Cuando uno se pregunta qué desinstalar de Windows 10, uno de los candidatos obvios es la basura en el navegador. Si bien las barras de herramientas alguna vez fueron un problema mucho más frecuente, las versiones modernas de Chrome y otros navegadores afortunadamente han luchado, y en su mayoría las han erradicado. Sin embargo, las extensiones de spam todavía están disponibles.

Echa un vistazo en tu lista de programas para encontrar barras de herramientas como Bing Bar, Google Toolbar, Ask Toolbar, Yahoo! Barra de herramientas o la barra de herramientas de Babylon. Si encuentras alguna de ellas, desinstálala. Después de eso, revisa los complementos o extensiones instalados en tus navegadores. Asegúrate de reconocer y revisar todo lo que hay allí, ya que incluso las extensiones confiables se pueden vender a empresas sospechosas.

Aplicaciones del fabricante

A menos que estés ejecutando un dispositivo premium como Surface Pro, o instalado Windows desde cero en un nuevo escritorio, es probable que tu computadora venga con mucha basura preinstalada del fabricante. Las computadoras portátiles de HP, Dell, Toshiba, Lenovo y más son propensas a este problema.

Considera estos programas innecesarios de los que debes deshacerte, ya que ninguno de ellos es necesario para que Windows funcione. Algunos de los programas de marca preinstalados, como aplicaciones de fotos, herramientas de juego o cualquier cosa que duplique las utilidades de Windows, son completamente innecesarios. Vale la pena conservar otras, como las utilidades de actualización del controlador/BIOS (como Lenovo System Update).

Bloatware de Windows 10

Tener que eliminar el bloatware del fabricante es bastante molesto, pero Microsoft incluye una parte propia en Windows 10. Esto viene en forma de aplicaciones de la Tienda. Afortunadamente, puedes desinstalar la mayoría de estos programas innecesarios sin mucha molestia.

Algunas de las aplicaciones modernas predeterminadas, como Xbox y Weather, son útiles para algunas personas, pero no para otras. Otros, como Candy Crush Saga, son basura que deberías eliminar.